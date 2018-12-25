Важная встреча: что Путин скажет Федеральному собранию. LIVE

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Периодически звучат споры экспертов о том, было ли бы полезно преобразовать РФ в парламентскую республику или нет. Впрочем, можно с уверенностью сказать, что и об этом сегодня сказано не будет.
Проистекают они из того факта, что по действующему законодательству нынешний срок для Владимира Путина — последний. В документе четко зафиксировано, что должность руководителя госдуарства нельзя занимать более двух сроков подряд.
Кстати, примечательно, что в этом году 25 лет российского парламентаризма. Недавно в Кремле был торжественный прием, посвященный юбилею Конституции и этом событию. «Однако это не закостенелая правовая конструкция, а живой, развивающийся организм», — заявил тогда Владимир Путин об основном документе страны. Впрочем, каких-либо реальных призывов к изменению закона не прозвучало. Слухи о том, что таковые могут быть, ходили весь уходящий год.
Последнее время президент регулярно упоминает темы «технологического прорыва» и майских указов. О необходимости такого толчка для развития российской экономики президент говорил и во время обращения к Федеральному собранию в марте 2018 года, и на прошедшей на прошлой неделе Большой пресс-конференции. Возможно, про них будет сказано и в этот раз.
К слову, партия «Справедливая России» во время президентской кампании в 2018 году поддержала выдвижение Путина.
Кстати, немногие уже помнят, но в уходящем году прошли и президентские выборы. И на выборы от присутствующих сегодня на встрече шли только Владимир Путин и Владимир Жириновский (ЛДПР). КПРФ же выдвинула Павла Грудинина, руководителя Совхоза им. Ленина. На предыдущих встречах с президентом Зюганов регулярно упоминал это предприятие. Интересно, повторится ли это на этот раз.
«Рядом Совхоз имени Ленина. Давайте таким же составом посмотрим — он стал лучшим предприятием в стране. Средняя зарплата — 77 тыс. руб. Все виды производств, лучшую школу сейчас даем, уникальная школа, самые современные технологии обучения, суперклассный детский сад, такого нигде нет. В целом, просто посмотреть приехать и душой порадоваться, отдохнуть, потому что это уникальное предприятие», — говорил лидер КПРФ на встрече с Путиным Геннадий Зюганов на встрече президента РФ с Советом Федерации и Госдумой в 2016 году.
Формат предполагается такой: сначала выступят представители руководства Госдумы и Совфеда, затем — представители ключевых комитетов. В ходе их выступлений могут прозвучать те или иные темы, по которым Владимир Путин даст добро на следующий год.
К слову, в этом году у лидеров парламентской оппозиции нестандартная ситуация. До этого им не удавалось занять своими выдвиженцами сразу три губернаторских поста. Однако расклад несколько скорректировался по итогам осенней избирательной кампании. А последние выборы в Приморском крае прошли вообще только 16 декабря. Впрочем, здесь победил все-таки ставленник Кремля Олег Кожемяко.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Сегодня, 25 декабря, президент России Владимир Путин встретится с руководством Госдумы и Совета Федерации. В последние годы подобные встречи становятся регулярными в графике работы главы государства. Причем эти встречи критически важны для лидеров думской оппозиции — возможность прямой коммуникации становится одним из конкурентных преимуществ уже пожилых руководителей парламентской оппозиции в вопросе лидерства в партии.
Как проходит встреча и о чем договорятся президенты и представители парламента, будем рассказывать в режиме онлайн. Оставайтесь с нами.