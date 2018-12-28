Потепление? Российские дипломаты вернутся в Лондон

Россия договорилась с Великобританией о восстановлении численности дипломатических ведомств в следующем году. Уточняется, что договоренность должна начать выполняться уже с января 2019 года. Об этом рассказал российский посол в Великобритании Александр Яковенко.

«У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне, — сказал он. — Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но по крайней мере половина посольства будет восстановлена».

По мнению дипломата, подобный шаг можно расценивать как положительный признак развития двусторонних отношений между странами.

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Отношения между Россией и Британией обострились после 4 марта, когда экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены с признаками отравления в городе Солсбери. Скрипаль длительное время работал на британскую разведку, был раскрыт, отсидел в российской тюрьме и впоследствии был обменян на российских разведчиков в Великобритании.

Согласно позиции Лондона, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим средством «Новичок», которое якобы было произведено на территории военной научно-исследовательской базы в закрытом городе Шиханы под Саратовом. Позже эту информацию подтвердили специалисты ОЗХО. Следствие Британии даже назвало имена исполнителей преступления. По версии Лондона, ими оказались агенты ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.

Впрочем, сами Петров и Боширов отрицают свою причастность к преступлению, как и Кремль. По мнению российских политиков, инцидент в Солсбери — это провокация Лондона. Однако западные партнеры предпочли занять сторону Великобритании.

В итоге из Великобритании выслали 23 российских дипломатов.

Это произошло после того, как Россия отказалась ответить на вопросы Лондона об отравлении Скрипалей. Как заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, из страны были высланы только те дипломаты, которые работают на российскую разведку. В свою очередь, МИД России объявил о высылке 23 британских дипломатов. Кроме того, было закрыто генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и приостановлена деятельности Британского совета в России.

В посольстве России в Лондоне заявили, что британские власти, заполняя информационный вакуум вокруг дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, пытаются отвлечь общественность от ситуации вокруг Brexit. Об этом говорилось в одном из сообщений российской дипломатической миссии. Так в посольстве отреагировали на публикацию газеты Guardian, в которой полицейские, оказавшие первую помощь Скрипалям, рассказали подробности о дне происшествия.

В пресс-службе посольства напомнили, что Лондон так и не предоставил официальных данных расследования, а все обстоятельства следствия засекречены от российской стороны и британской общественности. Также в дипмиссии отметили, что в нарушение международного права к россиянам не были допущены дипломаты.

«По мнению Посольства, данный материал является продолжением серии попыток нынешних британских властей заполнить информационный вакуум вокруг всей этой «темной» истории со Скрипалями, а также отвлечь внимание общественности от ситуации с «брекзитом»», — говорится в сообщении.

Впрочем, комитет палаты лордов британского парламента по международным отношениям недавно опубликовал доклад, в котором было указано, что инцидент в Солсбери не должен препятствовать пониманию процессов в России. В то же время Лондону рекомендуется «сдерживать» Россию.

«Перед лицом провокаций со стороны России Великобритания должна продолжать противодействовать ей и сдерживать ее, при этом оставаясь открытой к диалогу с Москвой по таким вопросам, как борьба с терроризмом и нераспространение ядерного оружия», — говорится в тексте доклада.

В комитете также отметили, что Россия продолжает играть важную роль для Британии в ее внешней политике.