Конец войны? Как Украина провела месяц в положении

Военное положение на Украине подходит к концу. 26 декабря у президента страны Петра Порошенко будет последний шанс продлить его. Если этого не произойдет, на следующий день, 27 декабря, оно автоматически потеряет свою силу.

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Решение о введении военного положения было принято 29 дней назад, 26 ноября. Однако формат, в котором оно должно было действовать, стал причиной горячих споров украинских политиков. Изначально СНБО предлагал ввести его сроком на 60 дней на территории всей Украины. В Верховной раде тогда заподозрили, что Порошенко пытается использовать военное положение для отмены мартовских выборов и отказались одобрять его.

Президент пошел на уступки, сократил продолжительность военного положения в два раза и пообещал, что он «гарантирует проведение выборов».

Область действия военного положения также сократилась. В итоге оно распространяется на 10 областей, граничащих с Россией: на Донецкую, Запорожскую, Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Сумскую, Одесскую, Харьковскую, Черниговскую и Херсонскую области, а также на внутренние воды Азово-Керченской акватории.

На каждой из областей военное положение отразилось по-разному: местные власти сами решали, какие ограничения устанавливать на местном уровне.

В Одесской области, например, ограничили полеты дронов, в Запорожской — запретили охоту. Практически везде для гражданских ограничили право на ношение военной и камуфляжной формы, а для самих военных ограничили продажу алкоголя. Также в большинстве областей предсказуемо увеличилось количество полицейских патрулей и охраняемых объектов.

Директор киевского Центра социальных исследований «София», политолог Андрей Ермолаев считает, что население областей, в которых было введено было военное положение, восприняли этот шаг как нагнетание напряженности. «Потому что это связано с ограничением повседневных свобод, а также создавало риски, связанные с возможной мобилизацией, провокациями, и так далее», — отмечает эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Однако ключевым следствием введения военного положения стало то, что жители этих 10 областей лишились избирательного права на прошедших 23 декабря выборах глав территориальных общин.

Законодательно проведение выборов и предвыборных кампаний во время военного положения запрещено, а Верховная рада так и не приняла закон, который позволил бы провести выборы в тех 10 регионах.

В итоге, партия президента «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) отчиталась о победе на региональных выборах.

Около 40% кандидатов от партии власти праздновали успех, однако вряд ли такой показатель был бы достигнут, если бы в выборах участвовали наименее симпатизирующие Порошенко области, где действует военное положение.

Наибольшую поддержку члены партии власти получили в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях.

По мнению Ермолаева, одним из главных итогов военного положения стала еще большая поляризация украинского общества.

«Та часть общества, которая, действительно, боится войны, боится прямой угрозы с российской стороны, естественно, поддержала действия власти. Потому что в массовом сознании есть такой феномен — «российская угроза». И с этим нужно считаться. Но те люди, которые критически относились и к власти, в целом, и к «партии войны», и к Порошенко, естественно, оценивают это крайне негативно. Поэтому военное положение поляризовало общественное мнение», — говорит украинский политолог.

Эту мысль подтверждают и слова первого президента Украины Леонида Кравчука, который уверяет, что «на сегодня 56% граждан Украины считают, что мотивом были не агрессия непосредственная, не непосредственно вторжение, а именно политические цели».

Добилась ли власть этих целей — сказать сложно. Однако Андрей Ермолаев отмечает и другой итог прошедшего месяца — Петр Порошенко стал главным ньюсмейкером на Украине. Президент страны получил возможностью пользоваться полной свободой проведения мероприятий, эфиров, инициатив, которых не было у большинства его оппонентов, прежде всего, в областях, где введено военное положение.

«Ну, и сама тематика военного положения оказалось в топе. Президент сконцентрировал внимание на себе, на своих оценках, на продлении угроз войны. И, таким образом, он стал как бы топ-ньюсмейкером. Он создал себе эксклюзивный месяц», — говорит эксперт.

Однако оценивать последствия такого медиа-бума для Порошенко с точки зрения рейтингов пока преждевременно, считает политолог.

«Подобного рода общественные последствия имеет смысл измерять только через определенное время. Я думаю, что реальную оценку ситуации, которая возникла на Украине в ноябре-декабре, мы сможем узнать, в плане общественного мнения, не ранее конца января, после новогодних праздников», — рассуждает Ермолаев.

Нельзя не отметить и влияние военного положения на ситуацию в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Украинские делегаты на заседании Контактной группы в Минске отказались от обсуждения предложенного ДНР и ЛНР новогоднего перемирия в Донбассе, рассказал и.о. министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего.

Он также пояснил, что Киев пытается использовать введенное на Украине военное положение в своей политике в отношении Донбасса.

В ДНР и ЛНР уверены, что Киев попытается продлить военное положение с помощью провокаций в Донбассе.

Эту же точку зрения разделяют и в России. 24 декабря в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что киевские власти готовят несколько вариантов эскалации конфликта в Донбассе, в их числе — массированное наступление, атака с помощью биологического оружия или кибератаки.

В самопровозглашенных республиках считают, что атака может начаться 25-26 декабря. Однако если ожидаемая провокация не состоится, военное положение все же будет отменено.