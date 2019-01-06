Трагедия в канун Рождества: как Киев уничтожает православие

В воскресенье, 6 января, православные верующие в России и на Украине готовятся к Рождеству. В нарядно украшенных церквях будут служить рождественские службы, а священники — рассказывать историю о чудесном рождении Христа в Вифлееме в семье Марии и Иосифа.

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Однако, несмотря на то что на первый взгляд все будет, как всегда,

это будет первое Рождество, которое христиане России и Украины отпразднуют в атмосфере церковного раскола.

Как считают эксперты, это может привести к серьезному кризису мирового православия, которое по всему миру исповедуют более 220 млн человек.

Его причиной может стать формирование на Украине независимой от Московского патриархата церкви, формированию которой активно помогал официальный Киев.

5 января 2019 года константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии «православной церкви Украины» — неканонической церковной структуры на Украине.

Для президента Украины Петра Порошенко этот шаг дал возможность полностью сформировать лояльную себе церковь. Церемония передачи томоса стала для украинского руководства не только церковным, но и политическим событием.

6 января, в канун Рождества, украинские власти поставили для себя последнюю точку в церковном конфликте с Русской православной церковью. Константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию томос об автокефалии Православной церкви Украины.

«Автокефальная церковь Украины признает главой Святейший апостольский и патриарший Вселенский престол, как и другие патриархи и предстоятели, и должна вместе с другими каноническими обязанностями и ответственностями, прежде всего для сохранения нашей православной веры невредимой и канонического единства и общения со Вселенским Патриархатом и другими поместными православными Церквами незыблемыми», — зачитал документ Вселенский патриарх.

«Спасибо его святейшеству Варфоломею за веру, любовь к Украине и нашему народу, за мужество начать процесс предоставления автокефалии православной церкви Украины, завершение которого мы празднуем в эти дни… Мы гарантируем соблюдение религиозной свободы верующих всех конфессий», — сказал Порошенко в ответном слове.

Потери РПЦ

РПЦ занимает жесткую позицию относительно процессов, происходящих на Украине. Московский патриархат настаивает, что томос об автокефалии новой украинской церковной структуры не имеет канонической силы. Об этом в телеграм-канале написал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, добавив, что документ подписан в нарушение канонов.

«Томос — бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций. Подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой», — написал он.

Еще накануне получения томоса действия патриарха Ворфоломея в довольно жестких тонах прокомментировал пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси священник Александр Волков: «Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол», — сказал священник в интервью ТАСС.

Политические амбиции Киева и лично Порошенко могут вызвать не только конфликты между местными церквями на Украине, которые не захотят переходить под власть новой церкви, но и вызвать раздоры между верующими.

Все это лишь больше усугубит конфликт между Россией и Украиной — странах, где православная церковь играет роль не только духовного, но и общественного авторитета.

Несмотря на то что верующие ждут празднования, оно будет омрачено тяжелой атмосферой. Архиепископ канонической Украинской православной церкви Климент уже заявил об отказе проводить службы вместе с «православной церковью Украины».

«Новая церковь является неканонической религиозной организацией. Это означает, что, как православная церковь, которая имеет власть совершать полноту всех таинств, эта религиозная организация таковой не является. Поэтому сослужить с религиозными деятелями этой церкви мы не имеем никакой возможности», — цитирует РИА «Новости» слова архиепископа.

Он также подчеркнул, что в настоящий момент отсутствует площадка для диалога с новой церковной структурой.

Сложившаяся ситуация с печалью воспринимается простыми верующими в России и на Украине, которые обсуждают ее на форумах и в беседах друг с другом.

«Всякое разделение хуже, чем объединение, и даже если по-мирски украинцев в чем-то можно понять, я, как христианин, сожалею от отпадения одной части христианской церкви от другой», — говорит «Газете.Ru» 42-летний переводчик Роман, прихожанин одной из столичных церквей на юго-западе Москвы.

Так или иначе, потенциально РПЦ может потерять влияние на достаточно большое количество украинских православных.

По данным социологического исследования «Центра Разумкова», в апреле 2018 года прихожанами УПЦ Московского патриархата называли себя 12,8% опрошенных жителей страны. Всего же к УПЦ МП относится 11296 культовых сооружений из 28841 (данные за 2016 год).

Ситуация может изменить расклад сил в европейском православии, уверен доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Если в долгосрочной перспективе — это шанс для РПЦ занять центральное место в православии, что до сих пор не было возможным «Но это — завтрашний день. Сегодня вопрос в том, чтобы не сделать ошибок и дать все их совершить Константинополю», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Однако, несмотря на конфликт церквей, единую православную культуру обеих стран разорвать не удастся, уверен американский религиовед, профессор Университета Джона Мейсона в Вашингтоне Джон Фарина: «Религия и национальные культуры более тесно связаны в православии, чем в католицизме. Папы на протяжении веков работали, чтобы вырвать контроль у местных епископов, и в значительной степени преуспели. Им потребовались сотни лет, но к XX веку католицизм был высокоцентрализованной религией, а национальные епископы и синоды имели небольшую власть. С православием не так», — заявил Фарина «Газете.Ru».

Такое не впервые

Заместитель заведующего кафедры религиоведения философского факультета МГУ Владимир Винокуров обращает внимание, что это не первый случай, когда Констанипольский патриархат входит на каноническую территорию РПЦ.

Аналогичная ситуация случилась в свое время с Эстонской апостольской православной церковью, которая в 1923 году получила права автономии (метрополии) в результате томоса Константинопольского патриарха Мелетия IV в ответ на обращение Собора Эстонской церкви. В 1978 году по настоянию Русской православной церкви Константинопольский патриархат объявил томос 1923 года недействительным.

После распада СССР Эстонская православная церковь вновь запросила и получила автономию, в 1996 году Священный синод Константинопольского патриархата возобновил действие томоса 1923 года. В свою очередь,

Московский патриархат не признает за Эстонской апостольской православной церковью Константинопольского патриархата канонического достоинства автономии. В непростой ситуации Московский патриархат сумел отстоять свою паству и добился принятия соглашения о временном сосуществовании двух церковных юрисдикций на территории Эстонии, предоставив приходам свободу выбирать принадлежность к одной из них.

«Стремление защитить права верующих возобладало над институциональными интересами. Конфликт есть, но его решение отложено. Этим была подчеркнута действительно важнейшая христианская истина: политическое соперничество — соперничество временное», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Таким образом, история эстонского православия включающего принятие, прекращение, приостановку, возобновление, отлагательные канонические условия в отношении томоса лишь подчеркивает временность решений.

«Раскол на Украине носит политический, а не религиозный характер», — уверен Винокуров. По его словам, принятое решение не послужит укреплению православной веры. Он подчеркивает, что никаких догматических и канонических различий вероучения в качестве условия разделения церквей ясно не сформулировано.

В 1990-х Константинополь не поддержал отделение УПЦ. Это говорит о том, что ориентация Константинопольского патриархата временная и политическая.

При этом дальнейшие процессы, связанные с разделением церквей, по мнению Винокурова, могут иметь опасный характер. Так или иначе, запустится переход паствы. И здесь главный вопрос — как будут воспринимать процесс сами верующие. Если он примет эмоциональный характер, то нельзя даже исключать варианты с агрессией в отношении прихожан двух церквей.

В Эстонии все прошло довольно мирно, но религиовед напоминает, что эта территория не так близка России, как Украина. Кроме того, в этом государстве происходят непростые для населения процессы. Экономически они также находятся не в лучших условиях. «Во время кризиса религиозность растет», — уверен эксперт. И здесь важно, чтобы вместе с ней не росла и эмоциональность конфликта двух паств.

Винокуров надеется, что все стороны происходящего процесса будут объяснять прихожанам, что происходящая история носит политический, а не религиозный характер. По его мнению, приоритет должен отдаваться дипломатическим средствам.