«О болевых ситуациях»: о чем скажет Путин на пресс-конференции

В ходе предстоящей пресс-конференции президент РФ Владимир Путин планирует обсудить экономику, международные отношения и проблемы в регионах. Об этом сообщил Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ. Пресс-конференция состоится 20 декабря.

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«Темы [вопросов президенту] — конечно, экономика и внутри страны, и наша экономика на фоне достаточно неблагоприятной международной конъюнктуры», — сообщил Песков. Он также отметил, что обстановка на международной арене приобрела агрессивную окраску, что, в свою очередь, привело к изменениям во всемирной экономике. По словам представителя Кремля, результаты подобных сдвигов предсказать нельзя.

«Международная конъюнктура стала агрессивной и враждебной. Это касается не только России — вся система международной экономики и торгово-экономических отношений меняется.

Она находится в режиме такой трансформации, но куда идет эта трансформация, ни один эксперт, скажем так, от «а» до «я» сказать не может. Точки зрения диаметрально противоположны», — отметил Дмитрий Песков.

Помимо этого, пресс-секретарь президента выразил уверенность в том, что Владимир Путин ответит на вопросы о международных связях России, в частности, о состоянии и перспективах двусторонних отношений с США.

Немалая часть пресс-конференции будет посвящена и повестке российских регионов, уверен Песков. По его словам, на мероприятии, как правило, присутствует большое количество региональных корреспондентов. Кроме того, проблемы, которые они поднимают, часто отличаются от федеральной повестки. «Повестка дня в регионах, даже в соседних иногда, абсолютно разная и не пересекается. Грубо говоря, люди во Владивостоке, они живут темами, отличными от тех, чем живут, например, люди в Красноярске», — пояснил Песков.

Представитель Кремля заявил, что целью завтрашнего дня является донесение до российских граждан «мнения президента, его оценки тех или иных событий по всему кругу тем, которые волнуют людей».

«Чаще всего пресс-конференция становится поводом для оформления перечня поручений, — заявил Дмитрий Песков. — Очень много вопросов — о конкретных болевых ситуациях или системных проблемах».

Также пресс-секретарь президента заявил, что Путин не откладывает другие мероприятия из-за подготовки к пресс-конференции, которой он посвятил три дня.

«Но в промежутках и уже до глубокой ночи президент обязательно знакомится с огромным массивом информации, который готовят ему и министры, и руководители ведомств, и экспертные подразделения администрации президента», — сообщил Песков.

Пресс-конференция президента по традиции проходит каждый год с 2001-ого. В начале глава государства приводит информацию касательно ключевых тем. После чего журналисты задают свои вопросы. Завтрашнее мероприятие пройдет в Центре международной торговли в Москве. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордное количество представителей СМИ — 1702 журналиста.

В прошлом году пресс-конференция состоялась 14 декабря. Тогда Владимир Путин рассказал о способе выдвижения на следующий срок. «Это будет самовыдвижение», — заявил президент.

Кроме того, Владимир Путин признал, что власти планируют увеличить пенсионный возраст в стране, но отметил, что это непростой вопрос. Президент намекнул, что с учетом курса на инновационную экономику, может не хватить работы на всех. Поэтому надо все просчитать. «Хочу еще раз подчеркнуть, никакого решения до сих пор не принято», — констатировал Путин.

Также в 2017 году Путин признал, что налоговая нагрузка растет. «Не все налоги отвечают интересам граждан и государства в целом. Налоговые задолженности, например, касаются 42 млн человек, их общий объем — 41 млрд руб. Нужно освободить людей от этих выплат и сделать это автоматически — без обращения в налоговые инспекции», — сказал он.

Вопрос президенту задала телеведущая и на тот момент кандидат в президенты Кения Собчак. Кандидат «против всех» спросила Путина о политической конкуренции в России.

«Конкуренция, конечно же, должна быть, и она, безусловно, будет», — заверил президент.

Путин также назвал оппозиционного политика Алексея Навального «Саакашвили в российском издании». «Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких «саакашвили»? И вы хотите, чтобы такие «саакашвили» дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного «майдана» к другому, чтобы у нас были попытки государственных переворотов?» — отреагировал он на упоминание Собчак о Навальном.