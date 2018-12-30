День Помпео: «Америка будет вести за собой»

Должность госсекретаря Майк Помпео занял в марте 2018 года после того, как с этого поста ушел Рекс Тиллерсон, имевший серьезные разногласия с президентом США Дональдом Трампом. В отличие от Тиллерсона, который ни дня не работал на госслужбе, Помпео — представитель бизнеса — уже в 2010 году был избран в конгресс США от Республиканской партии.

Здесь он был членом комитета палаты представителей США по разведдеятельности. Он также входил и в комиссию конгресса, которая расследовала события в ливийском городе Бенгази, где 11 сентября 2012 года от рук радикальных исламистов погиб посол США.

Помпео настаивал на возвращении в США беглого агента АНБ Эдварда Сноудена. Также он считает, что тюрьму Гуантанамо, открытую администрацией США в сентябре 2001 года на волне войны с террором, закрывать не надо.

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Госсекретарь известен своей достаточно жесткой консервативной позицией и связан с так называемой «Чайной партией» — неформальной политической группой внутри Республиканской партии. Он также состоял и в Национальной стрелковой ассоциации, которая активно поддерживала кандидатуру Трампа на выборах президента. При Трампе Помпео занял пост главы ЦРУ.

Помпео также славится своей лояльностью по отношению к Трампу, и именно это было главным в выборе президента США, который ценит преданность превыше всего.

К тому же Помпео, как человеку, знающему государственную службу, удалось навести определенный порядок в Госдепе, что не смог сделать Тиллерсон. Известно, что Трампу Госдеп достался в тяжелом состоянии. После ухода администрации Обамы департамент, управлявшийся соперницей Трампа в президентской гонке Хиллари Клинтон, покинуло огромное количество специалистов. В свою очередь, бизнесмену Тиллерсону не удалось привлечь к работе новые кадры, так как у него не было собственной достаточной для такой задачи команды.

Взгляды Помпео на многие международные проблемы были созвучны взглядам руководителя Пентагона Джеймса Мэттиса, что поспособствовало сближению позиций обоих ведомств, между которыми всегда было определенное соперничество. Правда, пока неизвестно, как будут строиться отношения между двумя ведомствами после ухода Мэттиса — он должен покинуть свою должность уже с наступлением нового года.

На посту Госдепа Помпео активно стал заниматься отношениями с КНДР. При этом ему пришлось применять более дипломатический подход в отличие от того, который был ему свойственен во время, когда он был главой ЦРУ. Возглавляя разведку США, Помпео позволил себе прямые угрозы в адрес ее лидера Ким Чен Ына. Во время одного из публичных выступлений Помпео намекнул, что Ким Чен Ын может быть убит.

«Что касается ситуации, если Ким Чен Ын внезапно исчезнет, учитывая историю ЦРУ, я просто не буду говорить об этом», — сказал Помпео, когда его спросили, что произойдет, если Ким скоропостижно скончается. «Кто-то может подумать, что это совпадение», — добавил он, смеясь.

Многие профессионалы разведки, комментируя слова Помпео в то время, отмечали, что они недопустимы для человека, возглавляющего разведслужбу, к тому же в США существует негласный запрет на операции в отношении глав иностранных государств.

На новой должности Помпео уже не позволяет себе подобных высказываний и действует более осторожно. При этом он фактически находится в тени советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, который взял на себя российское направление американской внешней политики.

Болтон чаще Помпео бывал в Москве, встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, главой Совбеза Николаем Патрушевым и был принят президентом России Владимиром Путиным. «Болтон руководит повесткой дня Трампа по национальной безопасности», — пишет журнал Time.

Звездным часом для Помпео стала поездка на встречу глав МИД стран НАТО в Брюссель. Вспомнив о покойном президенте США Джордже Буше-старшем, он потряс европейских союзников риторикой в стиле Джорджа Буша-младшего:

«Если договоры мешают нам и нашим союзникам, то они должны быть либо скорректированы, либо выброшены».

Но даже находясь в городе, который де-факто является главной столицей ЕС, Помпео не пощадил и «европейских друзей».

«Иногда наши европейские друзья говорят, что мы действует не в интересах свободного мира. Это абсолютная неправда. Под руководством президента Трампа мы не оставляем ни международного лидерства, ни наших друзей. Все совсем наоборот. Америка будет вести за собой всегда и везде», — отметил он.

Именно во время этой встрече Помпео также заявил, что США приостановят выполнение своих обязательств по ДРСМД через 60 дней, если Россия не вернется к соблюдению договора.

«Мы будем рады, если в течение 60 дней Россия вернется к соблюдению договора. У них достаточно времени», — добавил он. По его словам, американская сторона в течение этого времени не будет производить, и испытывать ракеты, которые попадают под действие договора.

Помпео знал, что в этот момент на нем сосредоточено внимание всего мира, хотя он всего лишь озвучивал то, что так давно хотел сделать его начальник — президент США Дональд Трамп.