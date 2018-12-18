Москва диктует: кто напишет конституцию Сирии

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу 18 декабря встретятся в Женеве. Здесь будет утвержден состав конституционного комитета, который займется разработкой нового основного закона Сирии. В него должны войти представители официального Дамаска и оппозиции, которые начнут работу над поправками. Решение о создании комитета было принято на январской встрече Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

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Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Российского совета по международным делам Сергей Аксененок, речь идет о том, каким будет будущее послевоенной Сирии, ее территориальном устройстве и объеме властных полномочий, которыми наделяется президент. При этом о формировании комитета он говорит весьма осторожно: «Нельзя сказать, что это серьезный прорыв, но это хорошее начало для продвижения вперед к непрерывной работе».

Несмотря на то что страны-гаранты планировали в обозримом времени подойти к формированию конституционного комитета, решение о встрече в Женеве было принято практически в последний момент. Из-за нее традиционный новогодний прием в МИД России для журналистов был перенесен с 18 декабря на 17-е.

Согласно достигнутым договоренностям,

в составе конституционного комитета Сирии должно быть 150 человек, часть из них — представители правительства Сирии, часть — оппозиции, часть — гражданского общества.

Пока сформировано лишь две трети участников — проблемы возникли с последней группой, состав которой вызвал противоречия у многих участников.

Последняя встреча де Мистуры

Встреча глав МИД России, Ирана и Турции в Женеве пройдет под председательством спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Для него переговоры имеют особое значение, так как в ближайшее время он покинет свой пост, а потому хочет достигнуть перед уходом какого-либо прорыва.

На этом месте де Мистуру сменит норвежский дипломат Гейр Педерсен. У него есть опыт участия в урегулировании на Ближнем Востоке и в исторических переговорах в Осло между Израилем и Организацией освобождения Палестины.

По итогам встречи в Женеве Де Мистура должен сделать доклад о достигнутых результатах перед Совбезом ООН 20 декабря. Сам спецпосланник на форуме обратился с призывом к странам-гарантам объединить усилия.

Сделать это будет сложно в связи с немалыми противоречиями между самими странами-гарантами, отмечает ведущий эксперт Gulf State Analytics Теодор Карасик.

«Россия, Иран и Турция, в целом, согласны по нескольким пунктам в отношении сирийского досье, но есть и другие соображения. У Анкары есть планы относительно Сирии, которые могут не соответствовать интересам России или Ирана. Похоже, что политический процесс продвигается вперед, но ему мешают события на местах»,

— говорит Карасик.

Глава МИД Турции Чавушоглу не стесняется говорить о противоречиях. В воскресенье, 16 декабря, он выразил недовольство тем, что «сирийский режим» хочет, чтобы гражданское общество представляли исключительно лояльные Дамаску силы.

В то же время он выразил надежду, что в Женеве «мы сможем достичь компромисса». Об этом он заявил во время выступления на международном экспертом мероприятии «Доха Форум».

При этом глава МИД Турции также отметил, что конституция, которая будет создана в Сирии, не должна быть навязана внешними силами, но быть создана самими сирийцами.

Однако, несмотря на эти заявления,

турецкая сторона дает понять, что не отказывается от сохранения собственного влияния в Сирии, мотивируя это борьбой с курдскими вооруженными формированиями, которые она считает террористическими.

Признавая, что курды ведут борьбу с исламистами-«игиловцами» (боевики запрещенной в России организации «Исламское государство», ИГ (организация запрещена в России)), турецкий министр также отметил, что главная цель курдских групп в Сирии — добиться «большего контроля над территориями». Он также обвинил США в «покрывательстве» курдских военизированных организаций.

В понедельник, 17 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова начать операцию на востоке Сирии, где находятся курдские формирования, помощь которым оказывают США.

В связи с подобной риторикой у экспертов есть опасения возможных столкновений турецких и американских военных на территории САР. Однако Чавушоглу отметил, что Турция «не будет рисковать жизнями американских солдат», а между военными ведомствами двух стран есть налаженные каналы коммуникации.

Собственные интересы в Сирии преследует и Иран, влияние которого в этой стране достаточно высоко, что вызывает беспокойство соседнего Израиля и его союзника США. При этом на форуме в Дохе

глава МИД Ирана Зариф отказался обсуждать какие-либо сроки вывода иранских военных советников из Сирии.

Что же касается России, то перспективы ее ухода из Сирии более реалистичны. Как рассказал во время конференции в Дохе директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, после того как будет достигнута стабилизация ситуации в Сирии и в страну начнут возвращаться беженцы, Россия будет готова рассматривать стратегию выхода.

При этом свои военные базы на территории Сирии Москва сохранит, сказал Наумкин во время дискуссии на площадке «Валдайского форума» в Дохе.

Эти высказывания вызвали определенный накал страстей — один из журналистов катарского новостного телеканала «Аль-Джазира» сказал, что Россия, развивая партнерство с авторитарными политиками Ближнего Востока, «повторяет политику США», которая, по его словам, не принесла пользы. «Сирийская улица вас не очень любит», — сказал он.

Стоит отметить, несмотря на то что во время дискуссии в Дохе по поводу российского присутствия в Сирии звучало немало критики, были и те, кто оценивал его позитивно: «Я считаю, что, если бы Россия не вмешалась, Дамаска бы уже не было», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» высокопоставленный дипломат, представляющий одну из ближневосточных стран.

За встречей в Женеве будут внимательно наблюдать в Вашингтоне, который также сохраняет свое военное присутствие в Сирии, несмотря на возражения официального Дамаска. Накануне встречи в Швейцарии cпецпредставитель Госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в американском внешнеполитическом ведомстве видят шанс для прорыва по формированию сирийского конституционного комитета. По его словам, комитет должен собраться в начале января 2019 года.

Однако во время своего выступления в экспертном институте Atlantic Council чиновник признал, что «пока мы еще не там», поскольку список участников комитета до сих пор не согласован всеми сторонами. «Мы очень близки к потенциальному прорыву или к провалу на этой неделе», — считает Джеффри, которого цитирует РИА «Новости».