Нашли под елкой: ФСБ рапортует о задержании американского шпиона

Как отмечается, в связи с его задержанием было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»).

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«28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан», — заявили в ведомстве. Об этом сообщает ТАСС.

О подробностях операции спецслужбы не сообщают, однако можно предположить, что мужчина был задержан во время передачи, либо получения какой-либо информации.

Вероятнее всего Уилан не дипломат, иначе было бы сообщено о его высылке, что является стандартной практикой в таких случаях.

Человек с именем Пол Уилан ранее упоминался в СМИ как директор международной туристической компании, которая занималась помощью в размещении иностранных спортсменов и гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Правда уверенности в том, что этот Пол Уилан и задержанный являются одним лицом, нет. В интервью порталу «Чемпионат» Уилан, который занимался размещением гостей во время ЧМ говорил, что вырос не в США, а в британском Манчестере.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков дал комментарий после того, как стало известно, что в Москве по подозрению в шпионаже задержали гражданина США.

«Я уверен, наша Федеральная служба безопасности вела долгую разработку, следила за этим гражданином и выявила, что он занимается шпионажем», — сказал Цеков, которого цитирует RT.

Он добавил, что подобные действия могут осуществляться на российской территории «только незаконно».

Посольство США пока не прокомментировало задержание американского гражданина.

В 2017 году президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, заявил о не снижающейся активности зарубежных спецслужб в России.

Путин отметил, что «важно нейтрализовать попытки иностранных спецслужб получить доступ к закрытым сведениям, прежде всего в области военно-технического потенциала нашей страны».

«По оперативным данным, видно, что активность зарубежных спецслужб в России не снижается. В прошлом году пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб», — сказал он.

В 2013 году МИД объявил персоной нон грата американского дипломата Райана Фогла. Министерство и потребовало скорейшего отъезда шпиона на родину. По данным ФСБ, Фогл предлагал $1 млн в год за работу сотруднику российской спецслужбы.

США, которые усилили свою разведдеятельность в России, в последние годы обвиняют Москву в том, что она пытается чинить препятствия работе дипломатов США.

В 2016 году американские СМИ сообщили, что сотрудник российского ФСБ в начале июня якобы напал на американского дипломата, который собирался войти в посольство США в центре Москвы. Об этом сообщил со ссылкой на четырех американских чиновников журналист Джош Рогин в своей колонке в газете The Washington Post.

Рогин пишет, что в результате избиения дипломат получил перелом плеча и другие травмы. Ему удалось пройти в здание посольства, после чего его вывезли за пределы России для получения срочной медицинской помощи.

Известно, что особый интерес к России имеет и новая глава ЦРУ Джина Хаспел. С 1998 по 2000 год она работала в отделе, занимавшемся евразийским направлением и операциями, связанными с Россией.

В качестве заместителя директора ЦРУ Хаспел также курировала взаимодействие с британской разведкой по «делу Скрипаля».

По данным газеты, именно она порекомендовала Трампу выдворить из США 60 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипалей в Солсбери.

Эксперты предполагают, что после назначения Хэспел на пост главы ЦРУ активность американской разведки в России может повыситься. Впрочем, это не исключает и возможности сотрудничества российских американских спецслужб — например, в сфере борьбы с терроризмом. Несмотря на взаимные обвинения в шпионаже сотрудничество разведок продолжается.