«У меня не было с ней секса»: главе США грозит импичмент. LIVE

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В сенат направляются представители республиканского большинства нижней палаты. Их 13 человек, и они напоминают траурную процессию: белые мужчины в темных костюмах. Во главе процессии председатель юридического комитета сената США Генри Хайд из штата Иллинойс. Они идут медленно с достоинством, понимая важность своей миссии: представить доказательства вины Клинтона для рассмотрения своими коллегами из верхней палаты
Сейчас в Вашингтоне утро — 9:50. Делегация конгресса направляется в зал заседаний: они полны решительности. Конгрессмены будут оглашать обвинение против президента. Обе палаты конгресса США находятся в руках республиканцев, которые готовы дать Клинтону решительный бой.
Для отречения президента США от власти необходимо набрать две трети голосов в сенате. «Это церемония, которую ранее не видел не один живущий американец. Они, как повелевает им Конституция, пришли, чтобы сказать сенату, что обвиняют президента в серьезных преступлениях и правонарушениях», — говорят по американскому ТВ.
Перед началом судебного заседания миллионы американцев прильнули к экранам ТВ, на которых показывают президента США Билла Клинтона. Сложив руки замком он вновь и вновь повторяет: «Насколько я помню, у меня не было сексуальных отношений с госпожой Левински, и я буду придерживаться своих прежних заявлений».
В декабре 1998 года процедура импичмента уже была запущена в нижней палате конгресса. Именно в это время президент США принял решение нанести ракетный удар по Ираку. Целями атаки стали объекты, на которых предположительно производилось оружие массового уничтожения.
«Голосование по импичменту приостановлено, в то время как Клинтон ударил по Ираку», — с таким заголовком в декабре 1998 года вышла газета The New York Times. Предположение, что Клинтон использует удар по Ираку специально, чтобы отвлечь внимание от процедуры импичмента, высказывали его противники-республиканцы
Вопреки популярному мнению, Клинтона преследовали не за сексуальные отношения со стажеркой Белого Дома Моникой Левински, а за ложь о связи с ней под присягой. При этом, дело Левински стало «вишенкой на торте» для спецпрокурора США Кеннета Старра, который давно расследовал злоупотребления Клинтона еще в бытность последнего губернатором Арканзаса.
Добрый день, дорогие читатели!
7 января 1999 года, ровно 20 лет назад в сенате США начались слушания по процедуре импичмента (отстранения от власти) президента США Уильяма Клинтона.
«Газета.Ru» проводит историческую онлайн трансляцию тех слушаний.