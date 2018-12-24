Тимошенко о выборах на Украине: «бюллетени печатались на ксероксе»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не исключает, что нынешняя власть прибегнет к фальсификации итогов президентских выборов на Украине. При этом ее команда не позволит подтасовать результаты, поскольку она «может противостоять любому нашествию власти и таким масштабным нарушениям», заявила политик.

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«Это означает, что на президентских выборах, какие бы технологии ни использовал [президент Украины Петр] Порошенко, с такими гражданами и такой командой, как у меня, мы можем противостоять всем. Мы не дадим им сфальсифицировать президентские выборы», — сказала она.

Ранее Тимошенко заявила об «избирательном армагеддоне» на местных выборах, которые прошли 23 декабря в 78 объединенных территориальных общинах (ОТО) в 13 областях Украины. В 10 украинских областях, где действует военное положение, местные выборы не проводили.

Лидер «Батькивщины» рассказала о грубейших нарушениях проведения выборов. По словам Тимошенко, за свой многолетний опыт в политике она не сталкивалась ни с чем подобным.

«Когда бюллетени печатались на ксероксе, бюллетени были абсолютно не защищены, когда неизвестно откуда приносят 100 фальшивых бюллетеней уже с пометками», — сказала Тимошенко.

Она также добавила, что по всем каналам действующих депутатов Верховной рады, которые представляли власти, происходил «масштабный подкуп». Кроме того, «снова вернулась та недобрая традиция, когда большой процент людей голосовал на дому, причем без каких-либо справок».

«Это, по сути, был избирательный армагеддон, когда фальсификации, принуждение, подкуп — все это было в наличии», — заметила политик.

На сайте партии «Батькивщина» также утверждается, что действующие украинские власти заставляли кандидатов в главы ОТО идти не самовыдвижением, а от «Блока Петра Порошенко».

Тем не менее, Тимошенко рассказала о победе своей партии на местных выборах.

«Батькивщина» получила абсолютное первое место на выборах в объединенные территориальные общины, которые состоялись в воскресенье. Наша команда получила наибольшую поддержку от людей. Наш результат — 35,7% от количества депутатов, избранных от партий. У ближайшего конкурента — «Блока Петра Порошенко «Солидарности» — поддержка значительно снизилась. Их результат, несмотря на фальсификации, админресурс и подкуп — лишь 22,7%», — написала Тимошенко на своей странице в фейсбуке.

При этом партия БПП, в свою очередь, заявила, что, по данным предварительного подсчета результатов выборов, подавляющее большинство среди избранных глав территориальных общин — это кандидаты, выдвинутые партией «Солидарность» и кандидаты, которых поддерживала партия.

«После подсчета 75% голосов партия («Солидарность» — «Газета.Ru») получила 370 мандатов депутатов ОТО. Другие партии: ВО «Батькивщина» — 322, Аграрная партия — 83, Радикальная партия — 43, «УКРОП» — 68, Народный фронт — 27, депутаты-самовыдвиженцы — 191. БПП «Солидарность» имеет стабильную поддержку на всех выборах. Всего на выборах было избрано 782 глав ОТГ. Главы, избранные от БПП «Солидарность», возглавили 389 общин, набрали 49,7%», — отметили в пресс-службе «Солидарности».

В партии президента отметили, что наибольшую поддержку ее члены получили в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. Юлия Тимошенко уже неоднократно заявляла, что будет баллотироваться на пост главы государства. Действующий глава государства Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.

Согласно опросу Социологической группы «Рейтинг», проведенного в сентябре-октябре текущего года, лидером президентской гонки стала Тимошенко: ее поддерживают 17% респондентов из тех, кто решил, что пойдет на голосование. За ней следует действующий президент Петр Порошенко, которого поддерживают 10% опрошенных. Столько же человек готовы проголосовать и за Владимира Зеленского, популярного актера, шоумена и лидера «Студии Квартал-95».

Последний пока также не заявлял о своей готовности участвовать в выборах. Несмотря на это, социологические службы регулярно включают его, а также музыканта Святослава Вакарчука в предвыборные рейтинги.

«Это так называемые стресс-политики. Люди перестали искать выбор среди настоящих политиков, и медиакратия этим пользуется. Однако это превращает избирательный процесс в карнавал, девальвирует политический процесс и конкуренцию. В итоге использование «медиаполитиков» в образе политических лидеров может привести к тому, что реальная власть может формировать состав и программу как ей заблагорассудится. А потому, я надеюсь, их выдвижение — лишь элемент сумбурного современного украинского политического дизайна», — рассказал Газете.Ру директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.