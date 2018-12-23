«Антироссийский документ»: в ООН приняли резолюцию Киева

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Киева по нарушению прав человека в Крыму. За принятие документа проголосовали 65 стран, 27 высказались против, воздержались 70, передает ФАН.

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В этой связи делегат от РФ в ходе своего выступления на заседании Генассамблеи отметил, что «эта резолюция чрезвычайно политизирована, основана на недостоверной и сфальсифицированной информации», передает РИА «Новости».

«Документ антироссийский, фальшивый, лукавый. До 2014 года Крым был депрессивным регионом в составе Украины, а о крымских татарах стали печься, когда Крым от них уплыл безвозвратно», — пояснил дипломат.

Представитель постпредства также отметил, что сейчас на полуострове, вошедшем в состав РФ, живут «счастливые люди», и предложил всем желающим посетить его и «спросить отдыхающих там украинцев, ущемляются ли там права».

«Российская Федерация гарантирует защиту прав и свобод на всей своей территорией, включая Крым», — резюмировал представитель России в ООН.

Между тем после голосования

депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что у Киева нет поддержки «нигде в мире» по вопросу Крыма.

«Я разговаривал очень много в Европе — там по Крыму вообще никто не разговаривает. Я не думаю, что мы должны забывать эту тему, но, чтобы вы понимали, — нигде в мире у нас поддержки по Крыму сейчас нет», — сказал парламентарий.

Он также подчеркнул, что украинским властям сначала необходимо решить вопрос с Донбассом, так как он пока еще находится в зоне досягаемости Киева.

За три дня до этого президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции заявил, что позиция Запада по Крыму противоречива. Со словами российского лидера согласился глава Крыма Сергей Аксенов, передает НСН.

«Там говорят, что была «аннексия», то есть силовой захват Крыма. Но тогда за что наказывать все население? А если санкции введены за то, что люди проголосовали за возвращение в Россию, то надо признать результаты референдума», — написал Аксенов на своей странице в фейсбуке.

Он также отметил, что европейские санкции в отношении крымчан нарушают фундаментальные права человека, при этом на экономике республики ограничительные меры практически не сказываются. Напротив, иностранные инвесторы проявляют интерес к полуострову.

На сегодняшний день в Крыму зарегистрировано 2,4 тыс. компаний, учредители которых — иностранные организации и физические лица из 56 стран.

Неделей ранее в Кремле выразили несогласие с принятой тогда же резолюцией Генассамблеи ООН о «проблеме милитаризации» Крыма. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Москва сожалеет о подобном решении стран, проголосовавших за принятие этого документа.

«Мы можем только выразить свое несогласие с подобной позицией [изложенной в резолюции] и свое сожаление. Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави», — подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь президента напомнил, что Крым вошел в состав РФ после проведения референдума на территории полуострова «в результате свободного волеизъявления крымчан». По словам Пескова, жители Крыма приняли решение «в строгом соответствии с действующим на тот момент на Украине законодательством».

В октябре нынешнего года официальный представитель МИД России Мария Захарова полагает, что визиту иностранцев на Крымский полуостров препятствует Киев. Она также заявила, что украинская сторона мешает крымчанам выступать на международных площадках.

«Они (власти Украины) не то что сами приехать не хотят или не могут, они делают все, чтобы, во-первых, сюда никого не пускать из зарубежных партнеров. Рассказывают все что угодно», — сказала дипломат.

Она также предположила, что

жителей Крыма не пускают в страны Евросоюза и на площадки международных организаций, потому что опасаются, что крымчане сами расскажут о ситуации на полуострове.

За месяц до этого глава приехавшей в Крым делегации из Норвегии Хендрик Вебер назвал полуостров законной частью России. По его словам, у норвежской делегации сложилась четкая и ясная позиция по поводу статуса Крымского полуострова.

«Мы считаем Крым законной частью Российской Федерации», — сказал Вебер.

Он также призвал снять антироссийские санкции, поскольку от них страдает сама Европа.

«Для меня санкции — это полная чушь и мы их должны прекратить прямо сейчас... Это разрушает рабочие места, разрушаются компании, другие сферы страдают», — уточнил Вебер.

Чуть ранее секретарь Союза журналистов Крыма Денис Симоненко на совещании Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил, что Крым воссоединился с Россией абсолютно законно.

На мероприятии, прошедшем в Варшаве, он рассказал, что историческому событию — вхождению Крыма в состав РФ — предшествовали 23 года украинской оккупации полуострова.

«Я донес до делегатов мысль, что никакой аннексии Крыма со стороны России не было. Крым законно, путем всенародного волеизъявления вернулся в состав России после 23 лет «оккупации» Украиной», — сказал журналист.

Он отметил, что ему удалось рассказать участникам встречи о принудительной «украинизации», которую в течение многих лет киевские власти проводили в Крыму.