Саркофаг над домом Скрипаля: что задумали британцы

Новый этап по химической дезактивации дома бывшего полковника ГРУ и агента британской разведки Сергея Скрипаля начался в городе Солсбери. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на представителя городского управления города Трейси Дашкевич.

«Вокруг дома и гаража построят герметичную конструкцию, внутри которой военные демонтируют крышу, после чего приступят к работе с внутренними комнатами», — заявила она.

Работы по дезактивации идут с весны 2018 года, когда и произошло отравление Скрипалей. По словам Дашкевич, все, обнаруженное на участке возле дома, будет герметично упаковано «во избежание нанесения вреда окружающей среде и жителям». Уровень угрозы для солсберийских горожан остается низким, добавила Дашкевич, и работы займут порядка четырех месяцев.

Реклама

«Приоритетная для нас задача заключается в том, чтобы два остающихся объекта, затронутые в ходе инцидентов 2018 года, были тщательно очищены и как можно скорее вернулись к обычной эксплуатации», – подчеркнули в городской администрации Солсбери.

Напомним, британские военные ищут в доме Скрипалей следы боевого отравляющего вещества «Новичок», которым якобы были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Отношения Москвы и Лондона обострились после того, как в британском городе Солсбери 4 марта были найдены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия с признаками отравления.

Скрипаль-старший был завербован в 1990-х годах британской Secret Intelligence Service (SIS). Скрипаль оправдывал этот поступок тем, что «присягу он давал Советскому Союзу, а не этой стране [Российской Федерации]». После он был раскрыт и арестован, сидел в тюрьме и был обменян на российских разведчиков, эмигрировав в Британию.

Сергея и Юлию обнаружили на лавочке возле торгового центра Maltings в 50-тысячном городке Солсбери к западу от Лондона. «Они были просто обмякшие. Им было хорошо, никаких признаков боли, ничего такого. Безжизненные, если хотите», — сообщали очевидцы произошедшего, передает НСН.

Спустя неделю после отравления британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что ответственность за преступление, вероятнее всего, лежит на Москве. Мэй также отметила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. В связи с этим премьер-министр решила выслать из Соединенного королевства 23 российских дипломата, а также заморозить все двусторонние контакты на высоком уровне.

Москва обвинения Лондона отвергает. Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что в России и Советском Союзе никогда не проводились исследования по разработке химических веществ под названием «Новичок».

В ответ на санкции Великобритании российские власти приняли решение о высылке 23 британских дипломатов. Кроме того, Москва отказалась открывать британское генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность Британского совета в России.

«Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», — отметили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

В апреле посольство России в Великобритании отметило усилия Лондона по «очищению» Солсбери после инцидента с отравлением Скрипалей. Был расширен список мест, которые, возможно, были заражены боевым отравляющим веществом. Кроме итальянского ресторана, паба, скамейки и дома Скрипалей, под карантин попали станции скорой помощи и дом полицейского Ника Бэйли. В дипмиссии предположили, что британцы «заметают следы» и уничтожают улики.

Напомним, что британские химики из лаборатории Портон-Даун не смогли установить с точностью, где было произведено вещество А234. Лондон обвинил было Россию в разработке «Новичка» в закрытом городе Шиханы, но Москва отвергла обвинения. Россия начала ликвидацию своего арсенала химических вооружений в 1997 году, а последняя партия химоружия была уничтожена в начале осени 2017 года.

При этом отец и дочь Скрипали продолжают оставаться на территории Великобритании, сообщает ФАН со ссылкой на The Daily Telegraph. Британские журналисты предполагают, что в настоящее время Скрипали находятся на юге Великобритании, где находятся под постоянным присмотром медиков. По словам источника, британские власти готовы предоставить Юлии Скрипаль работу и «защиту от потенциальных угроз». Собеседник издания отметил, что Юлия Скрипаль является носителем русского языка, что может оказаться полезным при ее трудоустройстве.