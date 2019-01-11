На разрыв: Украина денонсирует договоры с Россией

Украинские власти готовятся разорвать порядка 40 договоров, заключенных с Российской Федерацией. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил заместитель министра Украины по делам «временно оккупированных» территорий Юрий Грымчак.

«Подготовка к расторжению идет, просто не так публично. Там есть межгосударственные, межправительственные [договоры], и между министерствами и ведомствами [России и Украины]», — заявил украинский чиновник.

В минувшем декабре Верховная рада Украины приняла решение не продлевать Договор о дружбе и сотрудничестве с РФ после 1 апреля 2019 года. Кроме того, в том же месяце депутаты Рады от радикально-националистической партии «Свобода» внесли на рассмотрение законопроект о прекращении всех международных договоров с Россией.

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10 января министр экономического развития Украины Степан Кубив заявил, что украинские власти намерены разорвать ряд экономических соглашений, заключенных в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Об этом пишет ФАН

«Мы проанализировали международные экономические соглашения, заключенные Украиной в рамках СНГ, и передали их перечень в МИД [Украины] с рекомендациями прекратить их действие для Украины», — сообщил министр.

Кубив заявил, что среди перечисленных договоров оказалось соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ. Министр полагает, что все эти документы устарели и уже не соответствуют реальному положению дел. Стоит добавить, что соглашение о выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ было заключено в конце весны 1995 года. Документ подписали главы Молдавии, Грузии, Белоруссии, Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России.

В мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко распорядился отозвать украинских представителей из всех уставных органов СНГ. Кроме того, он велел пересмотреть все договоры, заключенные в рамках этого геополитического объединения.

Разрыв договоров, заключенных около 20 лет назад, стал одним из лейтмотивов современной украинской политики. 11 декабря в газете украинской Рады «Голос Украины» опубликован закон о прекращении Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Закон вступит в силу в среду, 12 декабря. Указ об отказе продлевать договор был подписан президентом Украины Петром Порошенко еще в середине сентября. Таким образом, Киев в одностороннем порядке прекратил действие соглашения.

«Прекращение действия договора освобождает Украину от каких-либо обязанностей по его выполнению», — говорится в тексте.

10 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией. «Непродление Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу», — написал в своем аккаунте в соцсетях украинский лидер.

Ранее инициативу одобрила Верховная рада, передает НСН. Действие документа прекращается с 1 апреля 2019 года. Однако Киев решил не продлевать ключевой договор с Россией еще в сентябре 2018 года.

В свою очередь, в департаменте информации и печати Министерства иностранных дел России отметили, что такое решение Порошенко нанесет значительный ущерб национальным интересам самой Украины. Кроме того, в российском МИДе заявили, что сожалеют о разрыве договора, и назвали прекращение его действия «деструктивным шагом».

«Украинское руководство не гнушается оставить о себе след в истории как о политиках, нанесших колоссальный урон российско-украинским отношениям», — говорится в заявлении МИД РФ. Российские дипломаты выразили надежду, что в будущем кризис в отношениях между Москвой и Киевом будет преодолен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот шаг, назвал идею Киева неразумной, пояснив, что российско-украинские отношения «и без того находятся в глубочайшем кризисе».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной прекращал действие старого договора, заключенного еще до распада СССР между РСФСР и Украинской ССР в 1990 году. Этот документ был первым в своем роде и определял отношения двух республик советского государства. Согласно шестой статье договора, стороны обязывались признавать и уважать территориальную целостность друг друга в существовавших на тот момент в рамках СССР границах. Новый документ 1997 года подтверждал этот тезис в своей второй статье.