Блокада Киева: в Раде возмутились сокращением хлебных норм

Сокращение потребления хлеба, жиров животного происхождения, сладкого и кондитерских изделий на Украине можно сравнить с блокадой Ленинграда. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович, сообщает ФАН.

«Раньше норма хлеба равнялась 250 грамм, а теперь — 100 грамм… Прямо как в блокадном Ленинграде!» — заявил парламентарий.

Рабинович добавил, что ради «очередного транша» от Международного валютного фонда правительство страны жертвует здоровьем украинцев. Ради получения кредита украинское министерство социальной политики сократило нормы потребления некоторых продуктов питания более чем в два раза, добавил он.

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С момента заключения соглашения об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году объем экспорта украинских товаров в Европу снизился более чем на 22%. Объемы реализации продукции украинской промышленности за то же время уменьшились почти на 60 процентов, заявил ранее экс-министр транспорта и связи Украины Юрий Бондарь.

По мнению экс-министра, страны Евросоюза водят Киев за нос и «не дают Украине возможности создать высокотехнологичные отрасли» в производстве. В результате Киеву гораздо труднее конкурировать со странами Европы «в машиностроении, производстве вертолетов, локомотивов и так далее».

В ЕС при этом указали на успехи Киева — в конце осени 2018 года еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил, что «за последние два-три года Украина достигла успехов в реализации ряда важных реформ».

Хан особо выделил достижения Украины в области децентрализации и повышения эффективности государственного управления. По его мнению, страна успешно реформирует систему пенсионного обеспечения, образование и здравоохранение.

Гройсман в свою очередь отметил, что Украина осуществляет важные преобразования в период «чрезвычайных вызовов». Он заверил, что, несмотря на все трудности, страна продолжит идти по пути реформ.

При этом в то же время президент Украины Петр Порошенко признал, что темпы экономического роста его страны не отвечают требованиям населения. Украина остается самым бедным государством во всей Европе, добавил он, выступая на заседании Совета регионального развития в Киеве. Кроме того, Порошенко признал вину своего правительства в слишком медленном развитии экономики страны.

Мнение Порошенко разделяют и в Международном валютном фонде (МВФ). По данным МВФ, Украина является беднейшей из европейских стран. За последние пять лет отношение госдолга к внутреннему валовому продукту на Украине выросло почти вдвое: с 36,6 до 71,8%, напоминает НСН.

Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем твиттере слова президента Украины Петра Порошенко об отставании украинской экономики.

«Такова цена майдана, госпереворота, «европейского пути», утраты Крыма, разрыва с Россией и русофобии. У всего есть цена», — написал Пушков. Он добавил, что Порошенко «открыл глаза на подлинное состояние страны». Кроме того, по мнению сенатора, до Евромайдана «Украина была на вполне приличном уровне».

Месяцем ранее председатель правления энергетического гиганта «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в ходе дискуссии «Экономика 2020» сообщил об ухудшающихся в геометрической прогрессии шансах украинской экономики на успешное развитие.

По словам экономиста, Украина является «классическим фейл-кейсом»: «не лидеры и не середнячки». При этом он посетовал на то, что положение Украины как богатой природными ресурсами страны в центре Европы «совершенно не коррелирует с уровнем жизни». Он спрогнозировал, что его стране с каждым годом будет все сложнее участвовать в глобальной конкуренции.

Всего внешний долг Украины вместе с госгарантиями составляет сейчас порядка $47 млрд. Чуть ранее депутат Верховной Рады от «Оппозицонного блока» Вадим Рабинович заявил, что украинские власти довели экономику страны до катастрофического положения.

«У вас ничего не растет, у дураков. У вас вообще ничего не растет: сельское хозяйство — катастрофа, тяжелая промышленность — катастрофа, средний и малый бизнес — катастрофа, топливно-энергетический комплекс — катастрофа», — заявил нардеп.