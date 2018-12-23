«Можно назвать клеветой»: Песков рассказал о пресс-конференции Путина

На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина прозвучал ряд просьб, оказавшихся клеветой. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Фактически это были обращения граждан. Во-первых, эти люди не имели никакого отношения к журналистам, к сожалению, и своими выступлениями они по сути отняли время у тех журналистов, которые хотели задать вопрос президенту. <...> По сути это можно назвать клеветой. Подобные ситуации, конечно, нас заставляют задуматься»,

— заявил Песков.

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«Клеветой» пресс-секретарь назвал обращение одного из псевдожурналистов по поводу газопровода в Ленинградской области, передает ФАН.

«И даже не это главное. Вы знаете, что президент всегда живо реагирует и очень строго дает поручения, чтобы эти вопросы выяснялись немедленно и решались немедленно», – добавил представитель Кремля, отметив при этом, что Путин тратит на подготовку к пресс-конференции не менее трех дней. Песков подчеркнул, что Путин – сторонник «полной открытости», открытой аккредитации на пресс-конференцию. Он добавил, что

власти страны пока не знают, как не допустить на мероприятие не-журналистов, и будут «анализировать ситуацию».

Песков отметил, что Путин провел пресс-конференцию «блестяще», и выразил сомнение, что с этим утверждением «можно поспорить». При этом пресс-секретарь не стал уточнять, чем ему понравилось выступление президента.

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в свою очередь подчеркнул, что большая пресс-конференция, которую проводит президент России, есть уникальный формат для руководителей европейских стран. По мнению Шафира, чтобы исключить появление лживых новостей в том числе и на этой площадке, требуется регуляция, сообщает НСН.

«Вопрос фейк ньюс, лживых новостей — вопрос, которым надо отдельно заниматься. Пока ею не занимаются, естественно, она может выходить на любые площадки, в том числе и на топовые, как пресс-конференция главы государства», — заявил секретарь СЖР.

20 декабря в Москве прошла 14-я ежегодная пресс-конференция Владимира Путина — за 3 часа 43 минуты президент успел ответить на 68 вопросов, которые задали 53 журналиста. Хотя рекорды по продолжительности разговора с прессой и количеству данных ответов в этот раз побиты не были, внимание журналистов к событию было беспрецедентным — на встречу с главой РФ аккредитовались 1702 репортера, в их числе и иностранные корреспонденты.

Журналистка издания The Wall Street Journal спросила президента России, хочет ли он править миром.

«Мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве. Это связано с ведущей ролью США в мировой экономике, связано с расходами на оборону — $700 млрд с лишним Соединенные Штаты тратят на оборону, а мы — $46 млрд. А нас 146 миллионов граждан в России, а в странах НАТО — 600 миллионов, и вы считаете, что наша цель — управлять миром?» — заявил Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что желание России управлять миром является штампом, навязываемым общественности Западом для решения своих внутриблоковых и внутриполитических вопросов.

Президент также заверил собравшихся журналистов, что главной целью внешней политики РФ является обеспечение благоприятных условий для развития России, чтобы она заняла достойное место на мировой арене, «как равный партнер среди равных».

В ходе пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что в мире сейчас происходит перелом системы сдерживания вооружений и гонки вооружений. По словам президента, выход США из Договора по противоракетной обороне вынуждает Россию в ответ создать новые системы ПРО.

На пресс-конференции также была поднята тема сирийского конфликта. Президент заверил, что борьба с «Исламским государством» (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в России) проходит успешно. Также Владимир Путин, комментируя новость о выводе американских войск с территории Сирии, обратил внимание, что США присутствует там на незаконных основаниях.

Наконец, по мнению Путина, событиями уходящего года стали выборы президента страны и Чемпионат мира по футболу, который принимала Россия.

«Это выборы президента, разумеется. Это важно для всей страны», — подытожил Путин, — и чемпионат мира по футболу. Это тоже оказалось важным для всей страны и для всего мира, как выяснилось».