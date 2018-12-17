«Мало не покажется»: Лавров предупредил Киев

Президент Украины Петр Порошенко готовит провокацию на границе с Крымом, а подстегивает его к этому Запад, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Реклама

«Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию и на границе с РФ, на границе с Крымом», — указал дипломат.

При этом Запад оказывается не последней действующей стороной в этом процессе, передает РИА «Новости».

«Провокация обсуждается с западными кураторами. По нашим сведениям, ему советуют поддерживать боевые действия малой интенсивности, чтобы постоянно можно было вопить, что русские наступают на Украину. Провокация гаденькая, мелочная», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

В этой связи Лавров предупредил, что Москва не допустит никаких подобных провокаций, нарушающих права крымчан, передает ФАН.

«Ответ — мало не покажется. Это наша страна, это наша граница»,

— подытожил глава МИД РФ.

Депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов со своей стороны добавил, что Киев может пойти и на более изощренные действия, передает сайт kp.ru.

«Сергей Лавров в своей речи все точно сказал. Я думаю, что со стороны Киева это просто отвлекающий маневр. Говорят про Крым, а могут ударить в Донецке. Единственное, хотелось бы, чтобы Россия все-таки защитила от нападения Луганск и Донецк. И предупредила Украину и напомнила ей о том, что там наши граждане. Ведь там много людей с российскими паспортами. А еще Украине надо помнить, что если они хотят завязать войну, то будут воевать не с мальчиками, а с серьезной армией», — сказал политик.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков также упомянул о западных модераторах киевской агрессии, передает НСН.

«Что мы ни будем делать, они все равно найдут повод, чтобы нас обвинять. Мы виноваты лишь в том, что мы Россия. Наши совершенно законные действия будут вызывать реакцию тех, кто стоит за спиной Украины и кто подталкивает ее к этим провокациям — США, Великобритании, стран, которые в любой ситуации обвиняют Россию. Это страны Прибалтики, Польша.

Мы будем действовать в соответствии с законом, по большому счету без оглядки на то, как будут реагировать американцы и их союзники»,

— подчеркнул сенатор.

Вместе с тем, председатель правительства Украины Владимир Гройсман на встрече с представителями Евросоюза в Брюсселе заверил, что у Киева нет намерения устраивать провокации на границе с Россией.

Несколькими днями ранее глава минобороны Украины Степан Полторак заявил, что российская сторона приблизила ракетные комплексы «Искандер» к украинским границам. По словам министра, передислоцированные «Искандеры» представляют реальную угрозу, так как «перекрывают» Киев.

«Южный округ Российской Федерации имеет бригаду ракет «Искандер», которая расположена в районе Краснодара. За последний месяц они перебросили дивизион на границу с Украиной, 50 км», — сказал руководитель ведомства.

Он добавил, что Россия также увеличила свои группировки на границе с Украиной. Так, туда прибыли три батальона тактической группы, а количество танков за последние два месяца возросло на 300.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Киев готовит провокацию на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы ускорить наступление в направлении Мариуполя.

В ходе традиционного брифинга дипломат отметила, что

в данном секторе наблюдателями ОБСЕ было обнаружено множество запрещенных минскими соглашениями вооружений украинской армии.

Она также пояснила, что с помощью таких шагов Киев намерен поднять катастрофически низкий рейтинг президента Украины Петра Порошенко перед намеченными на 31 марта выборами главы государства или вовсе отменить заведомо провальное для нынешней власти голосование.

«По замыслу киевских стратегов, резкое обострение на Донбассе нужно Порошенко, чтобы попытаться удержать свои рейтинги накануне выборов. Резкое обострение на Донбассе даст Порошенко повод для продления военного положения и отмены президентских выборов», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.