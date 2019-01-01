Станут японцами: жителей Курил не будут переселять

При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi. По его словам, переговоры «изначально не идут с позиции «уходите отсюда».

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«Это [возможная передача островов] должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности [территорий] к Японии», — подчеркнул политик.

Он также выразил сожаление о потере права японцев проживать на Курилах, передает ТАСС.

«Все, кто сейчас живут на островах — россияне. К сожалению, бывшие [японские] жители островов попали в ситуацию, при которой они больше не могут там проживать», — добавил Абэ.

Он также заявил, что реализация концепции совместной японо-российской хозяйственной деятельности на этих островах поможет обрисовать их будущее, в котором японцы и россияне смогут там жить и работать вместе.

Двумя днями ранее Абэ признал, что в переговорах между Россией и Японией по вопросу заключения мирного договора есть ряд проблем.

«Существует много проблем. Я хотел бы начать конкретное обсуждение на встрече с президентом Путиным», — заявил Абэ.

Дата визита премьер-министра Японии в Россию, где он должен встретиться с российским лидером, в настоящий момент согласовывается, передает ФАН.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, направил Синдзо Абэ поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул солидный потенциал российско-японских отношений.

«В адресованном премьер-министру Японии Синдзо Абэ послании президент России сердечно поздравил японского коллегу с наступающим Новым годом и подчеркнул: российско-японские отношения имеют значительный потенциал», — указано в телеграмме российского лидера.

В середине месяца японская сторона заявила руководству России протест в связи со строительством общежитий для военнослужащих и их семей на курильских островах Кунашир и Итуруп, сообщил главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

В тексте ноты протеста говорится о том, что подобные действия приведут к укреплению военного присутствия России на островах, в то время как такая ситуация идет вразрез с позицией страны.

Суга также подчеркнул, что будут продолжать вести переговоры в рамках основной политики решения территориальных вопросов и заключения мирного договора, передает НСН.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал опасения японской стороны «беспочвенными», поскольку Москва не собирается воевать с Японией.

«Нужно еще раз обозначить, что Курильские острова — это территория Российской Федерации. При этом мы вправе распоряжаться своей территорией так, как мы посчитаем нужным.

Если мы считаем, что нужно укреплять обороноспособность страны, значит, так надо. Это наша территория», — подчеркнул парламентарий.

Швыткин подчеркнул, что Россия «обеспечивает безопасность своих границ» и не лелеет агрессивных планов. «Поэтому никакие споры, никакие протесты нами не принимаются», — заявил депутат.

Чуть ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова передать Японии часть Курильских островов при условии признания итогов Второй мировой войны.

По словам дипломата, в ходе переговоров в Сингапуре стороны решили заключить мирный договор на основе советско-японского соглашения 1956 года, по которому Россия должна передать Японии гряду Хабомаи и остров Шикотан. Лавров отметил, что Москва всегда следует международному праву, но детали сделки еще предстоит обсудить.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что важным является тот факт, что для Японии заключение мирного договора значило бы признание итогов Второй мировой войны. По словам Лаврова, это «неотьемлемый шаг» в любых переговорах по Курилам.

«Пока что наши коллеги на это не готовы. Они всячески дают понять, что так не получится, но это серьезная вещь», — сказал Лавров.

В начале прошлого месяца Путин предложил заключить мирный договор между Россией и Японией без предварительных условий. Об этом он сказал на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.

Путин напомнил, что две страны обсуждают заключение мирного договора на протяжении 70 лет. По его словам, Абэ предложил ему поменять подходы, и российский президент согласился.