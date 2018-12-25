«На деньги Кадырова»: чем депутаты Рады бьют политологов

Депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук устроил драку в прямом эфире программы «Эпицентр украинской политики». Соперником парламентария стал доктор политических наук Александр Семченко, также приглашенный на телеканал NewsOne.

Мосийчук назвал Семченко «российским пропагандистом», обвинив его в работе на деньги главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Политолог в ответ на эту инсинуацию заявил, что «душевнобольными должны заниматься психиатры».

Депутат продолжил словесную перепалку, заявив, что собирается уйти из студии. Семченко в долгу не остался и выразил удивление тому, как Мосийчук вообще оказался в украинском парламенте. После этого парламентарий набросился на политолога с кулаками, началась драка.

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Бузотеров разняли, после чего ведущий попросил у Семченко покинуть эфир. Уходя, политолог обернулся к Мосийчуку и сказал ему что-то, что услышал только депутат. После этого Мосийчук подбежал к Семченко и ударил его тростью по спине.

Игорь Мосийчук имеет репутацию опасного соперника в телестудиях Украины. Уже не в первый раз, вооруженный своей тростью, он набрасывается на оппонентов. В ноябре 2017 года во время прямого эфира программы «Украинский формат» на телеканале NewsOne Игорь Мосийчук набросился на бывшего президента Грузии и лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. Украинский националист Мосийчук был оскорблен фразой про Бандеру, который «уничтожал бы в первую очередь коррупционеров.

Мосийчук обвинил Саакашвили в коррупции и подбежал к нему с тростью. Мосийчук эмоционально заявил, что Саакашвили не имеет права заниматься политикой на Украине и должен вернуться в Грузию.

В июне 2018 года на заседании Тернопольского облсовета Игорь Мосийчук подрался с депутатом областного совета от ВО «Свобода» Богданом Бутковским. Конфликт произошёл из-за вопроса о создании Билецкой объединённой территориальной общины.

В августе «на арене» телеканала NewsOne

Мосийчук устроил драку с депутатом от Блока Петра Порошенко Сергеем Лещенко, обвинив его в посещении ЛГБТ-мероприятия «Марш равенства» в Киеве. Лещенко в ответ на это сказал, что «развивать тему гей-парада» стоит лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко, подразумевая слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации.

После эфира Мосийчук ударил тростью оппонента, возмутившись словами о главе своей партии, передает НСН.

Всего лишь пять дней спустя Мосийчук подрался с депутатом от Воли народа» Сергеем Шаховым. После замечания Шахова о том, что Мосийчуку не стоит посещать гей-парады, тот подошёл к оппоненту вплотную. После обмена оскорблениями Шахов толкнул Мосийчука, а тот, поднявшись, ударил обидчика тростью.

Политическая арена Украины полна и других персонажей, охотно прибегающих к насилию как на телевидении, так и в самом парламенте страны.

В ходе обсуждения военного положения на Украине в эфире парламентского телеканала «Рада» депутат от БПП Олег Барна подрался с нардепом от партии «Свобода» Юрием Левченко, сообщает ФАН.

Левченко назвал Барну «прислужником олигархата», в ответ на что ему было предложено стать участником так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Также представитель партии «Свобода» обвинил оппонента в «пьяном столкновении с киевским трамваем», в ответ на это депутат от БПП подошел к сидящему на стуле коллеге, ударил его по лицу и повалил на пол.

27 ноября нардеп Олег Ляшко устроил драку с другими парламентариями прямо на заседании Рады. Президент Украины Петр Порошенко выступал перед депутатами, объявляя о введении на Украине военного положения, и призвал депутатов «не материться».

После окончания речи к Порошенко попытался подойти Ляшко, оттесненный другими депутатами. В ходе потасовки украинские парламентарии разбили дисплей у трибуны, после чего их все же разняли коллеги.

1 декабря замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак полез в драку в прямом эфире телеканала ZIK. При этом депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что Россия «была не заинтересована в инциденте в Керченском проливе» и привел в качестве доказательства «срыв» двусторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональдом Трампом.

Замминистра Грымчак буквально был выведен из себя аргументацией Мураева. Он поднялся со своего места, подошел к депутату и ногой пнул стойку, которая упала прямо на нардепа. «Дядь, сядь», — заявил ему украинский депутат, добавив, что это «замминистра, который обещал стрелять в человека».

Дерутся на Украине не только депутаты Верховной рады, но и представители местных законодательных органов. Летом 2018 года депутаты подрались в горсовете города Конотоп в Сумской области.

Столкновение произошло между сторонниками и противниками действующего мэра Конотопа. После драки были задержаны десятки человек. В потасовке пострадали четверо полицейских.