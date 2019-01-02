Герой Украины: как в Киеве встречали Хмельницкого

370 лет назад казачье войско Богдана Хмельницкого триумфально въехало через Золотые Ворота в Киев. Древний город встречал казацкого гетмана церковным перезвоном и пушечными выстрелами.

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Посмотреть на борца с польской шляхтой на улицы Киева вышли тысячи горожан. Как пишет украинский историк Наталья Яковенко, студенты Киевсо-Могилянской коллегии приветствовали Хмельницкого как Моисея, Богом данным освободителем от польской неволи украинского народа. Это сравнение было игрой слов от его имени Богдан — «данный Богом».

Неудивительно, что страдавшие от польской шляхты киевляне с радостью увидели в Хмельницком посланного свыше освободителя.

Запорожцы были крайне недовольны постоянными притеснениями со стороны польских дворян и требовали у короля расширения вольностей. Если требовалось, казаки стойко охраняли рубежи Речи Посполитой от набегов турок и татар, а их удаль и умение вести бой были известны на всем континенте. Только от Речи Посполитой должной благодарности казаки не чувствовали.

Однако переломным в польско-украинских отношениях стал именно религиозный вопрос. В 1596 году, после принятия Брестской унии, киевский митрополит Михаил Рогоза признал главенство папы Римского при сохранении привычных обрядов восточной церкви. Большинство православных священнослужителей отказались от присоединения к Римско-католической церкви, за что подверглись серьезным гонениям со стороны униатов.

Все стихийно возникавшие восстания жестоко подавлялись правительственными войсками, а обращения к польскому королю не приносили результата. Владислав IV, правивший в то время Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, был бессилен перед бунтовавшими казаками.

После ряда мелких казачьих бунтов в 1648 году Богдан Хмельницкий возглавил крупное восстание против Речи Посполитой.

В исторической традиции закрепилось мнение, что его к этому сподвигла личная обида. Годом ранее польский староста Чаплинский вероломно захватил хутор Хмельницкого близ города Чигирина, где публично высек одного из его сыновей. Хмельницкий ездил в Варшаву и требовал справедливо наказать обидчика, однако результатов его требования не принесли.

Заручившись поддержкой крымских татар, Хмельницкий отправился в Сечь, где в апреле 1648 года была созвана казачья рада. На Раде запорожцы единогласно высказались за войну с Польшей и выбрали Хмельницкого войсковым гетманом.

Несколько дней спустя войско Хмельницкого отправилось в победоносный поход. Казаки, несмотря на нерегулярность своих формирований, пользовались большой крестьянской поддержкой и одержали несколько военных побед, в том числе при Желтых Водах и Корсуни.

Казаки Хмельницкого к лету 1648 года контролировали всю Левобережную Украину и двинулись через Днепр — в Киевщину, Браславщину, Подолье.

В своем триумфальном походе Хмельницкий в октябре дошел до самого Львова, держав город в осаде несколько недель до получения контрибуции.

У поляков же в тот момент помимо восставших казаков была и другая серьезная проблема: в мае того года скончался король Владислав, много лет поддерживавший стабильность и силу польской державы.

В ноябре новым королем Речи Посполитой был избран Ян Казимир, который практически сразу начал переговоры с восставшими. В это время казацкое войско держало в осаде крепость Замосць, взятие которой открыло бы дорогу на Варшаву.

Тогда переговоры не завершились, однако Хмельницкий все же развернул свои войска. Диалог с Казимиром возобновился спустя пару месяцев, в начале 1649 года. Однако Хмельницкий тогда уже не демонстрировал готовности к миру: «Я освобожу из польской неволи весь русский народ, если я воевал раньше за себя, то отныне я воюю за нашу веру православную. Польша сгинет, а Русь будет процветать».

Вход казачьего войска в Киев поставил точку в победоносной кампании 1648 года.

Однако не только в этом заключается его историческое значение. Свидетелем киевского триумфа Хмельницкого стал Иерусалимский Патриарх Паисий, который через Киев направлялся в Москву.

Хмельницкий отправил своего полковника Силуана Мужиловского сопроводить патриарха до Москвы, где посланника казаков принял русский царь Алексей Михайлович. Хотя самодержец достаточно сдержанно отреагировал на предложение малороссийского гетмана начать борьбу с Польшей, царь с посольской миссией отправил к казакам думского дьяка Григория Унковского.

Со стороны Алексея Михайловича это был большой шаг: отправляя Унковского в Киев, русский государь признавал Хмельницкого полноправным участником международных отношений. Однако в полной мере помощь Москвы казаки почувствовали несколько позже, когда в 1653 году на Земском соборе было принято решение удовлетворить прошение Хмельницкого о принятии в русское подданство Левобережной Украины.