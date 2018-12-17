Ждите ответа: США накажут Россию за инцидент в проливе

США не исключают введения новых санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер. По его словам, российская сторона провоцирует «новую эскалацию в конфликте на Украине».

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«В этом вопросе в качестве ответа на действия РФ мы должны рассматривать ряд подходов, в том числе и в части пакета санкций», — сказал он на брифинге в Брюсселе.

В настоящий момент США ведут переговоры по этому вопросу «с Германией, Францией и другими... западными партнерами», — отметил Волкер и добавил, что хочет услышать мнение партнеров «уже сегодня».

Кроме того, Вашингтону нужно рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море, считает он.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини не стала прямо отвечать на вопрос, обсуждается ли введение новых санкций против России. В комментарии украинскому журналисту, она перечислила уже действующие ограничения.

Лидеры Евросоюза на саммите 13-14 декабря приняли заявление о готовности «принять меры» для усиления поддержки Украины в связи с событиями вокруг Керченского пролива. Тем не менее в документе не упоминалось о необходимости или намерениях ввести новые санкции.

Тем не менее, на том саммите ЕС продлил уже действующие антироссийские санкции еще на полгода. Однако даже в качестве причины их продления был назван «нулевой прогресс в реализации Минских соглашений», а не инцидент в Керченском проливе.

На решение лидеров ЕС не повлиял даже визит Петра Порошенко в Брюссель, где он проводил переговоры с представителями Евросоюза и обсуждал возможное усиление санкций против Москвы. Президент Украины уверен, что Евросоюз должен признать инцидент в Керченском проливе «актом агрессии».

8 декабря глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что

Берлин не поддерживает идею введения новых санкций в отношении Москвы после задержания украинских военных кораблей.

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, в свою очередь, высказал мнение, что США хотели использовать инцидент в Керченском проливе как повод для усиления европейских санкций против России, однако этот план провалился.

«Не секрет, что американцы и в нынешней ситуации оказывали определенное давление на Евросоюз, чтобы использовать керченский инцидент тоже как повод для наращивания санкционного давления (на Москву — «Газета.Ru»). Не получилось», — сказал Чижов.

Директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета, кандидат политических наук Иван Чихарев пояснил, что Евросоюз, несмотря на стремление Киева, не стал вводить санкции в отношении России после событий в Керченском проливе, так как не имеет реального влияния в этом регионе.

«При всех заявлениях европейских политиков, что Черное море является европейским, по факту оно контролируется Россией и Турцией, которая не является членом ЕС.

Ни военных, ни дипломатических инструментов влияния на эту ситуацию ЕС не имеет, а антироссийские санкции и так уже являются бременем для многих европейских государств», — пояснил эксперт в беседе с РИА «Новости».

По этой причине Киеву не удалось убедить европейские страны принять меры против России.

«К тому же у ЕС сейчас есть ряд внутренних проблем — французские протесты, заключительная фаза Brexit, правый уклон в политике Венгрии. В этих условиях ЕС будет все меньше интересоваться украинскими делами — и без Украины своих проблем хватает, и санкции уже многим европейцам откровенно неудобны», — заключил Чихарев.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как сообщали в ФСБ, суда на протяжении нескольких часов опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. В результате правоохранители с применением оружия задержали корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ. Трое моряков были ранены, им оказали медицинскую помощь в керченской больнице. Сейчас их жизни ничего не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Российский президент Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы, подчеркнул он.