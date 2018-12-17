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Ждите ответа: США накажут Россию за инцидент в проливе

США рассказали о новых санкциях против России

США призывают Европу рассмотреть возможность введения санкций против Москвы в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер на брифинге для журналистов в Брюсселе. По его словам, Штаты намерены услышать позицию своих европейских партнеров по этому поводу. Ранее постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что США хотели использовать керченский инцидент как повод для усиления санкций.

США не исключают введения новых санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер. По его словам, российская сторона провоцирует «новую эскалацию в конфликте на Украине».

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«В этом вопросе в качестве ответа на действия РФ мы должны рассматривать ряд подходов, в том числе и в части пакета санкций», — сказал он на брифинге в Брюсселе.

В настоящий момент США ведут переговоры по этому вопросу «с Германией, Францией и другими... западными партнерами», — отметил Волкер и добавил, что хочет услышать мнение партнеров «уже сегодня».

Кроме того, Вашингтону нужно рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море, считает он.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини не стала прямо отвечать на вопрос, обсуждается ли введение новых санкций против России. В комментарии украинскому журналисту, она перечислила уже действующие ограничения.

Лидеры Евросоюза на саммите 13-14 декабря приняли заявление о готовности «принять меры» для усиления поддержки Украины в связи с событиями вокруг Керченского пролива. Тем не менее в документе не упоминалось о необходимости или намерениях ввести новые санкции.

Тем не менее, на том саммите ЕС продлил уже действующие антироссийские санкции еще на полгода. Однако даже в качестве причины их продления был назван «нулевой прогресс в реализации Минских соглашений», а не инцидент в Керченском проливе.

На решение лидеров ЕС не повлиял даже визит Петра Порошенко в Брюссель, где он проводил переговоры с представителями Евросоюза и обсуждал возможное усиление санкций против Москвы. Президент Украины уверен, что Евросоюз должен признать инцидент в Керченском проливе «актом агрессии».

8 декабря глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что

Берлин не поддерживает идею введения новых санкций в отношении Москвы после задержания украинских военных кораблей.

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, в свою очередь, высказал мнение, что США хотели использовать инцидент в Керченском проливе как повод для усиления европейских санкций против России, однако этот план провалился.

«Не секрет, что американцы и в нынешней ситуации оказывали определенное давление на Евросоюз, чтобы использовать керченский инцидент тоже как повод для наращивания санкционного давления (на Москву — «Газета.Ru»). Не получилось», — сказал Чижов.

Директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета, кандидат политических наук Иван Чихарев пояснил, что Евросоюз, несмотря на стремление Киева, не стал вводить санкции в отношении России после событий в Керченском проливе, так как не имеет реального влияния в этом регионе.

«При всех заявлениях европейских политиков, что Черное море является европейским, по факту оно контролируется Россией и Турцией, которая не является членом ЕС.

Ни военных, ни дипломатических инструментов влияния на эту ситуацию ЕС не имеет, а антироссийские санкции и так уже являются бременем для многих европейских государств», — пояснил эксперт в беседе с РИА «Новости».

По этой причине Киеву не удалось убедить европейские страны принять меры против России.

«К тому же у ЕС сейчас есть ряд внутренних проблем — французские протесты, заключительная фаза Brexit, правый уклон в политике Венгрии. В этих условиях ЕС будет все меньше интересоваться украинскими делами — и без Украины своих проблем хватает, и санкции уже многим европейцам откровенно неудобны», — заключил Чихарев.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как сообщали в ФСБ, суда на протяжении нескольких часов опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. В результате правоохранители с применением оружия задержали корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ. Трое моряков были ранены, им оказали медицинскую помощь в керченской больнице. Сейчас их жизни ничего не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Российский президент Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы, подчеркнул он.