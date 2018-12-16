«Кожемяко честно отработал и получил результат»

Согласно данным Центризбиркома на 20.00 мск воскресенья самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко при подсчете 99,04% протоколов лидирует на повторных выборах главы региона, в которых также участвовали Роза Чемерис от партии «За женщин России», Алексей Тимченко от «Партии роста» и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.

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По последним данным, Кожемяко набирает 61,79% голосов избирателей. Андрейченко набирает 25,23%, Чемерис — 3,81%, Тимченко — 5,18%.

В полночь по местному времени Кожемяко заехал в штаб общественной поддержки.

«Уже через месяц после начала работы здесь я понял, что от легкого шторма, который испытывало последние месяцы в период безвластия, Приморье должно перейти к стабильной жизни, работе, уверенности в завтрашнем дне. В случае победы придется, конечно, много работать всем, но эта работа — во благо Приморья и его жителей, во исполнение наказов и пожеланий, искоренения тех проблем, которые были допущены в последнее время,

— сказал избранный губернатор своим сторонникам. — Вместе со всеми в течение двух месяцев проделана большая работа, и уже сформировано понимание тех проблем, которые есть, как их нужно решать. Безусловно, мы будем обновлять команду и будем опираться на помощь федерального центра, на финансовую помощь».

«В сфере экономики будем ориентироваться на поддержку существующих предприятий — чтобы они и дальше успешно работали, чтобы у людей была уверенность в завтрашнем дне. Должны заработать наши судоремонтные заводы: по ремонту и рыболовного флота, и танкерного, рефрижераторного», — пояснил он.

Эксперты, в свою очередь, отмечают совсем иной характер как избирательной кампании, так и самого выборного процесса.

Если в сентябре нарушений в ходе голосования было столько, что Центризбирком вынужден был отменить объявленные местной комиссией итоги выборов, то теперь, если об инцидентах на участках заявляли, то на поверку они оказывались фейками.

«Процедура такая, — рассказал «Газете.Ru» член экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев. — Люди звонят по поводу нарушений, это – по сути – и называется сообщениями о предполагаемых нарушениях. Жалоба же — это официальный документ, который выдается от субъекта предвыборного процесса. Она может поступать, допустим, от кандидатов или от правоохранительных органов».

«Но, независимо от источника информации, далее идет процедура проверки. И вот после завершения проверки фиксируется так называемое нарушение – если оно подтверждается. Что касается фейков о нарушениях – кто-то «работает по этому вопросу», кто-то, видимо, их плодит специально», — констатировал Матвейчев.

Пример одного такого фейка привел член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«В социальных сетях активно распространяется информация о том, что в Находке, в гимназии №5 неизвестные подошли к сотруднику полиции, отвлекли его и совершили вброс бюллетеней. Представители общественных организаций информацию проверили. Ларчик очень просто открылся — в Находке нет гимназии №5», — рассказал Брод.

Собственно, огромное количество наблюдателей, которые в воскресенье присутствовали на избирательных участках в Приморье, — а среди них были, в том числе, представители движения «Голос», — гарантировали максимальную прозрачность выборного процесса.

Победа же Кожемяко стала вполне ожидаемой, в первую очередь потому что его избирательная кампания коренным образом отличалась от той, которую вел его предшественник, Андрей Тарасенко, летом этого года, полагают эксперты.

«Собственно говоря, с самого момента своего назначения Кожемяко сформировал так называемую «повестку реальных дел», то есть каждое его обещание было подкреплено либо федеральными дотациями, либо законопроектами на уровне региона, и избиратель мог видеть, что подход действующей власти меняется, — рассказал «Газете.Ru» местный политолог Павел Наливайко. — Все это было усилено правильно информационной кампанией, усилением направления встреч с избирателями, позиционированием как народного кандидата – он пошел на выборы самовыдвиженцем.

Ну и открытостью как таковой, которая наблюдалась на уровне дебатов – впервые за 20 лет глава региона вышел с оппонентами в прямой эфир и высказывал свою точку зрения».

«Сыграло свою роль и то, что на выборах не участвовал Андрей Ищенко, который был в сентябре. По ряду причин – в первую очередь связанных с собственной неорганизованностью, — пояснил Наливайко. — Что касается остальных кандидатов, то они трезво оценивали свои шансы, понимая, что у них нет ни достаточного политического опыта, ни ресурсов, ни времени, чтобы составить полноценную конкуренцию Кожемяко. Изначально было понятно, что главным оппонентом Кожемяко был протест – и он постарался этот протест распылить и консолидировать общество вокруг собственной программы и собственной персоны».

Отметил он и «на удивление высокую явку».

«Мы ожидали, что население разочаруется, будет сидеть дома – но явка побила рекорды, пришло более 40%, и здесь к протестному электорату добавились те люди, кто в сентябре сидел дома, сторонники действующей власти, — рассказал политолог. — День прошел без нарушений, можно отметить легитимность, то есть все участники избирательного процесса согласны с процедурной частью. Не было никаких жалоб, каких-то ярких нарушений, и жалоб в избирком не поступало. Были какие-то фейки, вбросы на уровне телеграм-сегмента регионального, но они быстро опровергались со стороны штабов и средств массовой информации, которые перепроверяли эти данные».

Эти выборы были едва ли не образцово-показательными, заметил в свою очередь, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Это признают даже различные иностранные эксперты», — подчеркнул он в интервью «Газете.Ru».

Главный же вывод, которой следует извлечь из событий последних месяцев в Приморье, состоит в том, что нет выборов не важных.

«Выборы важны, там проходит прямое общение, взаимодействие активное с избирателем. Выборы федеральные, президента или в Госдуму, губернаторские, любые по уровню – любые выборы важны. Нужно каждые выборы отрабатывать честно всем – и организаторам выборов, и самое главное – кандидатам. Кожемяко честно отработал и получил то, что получил», — резюмировал эксперт.