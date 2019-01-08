Проблема 2019: что будет с выборами в регионах

В 2018 году единый день голосования преподнес немало сюрпризов. Есть основания предполагать, что в этом году выборы пройдут спокойнее, но, тем не менее, предпосылки к тяжелым кампаниям сохраняются.

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В сентябре нынешнего года губернаторов будут выбирать меньше регионов, чем в прошлом году. Всего их 16: Астраханская, Сахалинская, Курганская, Липецкая, Челябинская, Волгоградская, Мурманская, Оренбургская, Вологодская, Курская области; Забайкальский и Ставропольский края; республики Башкортостан, Алтай, Калмыкия; город Санкт-Петербург.

Однако количество регионов, которые могут ожидать губернаторские кампании, может увеличиться, если Кремль в ближайшее время решит поменять еще несколько глав регионов.

Как правило, все действующие губернаторы, идущие на выборы, получают безусловную поддержку российского президента. Этот же принцип касается и новых временно исполняющих обязанности губернаторов. Фактически, от кого бы они не шли, они ассоциируются как главные кандидаты от Кремля.

В настоящий момент временно исполняющих обязанности глав регионов, которым предстоит избраться, восемь. Причем известно, что как минимум двое потенциальных губернаторов пойдут на выборы самовыдвиженцами. Это Александр Беглов, который будет бороться за пост главы Санкт-Петербурга, и Валерий Лимаренко, баллотирующийся на Сахалине.

Впрочем, источник, близкий к руководству «Единой России», и высокопоставленный чиновник в беседе с «Газетой.Ru» заявили, что самовыдвижение — это исключение из правил.

В Кремле по-прежнему воспринимают «Единую Россию» как главную опору власти, и в подавляющем большинстве губернаторы будут избираться под брендом партии.

Самовыдвижение будет происходить только в особо сложных ситуациях, когда негативное отношение к ЕР может повредить кампании.

Именно так собеседник «Газеты.Ru» объяснял самовыдвижение Олега Кожемяко, теперь уже губернатора Приморского края: «Мы обнаружили, что в той ситуации к ЕР уже был слишком большой негатив».

Показательно, что до того, как возглавить Приморский край, Кожемяко был главой Сахалина. Два источника издания в КПРФ говорили, что уже сейчас есть настрой на борьбу в регионе. Как показала практика прошедшего года, даже вполне системная парламентская оппозиция может дать бой кандидатам от власти.

Сразу несколько собеседников издания, близких к Кремлю, отмечали, что выборы 2018 года задали новый тренд.

Региональные элиты внезапно осознали, что, оказывается, побеждать кандидатов от федеральной власти вполне можно — или можно заставить их дать региону серьезные преференции в обмен на лояльность.

Нестабильна ситуация в Челябинской области. Близкие к Кремлю источники «Газеты.Ru» в течение всего прошлого года называли этот регион проблемным, а губернатора Бориса Дубровского считали одним из претендентов на отставку. Однако на данный момент свое кресло он удержал.

Традиционно большое внимание привлекает Санкт-Петербург. Надо сказать, что еще выборы 2014 года, в ходе которых выиграл теперь уже экс-глава города Георгий Полтавченко, прошли не без скандала. Одним из самых популярных оппозиционных политиков в регионе называют Оксану Дмитриеву. Раньше она состояла в партии «Справедливая Россия», теперь — в «Партии роста».

В 2014 году Дмитриева не смогла участвовать в выборах из-за муниципального фильтра, хотя фактически являлась вторым по известности политиком в городе и точно — наиболее популярным среди оппозиционных. Представители Кремля утверждали, что тогда политик рассорилась со многими муниципальными депутатами и не могла собрать подписи. Однако вариант, что политика, который вполне мог выйти во второй тур, просто не допустили, тоже выглядит вероятным.

Какие сложности возникнут на выборах

Во-первых, по поводу дальнейших эффектов пенсионной реформы нет согласия. Некоторые собеседники «Газеты.Ru», близкие к Кремлю, предполагали, что, скорее всего, в этом году протест погаснет. Однако есть и те, кто считает, что в 2019-м начнется период, когда изменения в пенсионной системе вступят в силу, и это только подкрепит негатив.

Во-вторых, в любом случае в этом году был повышен НДС, а это грозит ростом цен на продукты. Один из источников, близких руководству ЕР, упомянул, что выборы легкими не будут.

«Сейчас еще НДС повысится и цены на бензин вырастут. Так что подождите», — ответил он на вопрос «Газеты.Ru» о последствия пенсионной реформы.

Кроме того, сложным, по мнению источников, может оказаться переизбрание главы Мурманской области Марины Ковтун. Один из собеседников «Газеты.Ru» не уверен в стопроцентной победе главы Ставропольского края Владимира Владимирова.

Не стоит забывать, что помимо выборов глав регионов, в этом году пройдут и выборы в местные парламенты.

Законодательные органы власти регионов и административных центров будут переизбираться в 13 субъектах федерации. Источники, близкие к Кремлю, полагают, что сложными для власти будут выборы в гордуму Хабаровска и парламент Хабаровского края. Именно здесь в прошедшем году на выборах губернатора выиграл представитель ЛДПР Сергей Фургал. Кроме того, конфликтной является ситуация в Севастополе, где будет избираться региональное заксобрание. Известный депутат и герой Крымской весны Алексей Чалый находится в конфликте с губернатором Дмитрием Овсянниковым.