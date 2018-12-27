Австрийский журналист на Украине боится за свою жизнь

Корреспондент австрийской телерадиокомпании ORF Кристиан Вершюц написал письмо правительству Австрии и руководству компании, попросив помощи и защиты от возможного нападения украинских националистов. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

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По словам Вершюца, у него есть все основания полагать, что его жизнь находится в опасности, поскольку на Украине радикалы совершают нападения на журналистов, критикующих политику Киева.

«Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим», — говорит австриец в своем письме. Кроме того, он попросил Вену повлиять на киевские власти, чтобы ему обеспечили безопасность и «добились удаления его имени из списка агентов Кремля».

Австрийский журналист добавил, что ему и его коллегам на Украине работать сейчас крайне сложно. Сотрудникам СМИ отказывают в аккредитации и угрожают физической расправой.

«Страны Запада знают о ситуации на Украине со свободой прессы, и я требую прекратить это молчание ягнят», – заявил Вершюц..

В 2014 году, в ходе госпереворота и после начала военных действий на юго-востоке страны, на Украине погибли по меньшей мере 14 журналистов, среди них как украинские, так и российские. В феврале в Киеве погибли от пуль журналисты Вячеслав Веремий и Игорь Костенко, в апреле был похищен и убит неизвестными активист партии «Свобода» и редактор Василий Сергиенко.

2 мая музыкальный критик Дмитрий Иванов погиб от отравления угарным газом в одесском Доме Профсоюзов. В конце мая во время осады Славянска под минометным огнем погибли итальянский фотокорреспондент Андреа Роккелли и его переводчик Андрей Миронов, сообщает НСН.

В середине июня был похищен и до смерти избит активист Евромайдана и журналист Владимир Марцишевский. Спустя два дня корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк и звукорежиссер Антон Волошин погибли под минометным обстрелом под Луганском.

29 июня оператор Первого канала Анатолий Клян получил ранение в живот и скончался в больнице в Донецкой области. В июле был похищен в Мариуполе и убит в лесополосе под Днепропетровском редактор газеты «Хочу в СССР» Сергей Долгов. 6 августа в Донбассе под огнем погиб фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин. Вместе с ним погибли сотрудники инфоподразделения ополчения ДНР Сергей Коренченков и Андрей Вячало.

В ноябре был вместе со своей женой убит известный криминальный журналист-расследователь Александр Кучинский.

В феврале 2015 года два украинских военных корреспондента – Дмитрий Лабуткин и Сергей Николаев — погибли в ходе боев за Дебальцево и поселок Пески. В марте главред газеты «Нетишинский вестник» Ольга Мороз была убита в собственном доме.

В апреле произошло одно из самых громких убийств – в Киеве во дворе собственного дома был застрелен известный журналист Олесь Бузина. За месяц до гибели он предупреждал об угрозах в свой адрес и нападениях. Бузина имел репутацию ярого противника украинского национализма.

Убийство Бузины вызвало определенный резонанс на уровне высших должностных лиц государств и представителей международных организаций. Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство провокацией и заявил, что это преступление направлено на дестабилизацию ситуации на Украине.



Наконец, в конце июля 2016 года в результате взрыва бомбы в автомобиле погиб журналист Павел Шеремет. Национальная полиция Украины назвала основную версию причины убийства журналиста — его профессиональная деятельность.

По уровню свободы прессы Украина находится на 101 месте из 180 стран мира по версии организации «Репортеры без границ».

Депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович по итогам своего визита во Францию осенью 2018 года отметил «глубокий шок» французских сенаторов по поводу свободы прессы на Украине.

«Мы им показали, как избивали наших журналистов, показали статистику. И я услышал от них следующее: если такое будет продолжаться, то возможны санкции в отношении тех людей, которые душат свободу слова на Украине», — отметил Рабинович.

И действительно — из уст радикалов звучат призывы убивать журналистов. Как сообщает ФАН, в ноябре руководитель запрещенной в России украинской радикальной националистической группировки С14 («Сич») Евгений Карась попросил украинцев «понять его желание убивать оппозиционных журналистов».

«Рядом с тобой украинцы ****** [лупят] по мордяке сепарского журнагента. Что делать и как реагировать? Лично я считаю, что надо проявлять смирение и милосердие. Все мы несовершенны. Если человек решил свести сепара на тот свет — должны терпеть эту человеческую слабость»,

— написал Карась.