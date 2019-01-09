Не спекулируйте на Курилах: Москва предупредила Токио

Токио не должен делать односторонних громких заявлений относительно мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны, тем самым нагнетая обстановку вокруг данной проблематики — об это в МИД РФ заявили вызванному послу Японии в России Тоехиса Кодзуки.

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Беседовал с японским дипломатом заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, являющийся спецпредставителем на переговорах по заключению японо-российского мирного договора.

«В Москве обратили внимание на прозвучавшие в последнее время высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией,

в частности, о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», а также об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов». Кроме того, объявляется, что именно в 2019 году наступит «поворотный момент» в вопросе о мирном договоре», — говорится в сообщении МИД РФ.

Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров, передает НСН.

«Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования. В данном контексте была акцентирована неизменность принципиальной позиции России о том, что решение проблемы мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях», — указывает российское внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, в министерстве отметили, что подписание мирного договора должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над южными Курильскими островами.

Чуть ранее стало известно, что США не собираются разворачивать войска на островах южной части Курил, если их передадут Японии. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес.

Американский военный выразил надежду, что диалог японского премьер-министра Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина даст «конструктивный результат»

и они найдут «путь к решению этой застарелой проблемы». Таким образом он ответил на вопрос об обеспокоенности России по поводу своей безопасности из-за переговоров с Токио о мирном договоре и территориальным претензиям Японии.

Сам Синдзо Абэ уверен, что развернутые в стране вооруженные силы США крайне важны для обеспечения мира и безопасности на Дальнем Востоке. При этом он заверял, что они не враждебны России. Такую позицию, по словам Абэ, он излагал на переговорах с Владимиром Путиным, передает ФАН.

В свою очередь, специальный советник главы японского правительства Кацуюки Каваи заявил, что Япония рассчитывает на поддержку США в вопросе о мирном договоре с Россией. Он также добавил, что данный документ необходим для противодействия Китаю со стороны Японии и США. Каваи подчеркнул, что Япония не будет присоединятся к проекту КНР «один пояс — один путь».

Накануне японские СМИ писали, что одним из условий подписания мирного договора между Россией и Японией — 70-летнего вопроса двусторонних отношений — может стать взаимный отказ от прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Южными Курильскими островами.

Как полагает японская сторона, претензии могут осложнить и без того непростые переговоры по заключению мира. В настоящее время Токио называет южные Курилы своими «северными территориями», находящимися в российской «оккупации», в связи с чем заявляет о праве на компенсацию от России. Таким образом, согласно документу, Япония намерена отказаться от претензий.

В конце прошлого года в ходе Большой пресс-конференции Путин указал, что вопросы безопасности крайне важны при заключении мирного договора, и напомнил о размещении американской военной инфраструктуры в Японии, на Окинаве.