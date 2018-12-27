Прекратите гонения: Вена требует от Киева безопасности для СМИ

Федеральный министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль раскритиковала притеснения и угрозы журналистам на Украине и призвала расследовать все такие инциденты.

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«Усиливающееся ограничение свободы прессы на Украине недопустимо. Я с большой обеспокоенностью отмечаю инциденты в отношении украинских и международных СМИ на Украине. Применение силы и угрозы в отношении журналистов должно быть наказано», — сказала дипломат.

По ее словам, Австрия привержена делу сохранения свободы печати как на местах на Украине, так и в международных организациях, таких как Европейский союз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Независимое освещение событий требует свободы для журналистов, особенно в конфликтных ситуациях.

Необоснованный отказ в аккредитации является причиной для беспокойства и приводит к незаконному ангажированию отчетов из зоны конфликта на востоке Украины. Посольство Австрии в Киеве и министерство иностранных дел в Вене работают на всех уровнях, чтобы гарантировать, что украинские власти выдают необходимые аккредитации», — указала глава ведомства.

Она добавила, что посол Украины в Вене был приглашен на встречу с генеральным секретарем Министерства иностранных дел Австрии 8 января будущего года именно для обсуждения этой проблемы.

«В других государствах также усиливается ограничение свободы прессы и угроз, насилия и даже убийств журналистов. Мы должны вместе противостоять этому тревожной тенденции и привлечь виновных к ответственности через верховенство закона», — резюмировала Кнайсль.

В четверг 27 декабря корреспондент австрийской телерадиокомпании ORF Кристиан Вершюц написал письмо правительству Австрии и руководству компании, попросив помощи и защиты от возможного нападения украинских националистов.

По словам Вершюца, у него есть все основания полагать, что его жизнь находится в опасности, поскольку на Украине радикалы совершают нападения на журналистов, критикующих политику Киева.

«Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим», — говорит австриец в своем письме.

Кроме того,

он попросил Вену повлиять на киевские власти, чтобы ему обеспечили безопасность и «добились удаления его имени из списка агентов Кремля».

Австрийский журналист добавил, что ему и его коллегам на Украине работать сейчас крайне сложно. Сотрудникам СМИ отказывают в аккредитации и угрожают физической расправой.

«Страны Запада знают о ситуации на Украине со свободой прессы, и я требую прекратить это молчание ягнят», – заявил Вершюц.

Неделей ранее в Европейский парламент на рассмотрение был внесен проект резолюции под названием «О свободе прессы на Украине».

«Это говорит о том, что украинские власти больше не могут скрывать факты нарушения основных принципов свободы слова в стране», — рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, депутаты Европарламента начинают реагировать на тяжелую ситуацию со свободой слова на Украине. В настоящий момент, это выражается в принятии подобных резолюций.

«Дело в том, что скрывать превращение тоталитарного режима на Украине в нацистский уже невозможно», — цитирует аналитика ФАН.

Тогда же официальный представитель МИД

Мария Захарова заявила, что Россия продолжит действовать зеркально в случае новой высылки Киевом российских журналистов.

«Есть ситуации, когда мы видим, что кроме силового прессинга, политического наката, есть еще прямая угроза со стороны силовиков, властей той или иной страны в адрес российских журналистов, вплоть до их депортации», — пояснила дипломат.

Она отметила, что в таких случаях ведомство «будет вынуждено действовать зеркально». По словам Захаровой, МИД и далее будет предоставлять все возможности для работы на территории России всем журналистам, в том числе украинским, даже несмотря на то, что «не только украинские, но и другие журналисты могут писать откровенные фейки».

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины вела слежку за журналистом Павлом Шереметом в ночь перед его убийством 20 июля 2016 года. В частности, была установлена личность Игоря Устименко, имеющего отношение к СБУ.

Устименко отказался комментировать свои связи со службой, а также в разговоре с журналистами не смог конкретно ответить, что делал в ночь убийства Шеремета около его дома, передает НСН.

Машина руководителя «Украинской правды» Алены Притулы, в которой находился Шеремет, была взорвана 20 июля 2016 около 8:00 на перекрестке ул. Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.