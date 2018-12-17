Лбом о стену: Трамп рискует расстаться с мечтой

Американское правительство уже в третий раз за год может приостановить свою деятельность из-за того, что конгрессмены не могут согласовать федеральный бюджет на будущий год. Как и в предыдущие разы, главным камнем преткновения становится статья расходов на строительство стены на границе с Мексикой.

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Трамп в последние дни работы нынешнего конгресса надеется получить $5 млрд на строительство стены вдоль границы с Мексикой. Однако демократы блокируют этот проект бюджета, соглашаясь выделить на стену лишь $1,3 млрд.

«Президент Трамп должен понимать: нет голосов за стену, ни в палате представителей, ни в сенате. Он не получит стену ни в каком случае», — говорит лидер демократов в сенате Чак Шумер.

«Я с гордостью остановлю работу правительства ради безопасности границ, Чак», — ответил на это заявление Трамп. Тогда Шумера поддержала его коллега из палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Вам не победить», — пообещала она президенту.

Судя по этим заявлениям, Трампу и демократической партии с большой долей вероятности не удастся прийти к компромиссу в вопросе финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе.

Поэтому Белый дом и ряд федеральных агентств уже приступили к заблаговременной подготовке для «шатдауна», то есть приостановки работы федерального правительства, пишет The Washington Times со ссылкой на источники в администрации.

Ряд экспертов издания считают, что частичная приостановка коснется агентств, которые управляют правоохранительными органами, внутренней безопасностью, жильем и другими программами, может затянуться на несколько дней, если не недель.

Сроки утверждения бюджета страны на новый финансовый год, который в США начался еще 1 октября, истекают 21 декабря.

Поэтому уже на следующий день американское правительство может прекратить свою работу.

Строительство стены на границе США с Мексикой было одним из пунктов предвыборной кампании Трампа. Таким образом он надеется уменьшить число нелегальных мигрантов в стране. Для действующего президента вопрос о стене на границе с Мексикой принципиален

«На кону стоит вопрос, останутся или нет Соединенные Штаты суверенной страной, сможем ли мы устанавливать и исполнять правила въезда на территорию собственной страны», — говорит в недавнем интервью телеканалу CBS советник главы Белого дома Стивен Миллер.

По его словам, перед демократами стоит выбор: «либо бороться за рабочий класс Америки, либо поддерживать нелегальную иммиграцию». Советник призвал обе партии объединиться и «создать законную систему иммиграции, а не беззаконный хаос».

Несмотря на решимость администрации Трампа на шатдаун, последующие несколько дней — лучшая для него возможность добиться финансирования стены,

считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Трампу необходимо утвердить бюджет до Рождества, пока действует нынешний состав конгресса, поэтому американский президент может позволить себе на переговоры лишь несколько дней. После рождественских каникул в самом начале января следующего года соберется новый состав конгресса, где большинство в палате представителей будет принадлежать демократам.

«В этих условиях согласовать бюджет будет еще менее вероятно, потому что демократы просто начнут блокировать любые инициативы исходящие от Белого дома и его приоритеты еще более яростно. В первую очередь, конечно, по поводу стены», — отмечает эксперт.

По оценке Суслова, в этом случае закрытие правительства может продлиться действительно долго, до тех пор, пока не будет найден некий компромисс.

Однако каким будет этот компромисс представить сложно, потому что политическая система в США сегодня настолько поляризована, что обе партии предпочитают стоять до конца и апеллировать к своему коренному электорату, нежели идти на уступки, отмечает эксперт.

«Дальнейший выход из этого кризиса будет зависеть уже от того, на кого повесят вину за блэкаут и его последствия. Здесь обе стороны могут оказаться под угрозой, потому что, очевидно, что Дональд Трамп будет возлагать всю вину на демократов и говорить, что демократы блокируют работу правительства, а те, в свою очередь, будут говорить, что виноват Трамп, потому что выдвигает совершенно неприемлемые требования в своем проекте бюджета», — считает Суслов.

«Здесь демократы будут намертво стоять по этому вопросу. Но какие-то процессы в этом направлении и какое-то подобие стены, например, более сильный пограничный контроль — это вполне вероятно. Возможности настоять на своих изначальных требованиях у него уже нет», — резюмирует эксперт.