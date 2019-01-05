Под крики «Слава Украине!» Как Киев получил томос. LIVE

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что в лоно «новой церкви» перешли более 40 приходов УПЦ МП. Однако добавил, что юридически пока что это не оформлено, потому что юридические процедуры не завершены.

«Мы уже имеем более 40 приходов, которые перешли [из УПЦ МП]. Но сегодня юридически не упорядочено, куда, собственно, переходить, потому что нет юридически завершенной процедуры», — цитирует УНИАН председателя украинского парламента.