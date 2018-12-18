Моряки в довесок: Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины

Генеральная Ассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию, направленную против «милитаризации Крыма и Севастополя» Россией. Кроме того, в документе выражается серьезная озабоченность по поводу «милитаризации Азовского моря», сообщает ФАН.

«Мы сожалеем о результатах голосования. Группа государств-членов ООН, в первую очередь из НАТО и ЕС, поощряет украинцев к новым преступлениям и провокациям во имя западных политических амбиций»,

— заявил заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

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Кроме всего прочего, в украинской резолюции содержится призыв к России освободить задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе украинские военные корабли и их экипажи. Применение российскими пограничниками силы по отношению к украинцам-нарушителям в резолюции называется «неоправданным». Отдельного пункта заслужил Крымский мост — резолюция осуждает его строительство, а сам Крым называется «временно оккупированным».

В поддержку резолюции выступили 66 государств-членов ООН, против — 19 стран. Воздержались от голосования 72 государства.

«Отрадно то, что очень много государств воздержалось, не желая иметь ничего общего с этой вредоносной украинской затеей», — заявил зампостпреда Полянский. Он также подчеркнул, что поддержавшие резолюцию члены ООН не хотят замечать, как ВСУ и батальоны украинских националистов «ведут войну со своими же собственными гражданами, обстреливают и убивают женщин, стариков и детей», поскольку «они им неудобны».

Полянский добавил, что постоянные упоминания Крыма в качестве оккупированной территории лишний раз показывают «фантомные боли» украинских властей.

В Совфеде встретили известия о голосовании в ГА ООН без особого удивления и отметили, что итог его важен с моральной, а не политической точки зрения. Об этом в разговоре с НСН заявил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

«Те 60 с небольшим стран, которые проголосовали в конечном итоге за эту резолюцию, это тот максимум, который американцы в состоянии мобилизовать. То, что большинство стран-членов ООН либо воздержалось при голосовании, либо выступило против, по моему глубокому убеждению, говорит о том, что при формальном одобрении резолюции она, разумеется, <...> не пользуется поддержкой большинства», — убежден сенатор.

Резолюция принимается уже третий год подряд. 19 декабря 2017 года Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую «нарушения прав человека», которые, как описано в поданном Украиной тексте документа, происходят на полуострове с «незаконно установленными Российской Федерацией законами, юрисдикцией и управлением».

В тексте резолюции Россия названа «державой-оккупантом». Проект резолюции был предложен Украиной в соавторстве с 30 странами, в его поддержку проголосовали 70 государств: страны Евросоюза, члены НАТО, США, а также их ближайшие союзники, Австралия и Япония.

Россия, в свою очередь, получила поддержку от Киргизии, Таджикистана и Мьянмы — взамен прошлогодней поддержки от Анголы, Южного Судана и Коморских островов. Россию, как и раньше, поддержали все страны БРИКС, кроме Бразилии: Китай, ЮАР и Индия.

В декабре 2016 года за нее проголосовали 70 государств, в то время как еще 26 высказались против и 77 воздержались.

В этом году в резолюции ООН содержится призыв к России «принять все необходимые меры с тем, чтобы незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма», в том числе «произвольным задержаниям, пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения».

Кроме того, резолюция требует отменить «дискриминационное законодательство» на территории Крыма, а РФ обязана «уважать законы, действующие на Украине, и отменить законы, введенные в Крыму» с марта 2014 года, когда полуостров стал российским.

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Киев итогов плебисцита не признал и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

Москва неоднократно заявляла, что референдум в Крыму был проведен в полном соответствии международному праву, а вопрос территориальной принадлежности Крыма для России исторически закрыт.

25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины вышли из Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения пресекли попытки украинских моряков нарушить границу России.

Пару часов спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

После этого матросы и офицеры ВМС Украины с кораблей-нарушителей были задержаны и арестованы.