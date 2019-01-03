Враги Трампа и России: чего ждать от нового конгресса США

Контроль демократов над нижней палатой означает, что президенту США необходимо будет искать компромисс с оппонентами, чтобы проводить нужные законопроекты.

При этом республиканцы сохранили за собой сенат, а, значит, Трамп может не опасаться импичмента, так как именно верхняя палата двумя третями голосов выносит окончательное решение по этому вопросу.

Однако с потерей республиканского большинства в нижней палате Трампу придется тяжело. Хотя республиканцы критиковали Трампа и не всегда одобряли его внешнюю политику, так или иначе Трамп — лидер партии, поэтому и стремления к консенсусу было больше.

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Демократы в этом плане могут быть более независимы в своих заявлениях, однако также известно, что они традиционно больше критикуют Россию якобы за нарушения в области «прав человека».

Друзья уходят, приходят враги

Американские СМИ ожидают, что новый состав нижней палаты, где будет немало противников Трампа, будет активно проводить слушания касающиеся «российского следа» в кампании президента США:

«В январе Белый дом весь погрязнет в правовых тяжбах, поскольку демократы отправят головокружительное количество запросов, документов, повесток о даче свидетельских показаний…», — пишет The Washington Post.

В новой нижней палате сменится председатель ключевого комитета — по международным делам. В предыдущем составе конгресса эту должность занимал республиканец Эд Ройс.

В ноябре 2018 года он отметился заявлением, где раскритиковал администрацию президента США за то, что Госдепартамент не представил в конгресс заключение о выполнении Россией положении закона США о химическом и биологическом оружии. Американский политик считал «недопустимым» то, что у исполнительной ветви власти нет плана и сроков для принятия мер по второму пакету обязательных санкций.

Новый глава комитета по международным делам нижней палаты демократ Элиот Энгель вряд ли отойдет от жесткой риторики своего предшественника. Он неоднократно высказывался о необходимости ужесточения антироссийских санкций.

Кроме того, Энгель пообещал продолжить расследования в отношении самого Трампа. Как рассказал новый председатель в интервью журналистам, конгрессмены будут выяснять насколько политика администрации в разных странах «связана с деловыми интересами» самого Трампа.

В новом составе сената не будет давнего друга России — конгрессмена Даны Рорабахера, которого часто называли «другом Путина». Выборы в новый состав конгресса он проиграл.

Новое руководство появится и в комитете по делам вооруженных сил, который также проявляет активность в российско-американских отношениях.

Руководство комитетом перейдет от республиканца Мака Торнберри к демократу Адаму Смиту. В отличие от жесткого консерватора Торнберри, Смит считается представителем леволиберального крыла Демократической партии, однако он настроен не менее жестко по отношению к Москве и критиковал Трампа за саммит с российским президентом Владимиром Путиным.

Влиятельная армейская газета Stars and Stripes отмечает, что после прихода Смита к управлению комитетом к нему будет приковано повышенное внимание. Издание напоминает, что Смит неоднократно критиковал Трампа. Часть высказываний конгрессмена были довольно жесткими: «Постоянная дезинформация, которая исходит от президента является реальной проблемой в демократическом обществе, и мы в конгрессе должны сделать все возможное, чтобы привлечь его к ответственности».

Именно под руководством Смита новый состав конгресса будет рассматривать новый оборонный бюджет США. Президент США требует в 2019 финансовом году расходов на военные цели в размере $686,1 млрд.

Россию ждут «санкции из ада»

Как в сенате, так и конгрессе США не утихают дебаты о политике в отношении Москвы. От нового состава конгресса ждут и возможного ужесточения, появления новых, а также возвращения к старым антироссийским санкциям.

Летом прошлого года группа сенаторов республиканцев и демократов внесли новый санкционный пакет на рассмотрение конгресса.

Законопроект под названием «Защита американской безопасности от агрессии Кремля» предусматривает ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с участием российских госкомпаний.

Санкции направлены и против российских политиков и бизнесменов. Кроме того, сенаторы намерены выяснить, какими активами владеет президент РФ Владимир Путин. Принимая во внимание жесткость возможных мер, один из авторов законопроекта назвал законопроект «санкциями из ада».

Предыдущим составом конгресса инициатива так и не была принята. Официальная причина — те самые промежуточные выборы.

Более того, помимо официальной причины, что законопроекты о санкциях отложены из-за ожидания нового состава конгресса, собеседники «Газеты.Ru» в экспертном сообществе США называли и другие причины. В частности, парламентарии могли намеренно притормозить новые ограничительные инициативы, чтобы не доставлять проблем крупному бизнесу.

Профессор Американского университета в Вашингтоне политолог Джордан Тама перечисляет несколько моментов, которые повлияли на решение законодателей. Учитывая, что часть мер могла ударить по американским компаниям, свою роль сыграли лоббисты.

По его словам, республиканцы действительно не всегда хотели активно продвигать те инициативы, которых не хочет их президент. «Может быть, демократы посчитали, что им будет проще дождаться нового года, чтобы провести их через конгресс, который будет под контролем демократов», — объясняет эксперт.

Кроме того, он указывает, что сыграло свою роль то, что на последних промежуточных выборах вмешательство России не было зафиксировано, а те санкции готовились как раз, чтобы предотвратить эту ситуацию. «Этот обоснование для санкций ушло.

Но ситуация на Украине может предоставить новые поводы», — предупреждает эксперт.

Его коллега по Школе международных отношений Американского университета в Вашингтоне Кит Дарден также отмечает, что в США начинают подходить к запечатыванию санкций. Причина в том, объясняет эксперт что

дальнейшие меры — такие, как отключение России от международной платежной системы Swift, — носят экстремальный характер. Они могут нанести слишком сильный урон России, и американцам больше нечем будет оказывать давление.

«Мне кажется, мы хотим оставить для себя возможность обострения ситуации. Чтобы у нас было что-то для действительно очень плохой ситуации. Я думаю, что частично это логика учитывается при принятии решений», — заключает Дарден.

Молитва за конгресс

Но не исключено, что к «адскому» законопроекту вернутся вновь, учитывая тот факт, что многие инициаторы антироссийских инициатив сохранили свои места.

Один из них — сенатор Боб Менендес, который на промежуточных выборах вновь переизбрался в сенат. Он — один из соавторов законопроекта. Сенатор настроен серьезно: во время визита корреспондента «Газеты.Ru» в Вашингтон в аппарате сенатора Роберта Менендеса ему торжественно вручили книгу с громким названием: «Ассиметричное нападение Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США».

Предсказать, как именно будет относиться к России новый конгресс США довольно тяжело. Эксперты в США считают, что сначала нужно посмотреть «динамику отношений» новых парламентариев.

Не исключено, что в 2019 году новые конгрессмены все же приедут в Россию, чтобы пообщаться со своими коллегами в неформальном ключе.

Недавно о возможности приезда в США делегации Совета Федерации рассказала журналистам председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. Однако она подчеркнула, что визит произойдет, только если «подтвердится намерение» американской стороны.

Сенат также ждет смена главы комитета по международным делам. С поста уходит республиканец Боб Коркер. По информации «Газеты.Ru», несмотря на периодическое публичное несогласие с действиями Трампа, он имел доступ к президенту США и мог обсуждать с ним основные направления внешней политики.

Сменщик Коркера известен — это сенатор Джим Риш, который в одном из интервью сказал, что «Россия не друг США». Он также публично заявлял в своей уверенности, что Россия вмешивалась в американские выборы.

«Моя оценка не изменилась; Россия попыталась вмешаться в выборы в США 2016 года и не является другом Соединенных Штатов. Соединенные Штаты должны быть сильными в наших отношениях с Россией и в защите наших союзников и общих ценностей», — такое заявление Риш сделал по итогам переговоров Трампа и Путина в Хельсинки.

При этом политика называют сторонником президента США. Во время показаний экс-главы ФБР Джеймса Коми, сенатор скорее публично поддержал Трампа. В частности, Риш вспомнил фразу Трампа о советнике по национальной безопасности Майкле Флинне: «Я надеюсь, вы оставите его в покое, он хороший парень». В интерпретации сенатора глава США вовсе не пытался надавить на экс-главу ФБР, а скорее просто выразил надежду.

Во времена, когда отношения России и США находятся на низкой точке, сотрудничество с конгрессом, где можно услышать полярные мнения, приобретает большее значение. Правда, сами американцы не всегда жалуют своих законодателей и часто сочиняют о них анекдоты. Вот один, довольно старый: перед началом заседания конгресса священник произносит молитву; мальчик, который наблюдает за заседанием по телевизору, спрашивает у отца, почему священник молится: «Он молится за конгресс?» Нет, сынок, отвечает отец: «Видя тех, кто сидит в зале, он молится за страну».