Парламент ушел в отставку: Нетаньяху рассказал про выборы

В Израиле назначена дата проведения досрочных парламентских выборов – 9 апреля – и в преддверии голосования правящая партия «Ликуд» заявила о роспуске Кнессета, передает издание Haaretz.

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Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что лидеры коалиции единодушно согласились провести выборы 9 апреля, добавив, что он хочет, чтобы нынешняя коалиция сформировала ядро следующего правительства. Премьер-министр призвал израильских избирателей дать правительству мандат на продолжение управления.

Израильский лидер также подчеркнул, что неоднозначная ситуация с безопасностью, вызванная выявлением диверсионных туннелей «Хезболлы» на израильско-ливанской границе, в настоящее время находится под контролем, и, следовательно, это «идеальное время» для проведения досрочных выборов.

В ноябре нынешнего года Нетаньяху вступил в должность министра обороны страны. Церемония прошла в здании министерства обороны в Тель-Авиве.

«Я вступаю в должность министра обороны», — заявил Нетаньяху в ходе своего телеобращения.

Ранее этот пост занимал Авигдор Либерман, возглавляющий партию «Наш дом Израиль». Он ушел в отставку в знак протест против прекращения боевых действий в секторе Газа, передает ФАН.

Тогда же произошла эскалация конфликта между Израилем и боевиками радикального движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа. Боевики выпустили по территории Израиля несколько ракет в ответ на операцию, которую проводили израильские военные в Газе. Во время атаки, один из крупных полевых командиров боевиков погиб.

Эти действия нарушили режим прекращения огня, достигнутый между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта. В то же время, обе стороны заявили, что прекратят боевые действия и будут придерживаться перемирия.

Либерман заявлял, что соглашение о перемирии между Израилем и Газой является «капитуляцией Тель-Авива перед лицом терроризма». Кроме того, Либерман объявил, что возглавляемая им фракция «Наш дом Израиль» выходит из коалиции, а также призвал как можно скорее провести досрочные парламентские выборы.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, причиной отставки Либермана стали внутриполитические противоречия в израильском парламенте, а также противоположные позиции военных и руководства Израиля.

«Уход Либермана с поста министра обороны и вывод его партии из правящей коалиции — это важное политическое событие в жизни Израиля. К этому привели внутриполитические противоречия в правящей коалиции и противоречия между военным и политическим руководством Израиля», — сказал эксперт.

Он также выразил сомнения, что в будущем Израиль изменит свою позицию в отношении Палестины.

Долгов напомнил, что позиция Тель-Авива в этом вопросе сохраняется с момента образования Израиля, поэтому уход Либермана не окажет на нее влияния.

Кроме того, отставка Либерман может свидетельствовать о его «премьерских амбициях» и желании возглавить коалиционное большинство, указал аналитик.

Бывший советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер напомнил, что Либерман требовал жестких мер по отношению к сектору Газа в то время, как все правительство, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, руководитель Службы внешней разведки, руководитель Управления военной разведки, начальник Генштаба Армии обороны Израиля были против такого решения.

«Либерман на протяжении нескольких месяцев требовал нанесения серьезного удара по сектору Газа и в любом случае прийти к перемирию после того, как они получат сильный удар и будут молить о прекращении огня», — объяснил силовик.

Шаг Либермана эксперт охарактеризовал как «очень серьезный удар по Нетаньяху, который, несомненно, его ослабляет и бросает правительство и страну в новые выборы», передает НСН.

«Его уход в отставку и уход его партии ставит под удар правительство. Оно не отпадет моментально, но, с моей точки зрения, долго не протянет. С политической точки зрения, это был очень верный шаг, который может политически спасти Либермана и даже немного усилить его позиции. Он хочет получить то преимущество, которое может заработать у правых избирателей, которых в Израиле очень много», — говорил тогда Векслер.