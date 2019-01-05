Задержали и не сказали: как США хватают россиян за границей

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили информацию о задержании гражданина РФ Дмитрия Макаренко на Северных Марианских островах. Об этом сказано в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства, сообщает ФАН.

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По данным ведомства, на остров Сайпан Макаренко прибыл 29 декабря вместе с семьей – супругой, детьми и родителями. Однако уже в аэропорту россиянина задержали сотрудники ФБР. При этом в Москву информация о задержании гражданина РФ поступила не от американских правоохранительных органов, как положено, а от родственников Макаренко. Отмечается, что своими действиями американская сторона нарушила консульскую конвенцию, что происходит уже не в первый раз.

«К сожалению, в очередной раз американская сторона в нарушение консульской конвенции своевременно не уведомила нас о факте задержания российского гражданина», — отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По информации МИД РФ, первый суд над россиянином состоялся в конце декабря — там ему зачитали его права и суть обвинений. На данный момент Макаренко этапировали с Северных Марианских островов во Флориду. Замминистра также добавил, что у внешнеполитического ведомства есть необходимая информация по вопросу. Сейчас посольство отслеживает ситуацию, был запрошен консульский доступ, который должны были предоставить в трехдневный срок – до 2 января.

Согласно данным НСН, россиянин был задержан согласно американскому ордеру, выданному судом Южного района Флориды в июне 2017 года. В ордере правонарушение описывается как «сговор с целью вывоза оборонной продукции без лицензии <…> и отмывание денег».

Сообщается, что Дмитрий Макаренко обвинен в незаконном экспорте оружия и отмывании денег – в общей сложности по восьми эпизодам. Американским ведомствам удалось установить, что россиянин собирался вывезти из США ружейные прицелы ночного видения, тепловизионные монокуляры двойного назначения и капсюли для боеприпасов. Отмечается, что за совершенные преступления ему грозит до 45 лет тюрьмы, так как, согласно обвинительному приговору, никакие предметы военной техники или оборонные услуги не могут быть экспортированы из США в иностранное государство без лицензии или письменного разрешения Государственного департамента по контролю за оборонной торговлей.

Не удалось уйти от правосудия и сообщнику Макаренко — американцу украинского происхождения из Флориды. Владимир Невидомый еще летом 2018 года признал свою вину в организации незаконного вывоза технологий двойного назначения в Россию и был приговорен американским судом к 26 месяцам тюрьмы.

Согласно судебным документам, Невидомый выступал скупщиком оборудования в США, а Макаренко — заказчиком из России. По заданию Макаренко, Невидомый купил несколько образцов, на что получил деньги через китайский и латвийские банки. Затем он отправил товары в Россию, при этом не указав их настоящую принадлежность. Однако посылке не удалось пройти мимо американской таможни: ее сотрудники сразу же задержали неудавшегося поставщика.

Задержания россиян по ордерам США в последнее время происходят все чаще. Ранее сообщалось, что в конце декабря 2018 года в Финляндии по запросу США была задержана еще одна россиянка — 30-летняя Мира Тэрада.

Как рассказала мать российской гражданки Светлана Рогожина, в тот день они с дочерью выехали из Санкт-Петербурга на новогоднюю ярмарку в Хельсинки, однако девушку остановили на границе и отвезли в полицию. Там ей было предъявлено обвинение в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег.

«При прохождении паспортного контроля ее пригласили на досмотр и потом сказали, что в системе на нее есть так называемый ордер. Сначала они сказали, что этот ордер поставлен страной Евросоюза»,

— рассказала мать задержанной. В тот же день Рогожина сообщила об инциденте в российское консульство в Хельсинки, а затем поехала обратно в Санкт-Петербург.

Задержанную россиянку поместили в изолятор, расположенный в финском городе Вантаа. Там 17 декабря ее посетил сотрудник российского консульства, которому девушка объяснила суть предъявленных ей обвинений. По словам Тэрады, указанные в ордере правонарушения якобы были совершены с 2013 по 2016 год. Однако сама Мира Тэрада обвинения отвергает. «Продолжаем в контакте с финскими властями оказывать задержанной необходимую консульскую помощь», — подчеркнули в дипмиссии.

Отмечается, что у Финляндии и США есть соглашение о взаимной выдаче преступников, согласно которому финские власти запросили у американской стороны информацию и доказательства обвинений в адрес россиянки. Они должны быть предоставлены до 29 января 2019 года. После их получения Финляндия примет решение об экстрадиции или освобождении Тэрады.