Клятва на могиле отца: Абэ пообещал Японии мир с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, посещая могилу своего отца Синтаро Абэ в городе Нагато, поклялся прилагать все усилия для того, чтобы завершить, наконец, историю с заключением мирного договора с Россией, передает NHK.

Реклама

«Я поклялся приложить все силы, чтобы несмотря ни на что продвинуть его и поставить точку», — сказал глава японского правительства.

Он подчеркнул, что его отец также работал над улучшением отношений Японии и Советского Союза.

«Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать все усилия и исполнять свой служебный долг, потому что в этом году будет исторический поворотный момент», — добавил премьер-министр.

Накануне Абэ заявил, что заключение мирного договора с Россией будет выгодно для США и в целом положительно скажется на региональной безопасности.

«Заключение мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности.

Я считаю, что это станет плюсом и для США», — пояснил политик.

Глава правительства Японии отметил, что японо-американский союз лежит в основе «дипломатии и безопасности» страны и что это он всегда обсуждает с президентом России Владимиром Путиным на переговорах

Абэ также подчеркнул, что в переговорах между Москвой и Токио по мирному договору настал «решающий момент».

Он пообещал, что обе стороны поставят «окончательную точку» в вопросе мирного договора между странами.

«Разрешить проблему Северных территорий (так в Японии называют южные острова Курильской гряды — «Газета.Ru») и заключить мирный договор. Если позволят обстоятельства, я намерен во второй половине этого месяца посетить Россию и продвинуть переговоры по заключению мирного договора. <...>

В этом году хотел бы сделать большой шаг к этой цели», — отметил Абэ, подчеркнув, что необходимо поставить точку в разбирательстве о принадлежности территорий.

Японский премьер-министр не назвал точную дату своего визита в Россию, однако предполагается, что он состоится 21 января, передает НСН.

В ходе большой пресс-конференции в декабре прошлого года Владимир Путин заявил, что Россия искренне намерена заключить с Японией мирное соглашение. В нормализации двусторонних отношений, по словам президента, заинтересован также и Токио. Он также выразил обеспокоенность намерением США разместить системы ПРО на территории Японии.

«Конечно, нас беспокоят планы размещения систем противоракетной обороны. Я много раз говорил и могу еще раз повторить: мы не считаем, что это оборонительное оружие, это часть американского стратегического ядерного потенциала, вынесенного на периферию. И эти системы работают синхронно, с ударными комплексами», — отметил Путин.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя эти заявления, отметил, что «в сложившейся военно-политической обстановке в данном регионе потеря хоть одного острова приведет к незамедлительному снижению возможностей обеспечения безопасности на Дальнем Востоке», передает ФАН.

«Должен очень сильно японских коллег разочаровать — насколько я знаю нашу действительность и то, что у нас происходит, своей территорией мы не торгуем. Никакие острова никому передавать не собираемся, это противоречит нашим внутренним убеждениям, и завтра это [передача островов] может привести к необратимым процессам», — указал парламентарий.

Он также напомнил о необходимости принятия в расчет составляющей безопасности при обсуждении с Токио проблемы по Курилам.

«При том подходе абсолютного лицемерия, беспардонности, двойных стандартов, которые демонстрирует Запад, это может очень серьезно навредить нашей территориальной целостности, безопасности и обороне», — пояснил сенатор.

Стоит напомнить, что в середине прошлого века советский лидер Никита Хрущев в условиях холодной войны хотел передачей двух островов и последующим мирным договором подвигнуть Японию к принятию статуса нейтрального государства, по аналогии со Швейцарской Конфедерацией или Австрийской республикой (с 1955 года).

Однако, позже японская сторона отказалась от подписания мирного договора под давлением США, которые пригрозили, что в случае снятия Токио претензий на острова Кунашир и Итуруп, в состав Японии не будет возвращен архипелаг Рюкю с островом Окинава, который на основании Статьи 3 Сан-Францисского мирного договора тогда находился под управлением США.