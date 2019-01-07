«У меня не было с ней секса»: главе США грозит импичмент. LIVE

Сейчас в Вашингтоне утро — 9:50. Делегация конгресса направляется в зал заседаний: они полны решительности. Конгрессмены будут оглашать обвинение против президента. Обе палаты конгресса США находятся в руках республиканцев, которые готовы дать Клинтону решительный бой.

Для отречения президента США от власти необходимо набрать две трети голосов в сенате. «Это церемония, которую ранее не видел не один живущий американец. Они, как повелевает им Конституция, пришли, чтобы сказать сенату, что обвиняют президента в серьезных преступлениях и правонарушениях», — говорят по американскому ТВ.