Политический заговор: Мэй снова грозит отставка

Генеральный прокурор Великобритании и член правящей Консервативной партии Джеффри Кокс призвал кабмин к отставке Терезы Мэй с поста премьер-министра. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

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Согласно информации издания, во время совещания с высокопоставленными чиновниками, Кокс предложил им согласиться на предложенную Терезой Мэй сделку по выходу Великобритании из ЕС. Однако после того, как состоится Brexit, генпрокурор призвал отстранить премьера, и продолжить процесс выхода страны из объединения без Терезы Мэй.

Как сообщает The Telegraph, члены правительства были удивлены, услышав подобную инициативу от генпрокурора.

Представитель Джеффри Кокса, однако, уже опроверг данную информацию, заявив, что «любые предположения о том, что он призывал к отстранению премьер-министра» — это домыслы.

Тереза Мэй, в свою очередь, уже заявила, что не будет возглавлять тори на выборах в парламент страны в 2022 году. По ее словам, она принимает желание однопартийцев о смене политического лидера британских консерваторов.

При этом премьер Великобритании отрицательно ответила на вопрос о том, намерена ли она покинуть свой пост в марте после Brexit.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего ожидается переходный период, в ходе которого Лондон и Брюссель намерены обсудить дальнейшие действия.

25 ноября в Евросоюзе одобрили предложенный Терезой Мэй план по выходу Британии из ЕС. Однако, чтобы соглашение вступило в силу, его должна одобрить Палата общин. Голосование по проекту было назначено на 11 декабря. В то же время внутри Консервативной партии произошел раскол. Уже тогда британские издания писали, что консерваторы собирают 48 писем, необходимые для инициирования голосования против Терезы Мэй. Однако набрать нужное количество голосов так и не удалось.

Один из инициаторов сбора подписей за смещение Мэй, депутат-консерватор Стивен Бейкер утверждал, что изначально нужное количество голосов все-таки было набрано. Но некоторые консерваторы, пообещавшие ему направить письма против премьер-министра, в итоге не сделали этого.

Несмотря на то, что противникам Терезы Мэй не удалось набрать письма о вотуме недоверия, угроза над политической карьерой премьер-министра не исчезала. Если бы проект по Brexit не прошел в Палате общин, то члены парламента могли снова запустить механизм отставки премьер-министра.

Тереза Мэй, признавая, что риск провала соглашения в Палате слишком велик, приняла решение перенести дату голосования. После чего консерваторы все же собрали необходимые 48 голосов. 12 декабря консерваторы провели голосование по вопросу отставки Терезы Мэй. В результате ей удалось заручиться поддержкой своих однопартийцев и сохранить пост главы партии и премьер-министра.

Голосование по проекту в Палате общин состоится в январе. При этом разногласия между Лондоном и Брюсселем все еще не решены. Основной проблемой остается вопрос о границе между Северной Ирландией и Ирландской республикой.

Тем временем, Европейский союз уже отказался возобновлять переговоры по поводу условий сделки. При этом составители документа подчеркнули, что ЕС намерен установить с Британией «тесные» отношения после Brexit.

Как сообщал Reuters, представители ЕС дали гарантии британскому премьеру Терезе Мэй о продолжении переговоров по сделке после выхода страны из Евросоюза. Ожидается, что стороны придут к окончательному решению к 2021 году.

В Лондоне, при этом, члены Консервативной партии приступили к подготовке нового референдума по Brexit, не уведомляя об этом премьер-министра страны Терезу Мэй. Об этом сообщала британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

По данным издания, 13 декабря, консерватор Дэвид Лидингтон провел переговоры с депутатами лейбористской партии, пытаясь создать межпартийную коалицию для нового голосования по выходу Британии из ЕС на фоне «недели унижения» Мэй со стороны депутатов и лидеров Евросоюза.

Также газета приводила слова главы аппарата премьера Гэвина Барвелла, считающего, что повторный референдум — это «единственный способ двигаться вперед», заключив, что у Мэй мало шансов убедить британских парламентариев поддержать ее сделку с Брюсселем.

The Sunday Times узнала о намерении предшественника Мэй на посту премьера Дэвида Кэмерона поддержать повторное голосование, если парламентарии выскажутся за него, хотя сам экс-премьер против референдума.