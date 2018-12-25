Важная встреча: что Путин скажет Федеральному собранию. LIVE

Кстати, немногие уже помнят, но в уходящем году прошли и президентские выборы. И на выборы от присутствующих сегодня на встрече шли только Владимир Путин и Владимир Жириновский (ЛДПР). КПРФ же выдвинула Павла Грудинина, руководителя Совхоза им. Ленина. На предыдущих встречах с президентом Зюганов регулярно упоминал это предприятие. Интересно, повторится ли это на этот раз.

«Рядом Совхоз имени Ленина. Давайте таким же составом посмотрим — он стал лучшим предприятием в стране. Средняя зарплата — 77 тыс. руб. Все виды производств, лучшую школу сейчас даем, уникальная школа, самые современные технологии обучения, суперклассный детский сад, такого нигде нет. В целом, просто посмотреть приехать и душой порадоваться, отдохнуть, потому что это уникальное предприятие», — говорил лидер КПРФ на встрече с Путиным Геннадий Зюганов на встрече президента РФ с Советом Федерации и Госдумой в 2016 году.