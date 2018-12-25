ДНР: ВСУ привезли ядовитое вещество под Донецк

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в район Донецка на подконтрольную Киеву территорию прибыл железнодорожный состав с ядовитым химическим веществом. Об этом свидетельствуют данные разведки самопровозглашенной республики, отметил он.

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Как пояснил Басурин, состав прибыл на железнодорожную станцию Красногоровки. В настоящее время украинские силовики в защитных комплектах одежды разгружают вагоны, «забитые бочками синего цвета с сильнодействующим ядовитым веществом». Представитель ведомства отметил, что это вещество может быть использовано для провокации. Кроме того, подчеркнул Басурин, военное ведомство республики располагает информацией о присутствии в данном районе специалистов британских и американских спецслужб, специализирующихся на проведении диверсий.

Начальник народной милиции ДНР обратился к международным организациям, призвав их оказать влияние на Киев и «не допустить очередной катастрофы».

«Имеющиеся данные вызывают у нас серьезные опасения… В зоне поражения могут оказаться более 70 тыс. мирных людей», — подчеркнул он.

В декабре власти ДНР уже не раз обвиняли ВСУ в подготовке диверсий, а также масштабного наступления в Донбассе. Так, 14 декабря Эдуард Басурин сообщал, что украинские силовики стягивают военную технику и оружие на юг Донецкой области. По его словам, перед наступлением ВСУ планировали устроить теракт на металлургическом заводе в Мариуполе. Однако, позже в ДНР сказали, что командование ВСУ были вынуждены перенести атаку на более поздний срок — 24-25 декабря. Тогда Басурин отметил, что именно обнародование плана наступления украинских силовиков позволило помешать осуществлению замыслов Киева.

«Планы [президента Украины Петра] Порошенко абсолютно прозрачны. Ему нужен повод, чтобы продлить заканчивающееся 26 декабря военное положение на Украине. И он его активно ищет», — пояснил Басурин.

Позднее он рассказал, что по данным разведки, украинские силовики планируют задействовать в новой операции 20-тысячную военную группировку, сконцентрированную на горловском направлении и в районе Светлодарской дуги. Так, были получены данные о сосредоточении в указанном районе свыше 120 танков, более 250 арторудий и минометов, свыше 110 установок реактивных систем залпового огня, отметил он.

24 декабря в Министерстве иностранных дел России заявили, что киевские власти готовят несколько вариантов эскалации конфликта в Донбассе, в их числе – массированное наступление, атака с помощью биологического оружия или кибератаки.

В российском ведомстве напомнили, что ранее неделе министр иностранных дел Сергей Лавров выразил обеспокоенность усилением группировки ВСУ на юго-востоке Украины, а также активными приготовлениями Киева к возможным силовым акциям в отношении ДНР и ЛНР. Как пояснял дипломат, с помощью подобных мер украинские власти хотят организовать вооруженные провокации на линии соприкосновения, а также на участке российско-украинской границы в районе Крыма.

Киеву необходима эскалация конфликта для того, чтобы иметь повод продлить режим военного положения, истекающий во вторник, 25 декабря.

Это, в свою очередь, позволит имеющему низкие рейтинги президенту Украины Петру Порошенко отложить проведение заведомо проигрышных для него президентских выборов, номинально намеченных на 31 марта, уверены в МИД РФ. В ведомстве также напомнили, что в декабре на встрече со студентами в городе Днепр (бывший Днепропетровск) украинский лидер подтвердил факт дополнительной переброски ряда воинских подразделений вооруженных сил Украины на территории Донбасса.

«Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений. Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях. Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям», — отмечалось в сообщении МИД РФ.

При этом Киев рассматривает и другие варианты обострения ситуации в регионе и продления режима военного положения, помимо проведения наземной операции, передает ФАН.

«Нас очень беспокоят все чаще и чаще появляющиеся в украинских СМИ публикации «экспертов» о возможном применении вооруженными формированиями ЛНР и ДНР боевых отравляющих веществ. Мы также помним заявление главы постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирины Фриз о «разработке Россией химического и биологического оружия для последующего их применения против Украины», — пояснили в ведомстве.