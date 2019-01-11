«Закон на моей стороне»: Трамп введет режим ЧП в США

В американских законах «все ясно» относительно права президента США ввести режим чрезвычайного положения, заявил Дональд Трамп в интервью Fox News, подчеркнув, что закон «100% на его стороне».

«Если мы не заключим сделку с конгрессом, вероятнее всего, я сделаю это [введу режим ЧП]», — заключил Трамп.

Также президент добавил, что решение об объявлении режима чрезвычайного происшествия будет принято в ближайшие дни.

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Режим ЧП позволит Трампу начать постройку защитной стены на границе с Мексикой без одобрения выделения средств в размере $5,6 млрд со стороны конгресса. В таком случае президент может построить стену силами военных, а средства будут выделены из фондов, которые предназначены для использования в чрезвычайных ситуациях. В то же время у противников Трампа будет возможность оспорить действия главы государства в суде.

По информации The Washington Post Белый дом начал создавать условия, которые позволят ввести в США режим чрезвычайного происшествия. Для этих целей администрация США в данный момент ищет неиспользованные средства в бюджете инженерных войск США.

Стоит отметить, что с политической поддержкой постройки стены выступил влиятельный сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм. Он также считает, что Трампу следует воспользоваться своим правом ввести режим чрезвычайного положения для согласования финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Грэма.

Ранее выделять бюджетные деньги на финансирование заградительных сооружений на южной границе США категорически отказались представители Демократической партии. По мнению Грэма, такая позиция демократов говорит, что в конгрессе вопрос со стеной решить уже невозможно.

«Настало время, чтобы президент Трамп использовал режим ЧП для [утверждения] финансирования строительства стены/барьера», — говорится в заявлении политика.

Президент США ранее провел встречу с лидерами демократов в конгрессе Нэнси Пилоси и Чаком Шумером, однако к компромиссу стороны не пришли.

«Просто ушел со встречи с Чаком [Шумером, лидером демократического меньшинства в сенате] и Нэнси [Пелоси, лидером большинства в палате представителей], пустая трата времени. Я спросил, что произойдет через 30 дней, если я быстро все открою, вы собираетесь утверждать пограничную безопасность, которая включает в себя стену или стальной барьер? Нэнси сказала: НЕТ. Я сказал: пока. Ни на что другое не согласен!» — написал Трамп в своем твиттере.

Из-за сложившейся ситуации вокруг бюджетного кризиса Трамп даже отменил запланированную поездку на экономический форум в Давос.

«Из-за неуступчивости демократов по безопасности границ и огромного значения безопасности для нашей страны я, при всем уважении, отменяю мою очень важную поездку в Давос, Швейцарию, на Всемирный экономический форум. Мои теплые пожелания и извинения ВЭФу!» — написал глава Белого дома в своем твиттере.

Правительство США, тем временем, не работает уже около двух недель. Из-за так называемого «шатдауна» сотрудники различных ведомств несут немалые убытки.

Схема утверждения бюджета, при которой возможно закрытие федеральных ведомств, начала использоваться в 1976 году. За это время шатдаун наступал 21 раз. Наиболее долго правительство не работало в 1978 и 1995-1996 годах.

После провальной встречи с демократами, Трамп побывал на мексиканской границе, где фактически провел кампанию в поддержку строительства стены, пообщавшись с военными из Национальной гвардии. В настоящее время на усилении по охране границ находится 6000 солдат и офицеров.

Строительство стены на границе США с Мексикой было одним из пунктов предвыборной кампании Трампа. Таким образом он надеется уменьшить число нелегальных мигрантов в стране.

Введение чрезвычайного положения в США может еще больше обострить отношения президента с новым конгрессом, который приступил к работе 3 января. Большинство в нижней палате взяли противники Трампа — демократы.