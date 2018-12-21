Новый проект: как депутат Рады объявляет войну России

Депутат Верховной рады Виталий Куприй внес на рассмотрение парламента проект обращения к президенту Украины с призывом объявить России войну, разорвать с ней все дипотношения и прекратить транспортное сообщение. Информация о документе под номером 9442 опубликована на сайте парламента. При этом текст инициативы на сайте Рады отсутствует.

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Предложение объявить войну России звучало в Раде и ранее, однако при обсуждении еще ни разу подобная инициатива не набирала необходимого количества голосов. Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявил, что поддерживает идею о прекращении дипотношений с Россией, однако этому препятствует тот факт, что на территории РФ находится более 3 млн украинцев, пояснял он.

В марте текущего года представитель украинского президента в Раде Ирина Луценко также заявляла, что разрыв дипломатических отношений между Киевом и Москвой возможен в будущем, но пока время для этого не пришло.

В декабре на Украине вступил в силу закон о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Договор прекратит действие 1 апреля 2019 года.

В свою очередь, в Кремле усомнились, что подобный шаг киевских властей принесет пользу украинцам, и выразили сожаление, назвав это решение опрометчивым. Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов заметил, что «гордиться прекращением дружбы с Россией может только глупец».

«Только идиот будет хвастаться тем, что его страна прекратила дружеские отношения с соседним государством. Какое это достижение — разорвать договор о дружбе? Не достижение, а позор! Конечно, это решение отражает настроение правящей верхушки на Украине. Но оно не отражает отношений между нашими народами», — отметил парламентарий в беседе с ФАН.

Россия может ответить на недружественный шаг Киева, усилив гуманитарную поддержку жителей Донбасса.

«Логичным ответом России на недружественный шаг Порошенко и его компании будет усиление нашего гуманитарного взаимодействия с жителями юго-востока Украины, с русскими, по сути, людьми. Мы могли бы обеспечить им такой юридический статус, который позволит паспорта ДНР и ЛНР принимать в России точно так же, как и паспорта россиян», — пояснил Милонов.

В конце ноября после того, как российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМСУ за нарушение госграницы, президент страны Петр Порошенко заявил, что Украине угрожает «полномасштабная война» с Россией. По его словам, украинская разведка доложила, что вблизи украинских границ якобы сконцентрирована российская военная техника, в том числе танки. После инцидента в Керченском проливе Киев должен был «обеспечить украинские вооруженные силы на отпор в случае широкомасштабного наземного вторжения», отметил Порошенко.

«И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией», — добавил президент, заявив, что на основании именно этого было решено ввести военное положение в 10 областях Украины.

В Госдуме в ответ на эти заявления отметили, что таким образом Порошенко пытается отвлечь внимание населения от предвыборной кампании.

«Порошенко понимает, что он практически неизбираемый как кандидат. Введение военного положения, на его взгляд, может позволить перенести выборы и мобилизовать часть радикального электората. Но украинский народ в подавляющем большинстве понимает, что они стали заложниками. Порошенко фактически объявил войну своему собственному народу, введя военное положение, потому что оно предполагает мобилизационную готовность», — рассказал RT заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

Парламентарий также предположил, что подобными заявлениями Порошенко хочет привлечь к Украине внимание стран Евросоюза и НАТО.

«Но они, являясь шефами Украины, должны пресечь деятельность своего подчиненного и принудить его к деэскалации напряженности, потому что рано или поздно эта ситуация может ударить и по США с Европой», — считает депутат.