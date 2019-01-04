На кого работаете? Шпион оказался гражданином четырех стран

Задержанный в России по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан является также гражданином Ирландии. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел и торговли страны.

Реклама

«Посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к гражданину Ирландии, задержанному в России, после получения запроса о помощи. Министерство иностранных дел и торговли окажет всю возможную помощь в связи с этим делом», — сказал представитель ведомства.

Изначально сообщалось о том, что задержанный в Москве мужчина имеет американское гражданство. В Госдепартаменте США эту информацию подтвердили, однако отказались предоставить дополнительные детали, сославшись на конфиденциальность.

После этого в российском МИД сообщили, что у Уилана есть еще и подданство Великобритании. Позднее посольство Великобритании подтвердило этот факт и запросило консульский доступ к Уилану после его просьбы о помощи.

Французские СМИ сообщали, что несмотря на наличие нескольких паспортов, в Россию Уилан въезжал по американскому документу.

Кроме того, The Wall Street Journal сообщает, что во внешнеполитическом ведомстве Канады отметили, что осведомлены об аресте своего гражданина в России. В связи с этим есть основания полагать, что Уилан имеет паспорта четырех стран.

В последний день прошлого года ФСБ сообщила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана, которого подозревают в шпионской деятельности. Как стало известно, Уилана задержали 28 декабря с поличным: во время получения им от гражданина России флешки со списком сотрудников одной из российских спецслужб – эти данные представляют государственную тайну. Информацию Уилану передавал человек, с которым американец был давно знаком и которого не раз пытался завербовать.

В гостиничном номере московского отеля «Метрополь», где временно жил Уилан, американцу передали флешку, а спустя несколько минут после этого в номер вошли оперативники ФСБ, которые изъяли флэш-карту и задержали американца.

В отношении Уилана было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Из материалов дела известно, что Уилан примерно десять лет назад начал регистрироваться на интернет-ресурсах, которые чаще всего посещают граждане России. Как рассказали сотрудники российских спецслужб, в Сети Уилан активно знакомился с россиянами, которые могли иметь доступ к закрытой информации. Российские правоохранители предполагают, что американские коллеги вычислили некоторых из сетевых знакомых американца в России, которые имели доступ к секретной информации, и выбрали их для разработки.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков отказался комментировать ситуацию со своим подзащитным из-за данной им подписки о неразглашении обстоятельств дела.

3 января Лефортовский суд столицы арестовал американца. Жеребенков заявил, что в тот же день направил апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения.

«Я прошу отпустить его под залог, размер которого предлагаю определить суду», — сказал юрист, добавив, что деньги смогут внести родственники американца или будут использованы собственные средств арестованного.

Брат-близнец Пола Уилана – Дэвид рассказал американским журналистам, что задержанный служил морским пехотинцем, сейчас трудится в сфере корпоративной безопасности и прошлом посещал Россию по работе.

Между тем стало известно, что на момент задержания Уилан был сотрудником компании BorgWarner, которая не имеет дел в России. До 2016 года он в течение 15 лет проработал в компании Kelly Services. PR-директор Kelly Services Джейн Стени сообщила, что во время работы в компании Уилан не ездил в Россию по служебной надобности, передает РИА «Новости». При этом она не уточнила, какие обязанности исполнял Уилан и были ли они связаны с Россией, где фирма также представлена.

По словам Дэвида Уилана, задержанный американец вылетел в Москву 22 декабря, чтобы присутствовать на свадьбе своего бывшего сослуживца и русской женщины.

После того, как Пол не появился на свадьбе, друг написал ему сообщение, но ответа не получил. Он также перестал выходить на связь со своей семьей, что было на него не похоже, отмечал Дэвид.

Издание The Washington Post сообщило, что Уилан поступил на службу в армию в 1994 году и ездил в две командировки в Ирак: в 2004 и 2006 годах. Спустя два года Уилана уволили в чине старшего сержанта после того, как его признали виновным в нескольких обвинениях, связанных с воровством. Также известно, что Уилан владеет русским языком.

Ранее посол США в России Джон Хантсман посетил 48-летнего Уилана в СИЗО «Лефортово».

«Посол Хантсман выразил свою поддержку и предложил помощь со стороны посольства», — отмечается в комментарии Госдепартамента США. Кроме того, дипломат поговорил по телефону с семьей задержанного.

Глава Госдепартамента Майк Помпео заявил, что Вашингтон ожидает от Москвы объяснений, по какой причине был задержан бывший морской пехотинец США. Американская сторона потребует его немедленного возвращения, если сочтут задержание неуместным, подчеркнул он Помпео.

«Мы дали понять россиянам, что ожидаем, что узнаем больше об обвинениях, поймем, в чем его обвиняют, и если задержание не соответствует тяжести деяния, мы потребуем его немедленного возвращения», — сказал глава ведомства.