Трамп дал 4 месяца: стало известно, когда США покинут Сирию

Американские войска покинут Сирию в течение четырех месяцев, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

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Как отмечает издание, во время визита в Ирак 26 декабря президент США Дональд Трамп встретился с генерал-лейтенантом Полом Лакамерой, командующим операцией Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») против ИГ (организация запрещена в России) (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. В ходе беседы военачальник сказал американскому лидеру, что для полного вывода войск с соблюдением всех положенных мер безопасности потребуется не меньше четырех месяцев. В свою очередь, Трамп пообещал ему это время предоставить.

Позднее американский лидер в интервью Fox News отметил, что никогда не выступал за поспешный вывод войск из страны.

«Я никогда не выступал в поддержку поспешного вывода [войск] из Сирии. Мы уйдем из Сирии...

Мы, как предполагалось изначально, должны были находиться там от трех до четырех месяцев. А это было четыре или пять лет назад», — сказал он в понедельник, 31 декабря.

19 декабря президент США объявил о том, что американские военные покинут САР в ближайшее время. Трамп пояснил, что коалиция во главе с США разгромила боевиков ИГ, а это было единственной причиной, по которой американские вооруженные силы находились в стране. Американские СМИ сообщали, что для вывода войск численностью более 2 тыс. человек потребуется от 60 до 100 дней.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс позднее прокомментировала заявление Трампа, подчеркнув, что победа над ИГ не означает прекращение существования коалиции: США продолжат защищать свои интересы в регионе совместно со своими союзниками.

«Мы продолжим работать вместе, чтобы лишить радикальных исламских террористов территории, финансирования, поддержки и способов проникновения через наши границы», — добавила она.

29 декабря стало известно, что первая группа военнослужащих США уже отправилась на родину. По данным турецкого информагентства Anadolu, в провинции Эль-Хасаке не менее 50 служащих армии США разгрузили склад с оружием и боеприпасами и на бронированных автомобилях отправились в сторону Ирака. На складе находилось вооружение, предназначенное для сил самообороны сирийских курдов, отмечает издание.

Стоит отметить, что решение президента США о выводе войск в Вашингтоне восприняли неоднозначно.

Еще в сентябре советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон говорил, что американские войска будут оставаться в Сирии до тех пор, пока эту страну не покинет Иран, а также подконтрольные ему силы.

В сенате вывод войск из САР назвали «огромной ошибкой».

«Вывод американских войск в данный момент станет большой победой для ИГ, Ирана, сирийского [президента] Башара Асада и России.

Я боюсь, что это приведет к разрушительным последствиям для нашей нации, региона и всего мира», — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

По его мнению, теперь США будет сложнее найти партнеров, готовых противостоять радикальному исламу. Кроме того, вывод войск из Сирии можно будет расценивать как признак слабости Штатов в вопросе сдерживания «иранской экспансии».

В Москве к заявлениям из Вашингтона о выводе американских войск отнеслись крайне осторожно и сдержано, призвав дождаться реальных результатов. Так, российский президент Владимир Путин напомнил, что США периодически обещают вывести свои войска из Афганистана, хотя американские военные находятся в этой стране уже много лет.

«Что касается вывода американских войск, я не знаю, что это такое. США присутствуют в Афганистане уже сколько, 17 лет? И почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. Пока они там присутствуют», — сказал он.

В МИД России заявили, что «еще предстоит разгадать» истинные мотивы американских властей в связи с принятым ими решением.

«Мы неоднократно указывали на то, что нелегитимное вооруженное присутствие США в Сирии является препятствием на пути урегулирования в этой стране. Вместе с тем, нам пока ничего не известно о причинах этого решения и его параметрах, перспективных планах американцев. Этот гамбит еще предстоит разгадать», — сказал Цариков.

При этом российские власти отмечают, что если США действительно выведут свои войска из САР, это будет хорошим шагом для урегулирования конфликта в регионе.