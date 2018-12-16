Приморье выиграли с третьего раза

В минувшее воскресенье закончилась эпопея с выборами в Приморском крае. Основной кандидат от власти временно исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко набрал 61,88% или 420 тыс. голосов. Это обеспечивает ему победу в первом туре.

Выборы в Приморье имели особое значение. Это уже третье голосования за главу этого региона с сентября нынешнего года.

Началось все еще 9 сентября. В Кремле по поводу выборов в этом регионе были спокойны. Предполагалось, что врио региона Андрей Тарасенко выиграет еще в первом туре. Однако неожиданно он недобрал до необходимого для победы результата в 50%+1 голос.

Реклама

Вместе с ним не смогли сразу избраться главы Владимирской области, Хабаровского края и республики Хакасии. Но именно в отношении Приморья собеседники «Газеты.Ru», близкие к Кремлю, до выборов не испытывали каких-то особых волнений. Основным фактором, помешавшим избраться Тарасенко, называли обрушившийся на Приморье незадолго до выборов тайфун.

В трех из четырех регионах второй тур выборов был проведен через две недели после первого. В Приморье же этот срок сократили до одной недели. Ожидалось, что оппонент кандидата от власти, представитель КПРФ Андрей Ищенко просто не успеет провести эффективную кампанию. Тем более, что перед выборами во Владивостоке проходил Дальневосточный экономический форум, где присутствовали первые лица государства.

Однако неожиданно второй тур прошел со скандалом.

Результаты Ищенко и Тарасенко были близки. Победа последнего вызвала вопросы в честности прошедших выборов. Центризбирком же решил, что серьезные нарушения были с обеих сторон, и рекомендовал отменить результаты голосования. Региональный избирком рекомендации внял. Так и получилось, что кампания началась заново.

Федеральные власти решили поменять своего кандидата. Новым временно исполняющим обязанности главы региона стал Олег Кожемяко, до этого руководивший Сахалинской областью. Нового кандидата называют человеком, близким к Медведеву. Ряд собеседников «Газеты.Ru» рассчитывали, что его кампания будет успешной во многом потому, что он родился в Приморье, занимался в регионе бизнесом.

К моменту его назначения в Хабаровском крае и Владимирской области выборы выиграли кандидаты от ЛДПР. В Хакасии наиболее вероятным победителем считался представитель КПРФ Олег Коновалов, который впоследствии и победил.

Для внутриполитического блока Кремля Приморские выборы стали особенно важными.

Сразу три близких к Кремлю собеседника «Газеты.Ru» осторожно предполагали, что проигрыш этого голосования кандидатом от власти может грозить кадровыми перестановками в администрации президента или перераспределением полномочий. Впрочем, еще один собеседник «Газеты.Ru», близкий к внутриполитическому блоку АП, считал такие рассуждения преувеличенными.

По информации «Газеты.Ru», сотрудники администрации президента, отвечающие за выборы, действительно тщательно следили за кампанией. А ряд известных федеральных политтехнологов открыто отмечали, что находятся именно в этом регионе.

Сам Кожемяко пошел на выборы не от «Единой России», а самовыдвиженцем. Высокопоставленный источник «Газеты.Ru» признал, что это решение было принято из-за того, что по итогам провалившихся выборов партия власти получила довольно сильный негатив. Власти решили, что прагматично будет отделить от него своего кандидата.

Кампания в Приморье была выстроена во многом по типу традиционного информационного сопровождения деятельности президента РФ.

Кожемяко методично объявлял о всех новых достижениях, которые он реализовал в регионе. Самым громким стало решение о переносе столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток.

Тем временем на выборы не смог пройти навязавший борьбу в ходе предыдущего голосования Андрей Ищенко. Вначале от его выдвижения отказалась региональная КПРФ. Официально это объясняли тем, что партия считает себя победителем по результатам предыдущих выборов.

Самовыдвиженцем же Ищенко не смог зарегистрироваться по подписям муниципальных депутатов. Некоторые из автографов принадлежали политикам, чей срок полномочий уже истек. Близкие к Кремлю собеседники «Газеты.Ru» были уверены, что кандидат и сам не горел желанием участвовать в выборах. Впрочем, осведомленный источник, хорошо знакомый с аспектами кампании в регионе, признавала, что выдвижение коммуниста порождало слишком много «рисков».

Главным оппонентом Кожемяко стал представитель ЛДПР Андрей Андрейченко. Ищенко не стал ему помогать, призвав портить бюллетени в свою поддержку.

В итоге Кожемяко достиг заветного результата. Политолог Виталий Иванов считает его победу достаточно уверенной. «Точнее нет оснований считать ее неуверенной. Но за нее уплачена беспрецедентно высокая цена», — отмечает он.

«Счёт на табло. Кто бы что не говорил, выборы — состязательная процедура и результат главный итог кампании. С чем собственно, Кожемяко и всех, кто работал на кампании, безусловно можно поздравить», — считает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Однако он обращает внимание, что эта кампания вскрыла очень серьезные проблемы Приморья: низкое доверие к институтам, напряжение по линии центр-регион, межэлитные противоречия, высокий уровень социального пессимизма.

По словам эксперта, это «настоящий вызов» для вновь избранного губернатора. «От успешного решения этих проблем в течение ближайших нескольких лет зависит очередное переподтверждение Кожемяко статуса губернатора-тяжеловеса и политического лидера субъекта», — заключает Костин.

Виталий Иванов, в свою очередь, характеризует прошедшую кампанию как «специфическую». На его взгляд, Приморье — регион довольно тяжелый, с непростой историей и «специфическим электоратом». Сыграли свою роль груз ошибок первой кампании, перевозбуждение общественного мнения и даже разница часовых поясов с расстоянием от Москвы.

Эксперт считает, что из-за этих особенностей Кремлю не стоит делать какие-то выводы по итогам выборов.

«Второго Приморья у нас, к счастью, нет.

Так что опыт этой кампании вряд ли пригодится. Выборы в каком угодно регионе не стоят таких усилий и таких затрат», — заключает эксперт.

Два источника «Газеты.Ru», близкие к Кремлю, уверены, что теперь ожидать каких-то изменений во внутриполитическом блоке Кремля точно не стоит.