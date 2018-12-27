«США больше не могут быть мировым полицейским»

Президент США Дональд Трамп в ходе поездки в Ирак заявил, что не планирует сокращать контингент войск в этой стране. Об этом в твиттере сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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В настоящий момент на территории Ирака находятся несколько военных баз США. Численность контингента, по данным СМИ, на них может превышать пять тысяч человек.

Поездка Трампа в Ирак в среду 26 декабря стала сюрпризом, так как ранее американский президент планировал посетить военный контингент США в Афганистане. О точном времени поездки заранее не сообщалось из соображений безопасности. Как отмечает The Washington Post,

это первый визит Трампа в «конфликтную зону».

Президент США посетил одну из военных баз США и поздравил американских военных с Рождеством и Новым Годом. В поездке его сопровождала супруга Меланья Трамп. Американский лидер позже рассказал, что полет проходил в сложных условиях и он беспокоился за первую леди.

После решения Трампа вывести американские войска из Сирии и Афганистана Ирак становится единственной точкой на Ближнем Востоке, где присутствие США будет продолжено.

Оно мотивировано борьбой с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в РФ), которые также действуют и в Ираке. Правда, иракские парламентарии, представляющие различные политические круги, использовали визит президента США для того, чтобы потребовать вывода американских войск из этой страны.

Бывший иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что

визит президента США Дональда Трампа в Ирак не соответствовал дипломатическим нормам.

По его словам, взаимодействие с Багдадом таким способом навредит американо-иракским отношениям, отмечает иракский телеканал Al Sumaria.

Во время визита Трамп не встретился с иракским премьер-министром Адилем Абдулом-Махди из-за «разногласий» по формату встречи, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу премьера. При этом в офисе премьер-министра подчеркнули, что Трамп пригласил Абдула-Махди посетить Вашингтон. Также отмечается, что лидеры стран провели телефонный разговор.

После решения Трампа вывести американские войска из Сирии, которое вызвало противодействие в Пентагоне и привело к отставке его главы Джеймса Мэттиса,

Ирак остается единственным ближневосточным форпостом США.

Столь низкого количества военных достаточно лишь для проведения небольших операций, однако сам факт присутствия играет символическое значение. Он дает союзникам США уверенность в том, что Вашингтон по-прежнему контролирует ситуацию в регионе.

К тому же присутствие США в Ираке важно в контексте противостояния с соседним Ираном, давление на который возросло после выхода США из ядерной сделки. Контингент в Ираке также в какой-то степени компенсирует уход из Сирии, где свое военное присутствие сохраняет Россия.

«Ирак остается важным для Соединенных Штатов по ряду причин. Прежде всего, из-за ошибок, допущенных в прошлом. Также необходимо исправить ситуацию на будущее:

администрация Трампа видит в Ираке ключевой буфер между Сирией и Ираном»,

— говорит «Газете.Ru» ведущий аналитик Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик.

По мнению эксперта, базы в Ираке могут использоваться для проведения операций в Сирии, однако «главной мишенью» остается Тегеран и снижение влияния Корпуса стражей исламской революции.

Как считает эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин, «с точки зрения регионального позиционирования США на Ближнем Востоке, Ирак всегда был важнее Сирии».

При этом специалист отмечает, что «Иран в контексте Ирака — это непростой вопрос»: «Если США могли сетовать на то, что Ирану нечего делать в Сирии, то в Ираке у Ирана есть интересы национальной безопасности.

Поэтому сдерживание Ирана через Ирак это, мягко говоря, неудачное целеполагание для США», — говорит эксперт «Газете.Ru».

По иронии судьбы, именно вторжение США в Ирак в 2003 году, которое привело к свержению Саддама Хусейна, врага Ирана, резко усилило региональную роль Тегерана. Стоит отметить, что сам Трамп в 2003 году, как пишет The Washington Post, поддерживал вторжение американских войск в Ирак, а в 2011 году выступил против вывода контингента из этой страны, заявив, что это создало почву для превращения страны в игиловский форпост.

Исламское государство» выросло из остатков «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) (запрещенная в РФ организация) в Ираке и распространилось на Сирию в стремлении создать халифат», — такие слова Трампа приводит в своей книге «Страх: Трамп в Белом Доме» журналист Боб Вудворд. Он пишет, что

«по самым консервативным оценкам, война унесла жизни более чем 100 000 иракцев и 4 530 американцев и обошлась американской казне в $800 млрд, если не в $1 трлн».

Хотя сохранение ограниченного присутствия в Ираке стало для президента США определенным компромиссом с военными, он в ходе своей поездки также дал понять, что США не хотят играть роль «мирового полицейского».

На встрече с военными Трамп подчеркнул, что США не должны «сражаться» за каждую нацию на Земле. Желающим американской защиты президент предложил «заплатить».

«Соединенные Штаты больше не могут быть мировым полицейским. Несправедливо, что [военное] бремя полностью лежит на США», — сказал Трамп.

Он добавил, что американские войска рассредоточены по всему миру и присутствуют в таких странах, о которых «большинство ничего не слышало». Трамп заключил, что это «смешно».

Колоссальные средства, которые США затратили на многочисленные войны, всегда были объектом критики со стороны Трампа. Он не переставал постоянно заявлять об этом членам своей администрации. «Ирак, Афганистан и Сирия — Соединенные Штаты завязли в этих трех зонах военных действий…. Мы тратим на эти страны громадные ресурсы, — продолжил он. — Мы должны просто объявить победу, закончить войну и вернуть наших военных домой», — эти слова президента США приводит в своей книге Вудворд.