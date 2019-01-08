Курилы забесплатно: Япония требует мир без компенсаций

Одним из условий подписания мирного договора между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны — 70-летнего вопроса двусторонних отношений — может стать взаимный отказ от прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Южными Курильскими островами. О намерении Токио отказаться от прав на компенсации рассказала газета Yomiuri Shimbun.

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Как полагает японская сторона, претензии могут осложнить и без того непростые переговоры по заключению мира. В настоящее время Токио называет южные Курилы своими «северными территориями», находящимися в российской «оккупации», в связи с чем заявляет о праве на компенсацию от России. Таким образом, согласно документу, Япония намерена отказаться от претензий.

По данным источников, Токио склоняется к тому, чтобы самостоятельно выплатить компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю, из государственной казны и не требовать их от России. При этом японская сторона полагает, что у Москвы нет оснований для ответных претензий по Курильским островам, передает ФАН.

Накануне

премьер-министр Японии Синдзо Абэ, посещая могилу своего отца Синтаро Абэ в городе Нагато, поклялся прилагать все усилия для того, чтобы завершить, наконец, историю с заключением мирного договора с Россией,

передает NHK.

«Я поклялся приложить все силы, чтобы несмотря ни на что продвинуть его и поставить точку», — сказал глава японского правительства.

Он подчеркнул, что его отец также работал над улучшением отношений Японии и Советского Союза.

«Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать все усилия и исполнять свой служебный долг, потому что в этом году будет исторический поворотный момент», — добавил премьер-министр.

В конце прошлого года в ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин указал, что вопросы безопасности крайне важны при заключении мирного договора, и напомнил о размещении американской военной инфраструктуры в Японии, на Окинаве.

«Мы стремимся и искренне будем стремиться дальше к заключению мирного договора с Японией, потому что я убежден, и эту убежденность со мной разделяет премьер-министр Абэ, сегодняшнее состояние не является нормальным. И Япония, и Россия заинтересованы в полном урегулировании наших отношений», — добавил Путин.

Несколькими неделями ранее на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе Путин провел встречу с Абэ. Стороны выразили намерение расширить в дальнейшем двустороннее сотрудничество во всех областях для поднятия японо-российских отношений на новый уровень.

В начале декабря прошлого года

Россия и Япония назначили спецпредставителей лидеров на переговорах по заключению мирного договора. От Москвы исполняет эти обязанности замминистра иностранных дел Игорь Моргулов,

а от Страны восходящего солнца — Такэо Мори.

За месяц до этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова передать Японии часть Курильских островов при условии признания итогов Второй мировой войны.

По словам дипломата, в ходе ноябрьских переговоров в Сингапуре стороны решили заключить мирный договор на основе советско-японского соглашения 1956 года, по которому Россия должна передать Японии гряду Хабомаи и остров Шикотан. Лавров указал, что Москва всегда следует международному праву, но детали сделки еще предстоит обсудить.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что важным является тот факт, что для Японии заключение мирного договора значило бы признание итогов Второй мировой войны. По словам Лаврова, это «неотьемлемый шаг» в любых переговорах по Курилам.

Стоит напомнить, что в середине прошлого века советский лидер Никита Хрущев в условиях холодной войны хотел передачей двух островов и последующим мирным договором подвигнуть Японию к принятию статуса нейтрального государства, по аналогии со Швейцарской Конфедерацией или Австрийской республикой (с 1955 года).

Однако позже японская сторона отказалась от подписания мирного договора под давлением США, которые пригрозили, что в случае снятия Токио претензий на острова Кунашир и Итуруп, в состав Японии не будет возвращен архипелаг Рюкю с островом Окинава, который на основании Статьи 3 Сан-Францисского мирного договора тогда находился под управлением США.