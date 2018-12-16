«Ему дали сохранить лицо»: откуда сбежал Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко «сбежал» с дебатов в Европейском парламенте, на которых зачитывался доклад немецкого депутата Михаэля Галера, посвященный результатам выполнения украинскими властями соглашения об ассоциации с Европейским союзом.
По словам бывшего украинского дипломата Олега Волошина, это произошло во вторник, 11 декабря. По словам Волошина, вместо дебатов Порошенко «выбрал» столицу Брюсселя, передает ФАН.
«Он вместо этого поехал в Брюссель. Да, я понимаю, что ему чуть-чуть подыграли в этой ситуации, то есть дали шанс не выглядеть плохо, поскольку на этих дебатах, говорилось очень много плохого», — указал украинский чиновник.
Он добавил, что в рамках дебатов обсуждалось также убийство херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк, масштабная коррупция на Украине, а также ситуация с электронными декларациями чиновников.
«Порошенко не смог бы сказать ни слова, а только сидел бы на балконе и выслушивал. Проект резолюции «О свободе СМИ на Украине» в Европейский парламент внесли 43 евродепутата из пяти разных групп. Поэтому ему дали сохранить лицо», — резюмировал Волошин.
Порошенко еще повезло, считает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он также раскрыл истинные причины «бегства» президента Украины с заседания Европарламента. По мнению политика, Порошенко просто испугался критики со стороны европейских «друзей».
«Его просто пожалели, Европарламент дал ему сохранить лицо, хотя с него могли очень строго спросить за все безобразия, творящиеся на Украине. Вся эта критика могла прозвучать прямо в лицо Порошенко, и он этого очень испугался. Да, европейцы пока еще сдерживаются, но уже есть реальные показания международным органам и даже минюсту США по поводу коррупции на Украине. Причем главный коррупционер — это сам Порошенко», — указал экс-парламентарий.
При этом, по его словам, на самом деле никакой борьбы с коррупцией на Украине нет, есть только ее имитация.
«С большой помпой созданные различные антикоррупционные органы на самом деле ничего общего с борьбой с коррупцией не имеют. Во всех этих структурах сидят люди Порошенко.
Как ни пытались американские кураторы Киева сделать прозрачной систему формирования кадрового потенциала этих структур, ничего у них не получилось. Порошенко всунул туда всех своих людей. Именно Порошенко возглавляет и коррупцию на Украине, и имитацию борьбы с ней, поэтому результаты очевидны. Украина занимает первое место в Европе по уровню коррупции, и тому есть сотни доказательств», — пояснил Олейник.
Он добавил, что коррупция пронизывает и политические структуры Украины, и всю украинскую экономику.
«Например, Порошенко лично контролирует весь бизнес в сфере энергетики и оттуда получает все откаты, это не секрет. Вот почему уголь на Украине стоит так дорого. Порошенко и его структуры наживаются, а расплачивается украинский народ. Так что Порошенко не зря боится, что с него скоро спросят за все», — подытожил Олейник.
За две недели до этого Порошенко появился на публике предположительно в нетрезвом состоянии. 30 ноября он выступил с речью на церемонии запуска скоростного поезда Киев — Борисполь. Видеозапись выступления Порошенко опубликовал телеканал «112 Украина».
На кадрах президент Украины говорит о преимуществах нового поезда. Несмотря на холодную погоду, Порошенко стоит без головного убора, передает НСН.
Кроме того, участники мероприятия, среди которых были украинские чиновники и премьер-министр Владимир Гройсман, во время речи президента обменивались улыбками и едва сдерживали смех.
В прошлом месяце депутаты Верховной рады заблокировали трибуну в зале заседания, чтобы не дать Петру Порошенко выступить по поводу инцидента между российскими и украинскими военными судами в Керченском проливе.
Депутат «Блока Петра Порошенко» Сергей Березенко рассказал, что
в бойкоте лидера государства участвовали сразу несколько фракций. Нардеп отметил также, что после демарша Порошенко, вероятнее всего, покинул Раду.
В целом президент Украины около часа просидел в здании парламента вместе с силовиками в ожидании слова.
«Президент был в кабинете Парубия. Там были Геращенко, Парубий, Бурбак, возможно, еще кто-то. Больше никого туда не пускали. И он просто взял и уехал. Простые депутаты не смогли пообщаться с Петром Алексеевичем», — рассказала, в свою очередь, вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроид.
В июле нынешнего года МИД России в твиттере опубликовал видео того, как Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводят совместную конференцию на саммите Североатлантического альянса при практически пустом зале.
На ролике, представленном в твиттере МИД России видно, как во время брифинга президента Украины Петра Порошенко и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в зале, вместимостью не менее ста человек, сидит порядка 13 зрителей, часть которых – фотографы.
Днем ранее в сети появилось фото данного мероприятия. Снимок разместил в своем фейсбуке главный редактор издания «Таймер» Юрий Ткачев.
«Украина-НАТО: «Ваше мнение очень важно для нас», — подписал он фотографию.
Тогда же депутат Верховной рады и член фракции «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич в эфире украинского телевидения заявил, что европейские государства больше не хотят обсуждать Украину и ее проблемы.
Нардеп посетил саммит Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине, после чего депутат пришел к выводу, что «там украинский вопрос уже всех раздражает», а Украина «перестала быть субъектом переговоров».
По словам парламентария, европейские политики не понимают, почему Киев отказывается выполнять минские соглашения, а «украинский парламент не хочет реализовать то, что может сделать только он, — принять законы».
В марте прошлого года Владимир Олейник сообщил на своей странице в фейсбуке, что Петр
Порошенко перевез в Испанию свои деньги и отправил туда принадлежащие ему художественные ценности.
«Получил информацию от таможенников и службы СБУ , что в январе Порошенко отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями», — заявил экс-нардеп от Партии регионов.
По его словам, статус груза в документах был указан как дипломатический.
«Посол в Испании — друг Пети, которого он назначил в 2016 году. Главная его дипломатическая миссия — присмотреть за домом Порошенко. Он потом будет всех убеждать, что бежал с Украины с ручной кладью», — добавил Олейник.