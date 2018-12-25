Конфеты и шоколад: что Порошенко отдал за автокефалию

Президент Украины Петр Порошенко «расплатился за автокефалию» конфетами и шоколадом, произведенными на фабриках Roshen, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись встречи патриарха Константинопольского Варфоломея с колядующими детьми.

«Сейчас, с радости автокефалии его церкви, хотя русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко»,

— заявил патриарх.

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По его словам, «остались два последних пакета». После чего Варфоломей открыл пакеты со сладостями и стал бросать их детям. «Кто поймает — герой», — добавил священнослужитель.

Предоставление Православной церкви Украины (ПЦУ) автокефалии беспокоит не только Русскую православную церковь (РПЦ) и каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата.

В Верховной раде также высказываются сомнения в целесообразности создания церковного раскола и признания Константинопольским патриархатом украинских раскольников. Глава фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский потребовал от президента Украины рассекретить текст соглашения с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

По мнению Новинского, состоявшийся на территории страны «объединительный собор» является частью президентской кампании нынешнего главы государства. «На эту кампанию тратились бюджетные деньги, государственная администрация занималась принудительным свозом людей на так называемый «праздник», — сказал Новинский.

Он добавил, что сотрудники СБУ также оказывали давление на церковных представителей. «Последствием этого собора не стало преодоление раскола, раскол только углубился», — отметил Новинский.

Тем не менее, раскол продолжается, невзирая на возражения не только со стороны Московского патриархата и многих других православных церквей. Как сообщает ФАН со ссылкой на главу синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду, создание новой церкви на Украине отбросит украинское общество еще дальше от мира и от разрешения религиозного вопроса.

По словам Легойды, РПЦ продолжит «стучаться во все двери» международных правозащитных организаций. Кроме того, она продолжит обращаться к тем, кто способен повлиять на ситуацию на Украине. Легойда подчеркнул: «То, что произошло 15 декабря и произойдет 6 января, отбросит украинское общество еще дальше от мира, от решения религиозного вопроса».

15 декабря на объединительном соборе на Украине была создана новая церковная структура — Автокефальная поместная церковь (Православная церковь Украины). Об этом в Киеве объявил президент страны Петр Порошенко.

Главой новой церкви избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, который ранее служил епископом неканонической украинской православной церкви Киевского патриархата.

Спустя пять дней патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей Московского патриархата, призвав не признавать результаты так называемого объединительного собора в Киеве, на котором было принято решение о создании новой церковной структуры на Украине.

Кирилл добавил, что объединительный собор провели представители неканонических церквей.

«Мы являемся свидетелями беззаконного вмешательства во внутреннюю жизнь Украинской православной церкви, грубого антиканонического вторжения в ее пределы, углубления церковного разделения в православном народе, еще большего раскола в украинском православии», — добавил патриарх.

Ранее синод Константинопольского патриархата предложил вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. Ради этого в Константинополе приняли решение признать недействительной передачу Московскому патриархату киевской митрополии в 1686 году. На основании этого решения Вселенский патриархат намерен «вернуть свое каноническое право и церковь в ведение Константинополя». Кроме того, Константинопольский патриархат снял анафему и вернул в лоно церкви раскольников — патриарха самопровозглашенной УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ архиепископа Макария.

В РПЦ считают, что подобное вмешательство в дела поместной церкви может обернуться религиозной войной на Украине. Аналогичного мнения придерживается и президент России Владимир Путин, сообщает НСН:

«То, что сейчас происходит в православии, это уму непостижимо. Прямое вмешательство государства в религиозную жизнь. Такого не было со времен СССР. <...> Политическая подоплека. Ничего здесь хорошего нет. Это явное грубое нарушение религиозных свобод. За этим начнется передел собственности, он уже идет. Он может приобрести очень тяжелый характер. Если не кровавый. Не дай бог до этого дойдет. Очень бы не хотелось. Очень жалко людей».