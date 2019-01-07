«Освободили нашу церковь из плена»: Рождество в расколе

Рождественская литургия в Софийском соборе Киева в этом году имела особое значение для Украины. 7 января в древнейшем киевском храме выставили пергамент с текстом томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

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Документ, окончательно разделивший украинскую и российскую церкви, был подписан 5 января Вселенским патриархом Варфоломеем. В РПЦ этот день назвали трагическим в истории православия.

В воскресенье в соборе святого Георгия в Стамбуле состоялась церемония вручения томоса об автокефалии. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Епифаний, он же и получил документ во время воскресной службы. Таким образом, процесс создания новой церкви на Украине почти завершился.

Рождественскую литургию в Киеве Епифаний впервые провел как глава поместной церкви. На праздничную службу в Софийский собор прибыли главные политические деятели страны.

Президент Украины Петр Порошенко, который добивался предоставления автокефалии еще с апреля прошлого года, присутствовал и на церемонии передачи томоса в Стамбуле, и на праздничной литургии в Софийском соборе. Кроме него на службу пришли также члены кабинета министров, экс-премьер Юлия Тимошенко и экс-президент Виктор Ющенко, который, по его словам, в свое время также пытался добиться автокефалии украинской церкви.

На Софийской площади был установлен экран, на котором горожане могли увидеть, как проходит служба. Трансляцию литургии также вели некоторые украинские телеканалы.

Перед началом службы в храм торжественно занесли томос об автокефалии. Как сообщает ТАСС, украинский президент и предстоятель ПЦУ развернули пергамент с текстом томоса и установили его перед алтарем. После литургии документ будет находиться в Трапезном храме Софии Киевской, где любой желающий сможет посмотреть на него.

Однако сперва томос привезут обратно в Стамбул, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом. Для вступления документа в силу его должны подписать все члены Святейшего Синода Константинопольского патриархата, сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.

Во время праздничной литургии священнослужители молились за украинскую армию и независимость Украины.

Также митрополит Епифаний сравнил рождение Христа с рождением новой самостоятельной церкви на Украине, которое произошло в одно и то же время.

Политические руководители Украины поздравили граждан с Рождеством. Петр Порошенко, разумеется, в своем поздравлении отметил значимость произошедших событий и поздравил граждан с «рождением независимой Православной церкви Украины».

«В этом году Рождество для нас — особенно большой и торжественный праздник, потому что Православная церковь Украины получила томос об автокефалии. Мы, наконец, освободили нашу церковь из плена московской неволи, и она, равная среди равных, вошла в семью, которая теперь состоит из 15 независимых православных церквей», — сказал президент.

Он также выразил надежду на скорое прекращение военных действий. «В эти праздничные дни особенно молимся за наших воинов. Пусть Господь сохранит их жизни и всю нашу страну от всякого зла. Пусть новорожденный Спаситель Иисус Христос пошлет нам долгожданный мир и благословит каждую украинскую семью и каждого украинца», — говорится в обращении.

Митрополит Епифаний также последовал примеру президента и в своем поздравлении отметил, что Украина получила большой дар. «Мы празднуем не только эту большую радость прихода в мир Спасителя нашего, который пришел ради нашего спасения. Мы радуемся и возлагаем в дальнейшем нашу надежду на Бога и верим, что в будущем новом 2019 году, получив этот великий дар — признание автокефалии Украинской православной церкви, мы объединим все украинское православие вокруг киевского престола.

Мы верим в то, что в следующем году воцарится тот долгожданный мир в Украине: будет завершена война на востоке, мы вернем оккупированные территории, вернем Крым и все у нас будет идти так, как мы этого хотим», — сказал глава ПЦУ.

Каноничная Украинская православная церковь, оставшаяся частью РПЦ, отмечала Рождество в Киево-Печерской лавре. В сочельник в храме прошло всенощное бдение с освящением хлебов, а утром митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил торжественную литургию. Он совершил сугубую молитву о мире на Украине. Также была вознесена молитва о единстве Православной Церкви. Трансляцию праздничной службы вели телеканалы «Интер» и «Глас».

Митрополит Онуфрий в своем обращении пожелал каждому найти свою звезду, которая проведет через все сложности жизни. «Пусть каждый из нас пытается сделать свое сердце наподобие вифлеемской пещеры, чтобы в нас вместился невместимый Бог, чтобы в нашем сердце вместилось Царство Божье, потому что, где Бог — там его Царство, — сказал митрополит. — Пусть каждый из нас ищет свою звезду, которая ведет человека к Христу, чтобы эта звезда провела нас через запутанную, сложную земную жизнь, чтобы мы нашли то, ради чего Господь нас создал — нашли Христа и в нем спасение и вечную жизнь. Еще раз поздравляю Вас с Рождеством Христовым. Пусть Бог всех нас благословит».

Руководитель информационного отдела УПЦ, архиепископ Ирпенский Климент сообщил ТАСС, что

отметить Рождество в храмы Украинской православной церкви пришли миллионы верующих.

«Недавняя трансляция богослужения в Киево-Печерской лавре показала, что храм молитвы полностью заполнен верующими. То же можно сказать и о храмах УПЦ по всей Украине. Миллионы верующих поддерживают каноническую церковь, несмотря на агитацию провластных телеканалов и призывы переходить в новую церковную структуру сомнительного содержания», — сказал он. Архиепископ также сообщил, что на сегодняшний день церковь сохраняет 12,5 тыс. приходов, и, тем самым, остается самой большой в стране.

По данным Министерства внутренних дел Украины, около 4 млн граждан приняли участие в праздничных богослужениях по всей стране.

Свое рождественское поздравление украинцам направил также и глава РПЦ, патриарх Кирилл. По традиции, его послание ежегодно зачитывается в ходе праздничной литургии седьмого января. Однако в этом году украинская таможня не пропустила тираж рождественского послания патриарха Кирилла.

Глава РПЦ, к слову, до последнего призывал патриарха Варфоломея остановить процесс автокефалии. После того, как процедура все же была совершена, в РПЦ заявили, что поместные церкви на Украине должны выбрать, к какой религиозной структуре они будут относиться.

Процесс сепарации украинской церкви можно назвать завершенным. При этом остается еще одна важная часть: признание автокефалии ПЦУ другими поместными церквями.

Здесь пока нельзя дать однозначных прогнозов, однако, если категорическая позиция патриарха Кирилла получит поддержку, то независимость новой церкви останется в подвешенном состоянии. Также не стоит забывать и о таком важном факторе, как численность приходов. Здесь преимущество на данный момент остается у УПЦ.

Таким образом, это Рождество действительно стало историческим событием для россиян и украинцев. Архиепископ УПЦ Климент уже заявил, что проведение совместных служб с новой церковью не является возможным.

«Новая церковь является неканонической религиозной организацией. Это означает, что, как православная церковь, которая имеет власть совершать полноту всех таинств, эта религиозная организация таковой не является. Поэтому сослужить с религиозными деятелями этой церкви мы не имеем никакой возможности», — цитирует РИА «Новости» слова архиепископа.

Кроме того, в 2019 году главный православный праздник все же приобрел политический окрас. Об этом свидетельствуют заявления политических руководителей Украины. Петр Порошенко, например, после церемонии в Стамбуле заявил, что получение томоса об автокефалии — это еще один атрибут независимости Украины.

«Он завершит утверждение самостоятельности Украинского государства, укрепит религиозную свободу, межконфессионный мир. Он усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые находились вне общения со Вселенским православием, которых несправедливо клеймили неканоничностью», — заявил украинский президент.

Он также пообещал, что граждане страны по-прежнему могут свободно выбирать вероисповедание. «Я как президент гарантирую от имени государства, что Украина будет уважать религиозный выбор, свободу вероисповедания каждого гражданина», — отметил Порошенко.

Украинские политики долго шли к этому событию. Для президента Украины Петра Порошенко этот шаг дал возможность полностью сформировать лояльную себе церковь. Кроме того, открытая поддержка ПЦУ государством также говорит о том, что власть рассматривает это важное в религиозном мире событие как инструмент создания украинской идентичности и полного разрыва отношений с Россией.