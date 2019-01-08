Не водка, а винтовка: чем Порошенко поставил себе синяк

Потрепанный вид президента Украины Петра Порошенко на военных маневрах ВСУ в Новых Петровцах в 2015 году можно объяснить не пьянством, а синяком от прицела снайперской винтовки. Об этом в своем фейсбуке заявил украинский журналист Юрий Бутусов, присутствовавший тогда на полигоне.

«Красное лицо у Порошенко было совсем по другой причине, которой тележурналисты не видели», — заявил Бутусов. По его словам, на полигон он пройти сумел, потому что при нем не было фото- или видеокамеры.

Порошенко в тот день стрелял из демонстрационной снайперской винтовки, уверяет Бутусов, но украинского главу не предупредили о сильной отдаче после выстрела. Поэтому, прижавшись глазом к оптическому прицелу, Порошенко получил удар в глаз.

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Журналист добавил, что президент Украины согласился встретиться с ожидавшими снаружи представителями СМИ, надев кепку, которая прикрывала его разбитое лицо.

Порошенко регулярно обвиняют в печати как в неумеренном употреблении алкоголя, так и в чрезмерных денежных тратах на роскошную жизнь. В конце декабря украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента Украины Петра Порошенко, ужинавшего в дорогом киевском ресторане с супругой. По мнению Кобы, главе страны стоило бы умерить аппетиты во время военного положения. Журналистка добавила, что «через пару часов Порошенко может поехать в супермаркет к народу», чтобы показать себя народным лидером.

«Только что Петя Порошенко приехал с Мариной в элитный ресторан, реально много охраны, думаю, часа через два пойдут по традиции в супермаркет или «пузату хату» и будут приставать к людям, чтобы сделать фотку, народный президент, *ля», — написала украинская журналистка.

Тартар из лосося и тунца в этом ресторане стоит 1250 гривен (более 3 тыс. рублей). Большая фирменная тарелка из морепродуктов обойдется посетителю в 4980 гривен (около 12 тыс. рублей), малая тарелка — в 2690 гривен (около 7 тыс. рублей).

Годом ранее другая украинская журналистка Соня Кошкина опубликовала видео, на котором, как она утверждает, запечатлен пьяный президент Украины в официальной обстановке.

По словам Кошкиной, на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины высказался коротко и выглядел не особо трезвым. На кадрах видео можно увидеть, как «веселый» Порошенко выходит из лифта и жмет руку одному из журналистов.

Внимание публики привлекает и любовь украинского президента к отдыху в ресторанах и за границей. С 1 по 8 января 2018 года Порошенко с семьей отдыхал на Мальдивских островах. Украинский лидер вместе с семью другими пассажирами прилетел на отдых на частном самолете Falcon 7X и остановился в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc.

По данным СМИ, отдых украинского президента стоил около $500 тыс. или 14 млн гривен. После соответствующего запроса администрация президента признала, что президент отдыхал на Мальдивах, и заверила, что глава государства задекларирует расходы на поездку. Решение обнародовать информацию о поездке уже по ее итогам в администрации президента Украины объяснили соображениями безопасности.

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что быть подшофе — естественное состояние Порошенко, передает ФАН.

«Это естественное состояние Порошенко, а сегодня — тем более. По словам ближайшего окружения, Порошенко не просто пьет — он бухает. Причем ему совсем нельзя, у него есть проблемы — диабет и прочее. Пьянствует просто на рабочем месте, об этом говорят люди в его администрации»,

— заявил экс-парламентарий.

С ним солидарен другой бывший деятель украинской политики, экс-советник Кучмы Олег Соскин, сообщает НСН.

«Проблемы с алкоголем у Порошенко давно есть, это точно. Дело в том, что любой человек при таких психических, физических и моральных нагрузках не в состоянии так долго держаться. Ясно, что ему нужно снимать стресс, а Порошенко находится в постоянном стрессе. Спортом он не занимается, о другом нам не известно, поэтому у него есть единственный инструмент — это напиться и забыться.

Сейчас видимо, доза ему нужна меньшая, так как алкогольное опьянение переходит в перманентное состояние», — заявил политолог.