Под крики «Слава Украине!» Как Киев получил томос. LIVE

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Процесс получения автокефалии Киевом породил также размышления по поводу запуска аналогичного процесса в Белоруссии. Однако эту мысль отверг патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Павел. «В Беларуси сегодня такого стремления к автокефалии нет. Раздаются иногда некоторые голоса: «А не попросить ли и нам в Беларуси [томос]?» Но вы знаете, совершенно откровенно и открыто надо сказать: если для Украины это страшная трагедия… то если это будет происходить в Беларуси, то для Белорусской православной церкви это будет смерть. Это обречение Белорусской православной церкви на уничтожение», — цитирует РИА «Новости» заявление митрополита Минского и Заславского.
Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что в лоно «новой церкви» перешли более 40 приходов УПЦ МП. Однако добавил, что юридически пока что это не оформлено, потому что юридические процедуры не завершены.
«Мы уже имеем более 40 приходов, которые перешли [из УПЦ МП]. Но сегодня юридически не упорядочено, куда, собственно, переходить, потому что нет юридически завершенной процедуры», — цитирует УНИАН председателя украинского парламента.
Предоставление автокефалии «православной церкви Украины» является нарушением всех святоотеческих и апостольских правил, заявил РИА «Новости» архиепископ УПЦ Климент Вечеря. «Церкви не создают патриархи и президенты. Церковь создал господь, и никто не имеет никакого права создавать новые церкви. То, что сейчас творит Константинопольский патриарх, является грубым нарушением всех святоотеческих и апостольских правил, по которым церковь жила две тысячи лет», — заявил представитель канонической УПЦ.
Произошло это после того, как Константинопольский патриархат отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Тогда же он восстановил ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриархату). Именно это породило в России заявления о том, что церкви Украины теперь попадут в гораздо большее подчинение Константинополю, чем они были при общении с Москвой.
На церемонии в Стамбуле собравшиеся выкрикивают лозунг националистов «Слава Украине». После этого участники церемонии покидают церковь Св. Георгия в Стамбуле.
Соответствующую процедуру о предоставлении томоса об автокефалии украинской церкви начал Вселенский патриархат (Константинополь). В РПЦ этот шаг расценили как «раскол», после чего Синод РПЦ объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.
Константинополь подписал томос об автокефалии «православной церкви Украины»
Впрочем в РПЦ неоднократно заявляли, что УПЦ МП не была, по сути, зависима от структур Русской православной церкви, а созависимость проявлялась только на уровне духовного общения. Таким образом в России утверждают, что обсуждать тему «разрыва с Москвой» в данном контексте не совсем корректно.
Украина по действующему законодательству является светским государством, то есть церковь отделена от государства, а государственные органы и представители власти не могут вмешиваться в церковные процессы. Тем не менее, никого уже не удивляет активная вовлеченность украинских политиков в этот процесс.
В конце концов, президент Украины Петр Порошенко сделал этот момент даже одним из пунктов своей предвыборной программы. На избирательную кампанию он вышел с триадой «Армия — вера — язык». И получение томоса стало одной из центральных тем его риторики в последний год. Для него приобретение автокефалии стало олицетворением «окончательного разрыва с Москвой» (как, впрочем, это было и при получении украинцами права посещать европейские страны без шенгенской визы, и «отказ» от российского газа).
Обращает на себя внимание и тот факт, что на этом сугубо религиозном мероприятии присутствуют представители политической власти Украины. Так, на снимках, которые распространяют украинские СМИ с церемонии можно заметить спикера Верховной рады Андрея Парубия, экс-президента Украины Виктора Ющенко, а также министра обороны Степана Полторака.
Конечно, присутствует на снимках и глава «новой церкви» Епифаний.
Церемонию посетит и Петр Порошенко.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».
В Стамбуле проходит церемония подписания томоса для неканонической Православной церкви Украины. Это событие — чуть ли не центральное в противостоянии Украинской православной церкви Московского патриархата и остальных религиозных образований на Украине. Примечательно, что до объединительного собора на Украине действовали три церкви — помимо УПЦ МП также работали Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.
Последние две структуры, собственно, и объединились в Православную церковь Украины.
О том, как проходит церемония и как реагирует на это событие православный мир — в нашем онлайне. Оставайтесь с нами.