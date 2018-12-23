«Перещеголять националистов»: в Думе объяснили действия Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко «плывет по течению», уравнивая членов УПА (организация запрещена в России) и ОУН (запрещенные в РФ организации) — украинских националистов — с ветеранами, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата.

«Порошенко, не имея собственных принципов, пытается перещеголять националистов в том, что касается идеологии, для того чтобы выдать себя за идейного»,

— заявил российский парламентарий. Он добавил, что у президента Порошенко осталось очень мало союзников в преддверии выборов главы украинского государства.

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Ранее Порошенко утвердил поправки к закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», нацеленные на усиление социальный защиты для участников украинских националистических организаций. Среди категорий лиц, чья социальная защита была усилена — участники Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России), вооруженных подразделений Организации украинских националистов (ОУН) и ряда других украинских радикальных движений.

После вступления закона в силу члены ОУН и УПА получат те же государственные социальные гарантии, что и участники боевых действий — ветераны Великой Отечественной войны и прочих конфликтов — к примеру, Афганской войны или АТО в Донбассе.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков поддержал мнение своего коллеги из Госдумы, заявив, что все решения глава украинского государства принимает, руководствуясь политической конъюнктурой.

Порошенко, по мнению сенатора от Крыма, делает все от него зависящее, чтобы заработать дополнительные политические очки. А поскольку его антирейтинг зашкаливает, он вынужден опираться на радикальных украинских националистов.

«К чему приведет это решение? Фактически, оно нивелирует результаты Великой Отечественной войны», — предположил российский сенатор, сообщает ФАН.

Идеология украинского национализма пользуется на Украине большой поддержкой. В августе украинский президент Петр Порошенко открыл военный парад в Киеве, посвященный дню независимости своей страны, словами из «Марша украинских националистов».

При цитировании президент Украины допустил ошибку. Всего Порошенко процитировал четыре строки из песни. «Марш украинских националистов» с 1932 года является гимном «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России).

Кроме того, в своей речи Порошенко призвал «разорвать все узы, которые связывают их с Российской Империей и Советским Союзом». По словам Порошенко, новое поколение украинцев должно сделать страну великой и исключить перспективу ее превращения «в зону российского влияния». Он также призвал разорвать связи с РПЦ, поскольку граждане Украины не могут быть свободными, в то время как «душа в плену».

Факельные шествия украинских националистов стали происходить в стране гораздо чаще. В апреле во Львове около 1 тыс. человек провели так называемый «марш величия и духа» в честь памяти дивизии СС «Галичина». Дивизия была сформирована 75 лет назад, в 1943 году.

В ходе марша украинские националисты выкрикивали лозунги «Украина превыше всего» и «Галичина» — дивизия героев». Также участники шествия несли флаги с эмблемой дивизии — желтым львом на голубом фоне с тремя коронами. Марш прошел от памятника Степану Бандере по центральным улицам Львова. Дивизия войск СС «Галичина» была набрана из украинских добровольцев в годы Второй мировой войны (1939-1945 годы).

Украинское националистическое формирование использовалось немцами в карательных акциях против французского Сопротивления, польских Армии Крайовой и Армии Людовой, а также югославских и советских партизан.

В середине декабря 2018 года Верховная рада Украины одобрила проект празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году, согласно которому день рождения организатора украинского националистического движения Степана Бандеры считается официальным праздником.

В документе говорится, что 110-летний юбилей Бандеры (1 января 2019 года) станет официальным праздником. В следующем году на Украине официально отметят дни рождения русского художника-супрематиста Казимира Малевича, главы Директории УНР Симона Петлюры, футболиста и футбольного тренера Валерия Лобановского.