Теперь официально: день рождения Бандеры стал праздником

На Украине со следующего года будут официально отмечать день рождения лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, организация запрещена в России) Степана Бандеры.

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«Степан Бандера был выдающимся деятелем и теоретиком украинского национально-освободительного движения», — говорится в соответствующем постановлении Верховной рады.

1 января 2019 года исполнится 110 лет со дня рождения Степана Бандеры. В июле в Житомирской области в честь юбилейной даты было решено объявить 2019-й годом лидера националистов. Власти занялись разработкой соответствующего плана праздничных мероприятий — в частности, рассматривается возможность установки памятника Бандере.

11 декабря депутаты Львовского областного совета тоже решили провозгласить следующий год годом Степана Бандеры. Он также станет 90-й годовщиной первого конгресса украинских националистов.

После прихода нынешней украинской власти имя Бандеры подвергается героизации. В начале декабря депутаты фракций Верховной рады «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» создали законопроект о возвращении звания героя Украины лидеру националистов.

Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания запрещенной в РФ «Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России)», целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.

Героизация ОУН-УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны ветеранов Великой Отечественной войны, оппозиционных политиков, многих общественных деятелей на Украине. Они отмечают зверства националистов во время войны, например, Волынскую резню — массовые убийства поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 до 100 тыс. человек.

Однако возмущение возвеличивание Бандеры вызывает не только внутри Украины, но и со стороны Польши. Более того, героизация националиста негативно влияет на двусторонние отношения стран.

Недавно посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что полякам будет разрешено проводить поисковые и эксгумационные работы на территории его страны только при условии, если Варшава восстановит разрушенные памятники националистам.

Власти Польши негативно восприняли подобное высказывание. «В Варшаве заявления посла вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИД, но и польского правительства», — указали в правительстве Польши.

Отмечалось, что в Варшаве нарастает разочарование в связи с оценкой Киевом некоторых исторических событий. Польские власти посчитали, что Дещица перешел черту, прибегнув к шантажу в дипломатии.

Лидера национального движения, кстати, уже пытались провозгласить героем Украины. Такое решение вынес экс-президент страны Виктор Ющенко в 2010 году. Однако Донецкий административный суд расценил данное постановление как незаконное. Украинский президент подал апелляцию, которая, впрочем, не была удовлетворена.

Спустя четыре года правительство Украины, пришедшее к власти после событий «майдана», в рамках декоммунизации стало устанавливать памятники и называть улицы в честь украинского националиста.

Недавно глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире «Пятого канала» выразил надежду, что в Хабаровске однажды установят памятник Степану Бандере.

Такими словами он отреагировал на появление памятника Владимиру Великому в Москве и вероятное присвоение имени княгини Ольги аэропорту в Пскове. По мнению Вятровича, так в России увековечивают украинских исторических деятелей.

«Пускай деятели украинской истории появляются на карте России. Не вижу в этом ничего крамольного», — сказал Вятрович.

Он отметил, что таким образом Россия занимается «прихватизацией» истории Украины, и заключил, что был бы не против, если в Хабаровске появился бы памятник Бандере.