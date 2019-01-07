«Это возможно»: Болтон рассказал о контактах с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил возможность проведения переговоров с российскими должностными лицами, об этом сообщает газета Wall Street Journal.

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Болтон в ходе своего визита в Иерусалим, где он обсудил с руководством Израиля ситуацию в Сирии, заявил, что он «может провести переговоры с российскими коллегами», которые являются сторонниками президента Сирии Башара Асада, отмечает издание.

Болтон провел переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и заверил его, что администрация Белого дома не допустит восстановления ИГ (организация запрещена в России) (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии.

Таким образом, целью визита Болтона в Израиль стало обсуждение обеспокоенности властей страны в связи с уходом американских военных из САР.

Болтон также заявил, что сроки вывода американских войск из Сирии зависят от ликвидации оставшихся боевиков ИГ в стране и обеспечения безопасности сил самообороны курдов, союзников Вашингтона по борьбе с боевиками, от возможных действий со стороны Турции.

В конце октября прошлого года посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что очередная встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с его американским коллегой Джоном Болтоном может состояться в следующем году.

«В этом году удалось подразвить диалог между секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Рассчитываем на очередную встречу в 2019 году», –– сказал он.

По мнению Антонова, Патрушев и Болтон смогли достичь договоренностей в ходе двусторонних консультаций по борьбе с терроризмом, которые состоялись в декабре в Вене под руководством замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова и замгоссекретаря США Джона Салливана. Кроме того, посол назвал важным шагом состоявшиеся в 2018 году визиты американских парламентариев в Москву.

«Но они пока не привели к восстановлению полноценного взаимодействия между парламентариями России и США», –– добавил дипломат.

При этом Антонов отметил высокопрофессиональный диалог на уровне начальников генштабов двух стран, а также обмен мнениями между внешнеполитическими ведомствами по Афганистану и КНДР.

Помощник секретаря Совбеза Александр Венедиктов также отмечал, что в минувшем году Николай Патрушев и Джон Болтон наладили динамичный диалог. Личные встречи дополняются оперативными контактами, отметил он.

«На сегодняшний день между Патрушевым и Болтоном налажен достаточно динамичный обмен мнениями. Личные встречи дополняются оперативными контактами. Мы обсуждаем с американцами широкий круг вопросов, включая двусторонние отношения, региональную проблематику – Сирию, иранское ядерное досье, Корейский полуостров, контроль над вооружениями, информационную безопасность, взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом, сотрудничество по линии правоохранительных органов», –– сказал Венедиктов, добавив, что несмотря на явно антироссийские шаги Вашингтона, Москва готова к продолжению взаимодействия.

«И в этой связи контакты по линии советов безопасности наших стран приобретают особое значение», –– добавил помощник Патрушева.

Напомним, последний визит Болтона в Москву состоялся 21-23 октября 2018 года. Позднее Патрушев раскрыл содержание переговоров с помощником Трампа.

По его словам, Москва выразила озабоченность в связи с планами американской стороны по размещению ПРО и развертыванию ударных беспилотников.

Патрушев отметил, что Вашингтон полностью игнорирует очень серьезные вопросы, в том числе возможность использования универсальных пусковых установок на американских базах ПРО в Румынии и Польше для применения крылатых ракет типа «Томагавк». Секретарь Совбеза России отметил, что Вашингтон отрабатывает технологии создания ракет, запрещенных Договором о РСМД. Кроме того, Соединенные Штаты, продолжил Патрушев, осуществляют производство и развертывание ударных беспилотников, соответствующих договорному термину «крылатая ракета».

«Указанные озабоченности доведены до помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в ходе моей встречи с ним в октябре текущего года в Москве», –– заключил он.