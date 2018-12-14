Сделка с правосудием: предала ли Бутина Россию

На прошедшем в суде округа Колумбия заседании по делу россиянки Марии Бутиной, подозреваемая частично признала свою вину. Как следует из материалов суда, ее признание относится к обвинениями в сговоре с целью нарушения американских законов о деятельности иноагентов.

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Кто такая Мария Бутина?

Мария Бутина известна в России и Штатах как защитник права граждан на хранение и ношение оружия. По данным РИА «Новости», в США Бутина пыталась наладить связи с американской Национальной стрелковой ассоциацией (National Rifle Association, NRA). Для этого она поддерживала контакт с заместителем председателя Центробанка РФ Александром Торшиным, бывшим членом Совета Федерации от республики Марий Эл, помощником которого ранее работала Бутина.

Торшин с 2011 года является пожизненным членом NRA, а с апреля 2018 года находится под американскими санкциями.

Связь Торшина с Бутиной и NRA используется американскими СМИ как доказательство сговора президента США Дональда Трампа — тоже члена ассоциации — с Кремлем.

Россиянку задержали в середине лета 2018 года. В Вашингтоне полагают, что ее задачей было проникновение в организации, имеющие влияние на американскую политику, и продвижение в них российских интересов.

Один из эпизодов, фигурирующих в деле против Бутиной, — ее посещение Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне в конце зимы 2017 года. Она присутствовала там в составе российской делегации из 16 человек, выступая как представитель российского общественного движения «Право на оружие». Эта организация насчитывает более 5 тыс. членов в России и выступает за право на хранение и использование огнестрельного оружия для гражданской самообороны. Сам формат мероприятия в Вашингтоне, по словам Бутиной, не предполагал общения с кем-либо из администрации президента США.

Несколько месяцев подряд Бутина взаимодействовала с властями США на фоне выдвинутых против нее обвинений из-за контактов с официальными лицами США и России. В течение восьми часов она давала показания в спецкомитете по разведке американского сената, предоставив «тысячи документов».

Кроме того, она предлагала дать показания спецпрокурору США Роберту Мюллеру, расследующему предполагаемую попытку российского вмешательства в американские выборы, но команда Мюллера этим предложением не заинтересовалась.

Будучи под следствием Бутина на протяжении трех месяцев находилась в изоляции в одиночной камере по 22 часа в сутки. При этом выйти из камеры она могла только в промежутки с 02:00 до 04:00, что фактически лишало ее возможности нормального сна. 27 ноября россиянка попросила суд перевести ее на общие условия содержания, это прошение в суде отклонили.

По мнению представителей защиты Бутиной, ее помещение в одиночную камеру является несправедливым и беспричинным. Адвокаты россиянки уверяли, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США объясняются учебой в местном университете по специальности «международные отношения».

В судебных документах адвокаты назвали Бутину наивной студенткой, которая рассказывала знакомым о необходимости улучшить отношения России и США, однако совершенно не собиралась продвигать эту идею скрытым образом от имени российских официальных лиц.

Почему Бутина признала вину?

Отвечая на вопрос судьи, вступала ли она с 2015 по 2018 год в сговор с целью нанесения ущерба интересам США, Бутина ответила: «Да».

Тем самым подсудимая дала свое согласие пойти на сделку со следствием и отказаться от судебного процесса, в котором решение по ее делу вынесли бы 12 присяжных заседателей. Одновременно с этим россиянка лишилась возможности подать апелляцию на решение суда.

После соглашения на сделку Бутиной грозит тюремное заключение сроком до 5 лет или штраф в размере $250 тыс.

Такую информацию в ходе заседания озвучила судья Таня Чаткэн. При этом согласно тексту соглашения о признании вины, речь идет о максимум шести месяцах заключения или штрафе до $9,5 тыс. При этом до заключения сделки речь шла о заключении на 15-летний срок.

Также возможна ее депортация в Россию, и как следствие — потеря возможности подать прошение на американское гражданство. При этом судья уточнила, что Бутину могут депортировать из страны только после того, как она отбудет свое наказание. Однако это решение будет принимать не суд, а «другие органы».

Примечательно, что нынешние условия содержания россиянки не будут изменены. Более того, Бутина обязывается не возражать против них, о чем после заседания сообщил ее адвокат Роберт Нил Дрисколл. «Да, это было частью соглашения», — пояснил он журналистам.

Опасность сделки со следствием заключается в том, что в случае ее расторжения, Бутина не сможет отказаться от своего признания. При этом отказ от сделки может быть инициирован и стороной обвинения в случае, если будет доказано, что Бутина нарушила одно или несколько из ее условий.

В суде Бутина под присягой заявила, что все признания она делает добровольно, без давления, а также заверила судью, что за признание вины ей не обещали снизить срок.

Сделка была предложена прокуратурой 6 декабря, о чем свидетельствуют документы по делу Бутиной, на которые ссылается корреспондент ТАСС. Предложение сделки было действительным до 10 декабря. 8 декабря стороны подписали досудебное соглашение.

«Я в полной мере удовлетворена юридической помощью, предоставленной мне в связи с этим заявлением о признании вины. Не было никаких угроз в мой адрес, и на меня не оказывалось влияние, которое могло бы ограничить мою способность в полной мере понять данное досудебное соглашение», — гласит заявление Бутиной, приведенное в тексте соглашения.

Что об этом говорят в России?

Тем не менее, в России уверены, что несмотря на эти заявления, на Марию все же оказывалось давление, в том числе и посредством условий, в которых она содержалась.

«В тех условиях, в которых она содержалась, оказывалось психологическое давление и воздействие. С учётом этого она вынуждена была дать такие показания»,

— заявил в разговоре с RT зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

С его мнением согласен также сенатор Олег Морозов. По его словам, Бутина «призналась» потому, что ей не оставили иного выбора. «Там принцип очень простой: сотрудничаешь со следствием, наказание в разы меньше. Это уже есть форма давления», — передает слова сенатора РИА «Новости».

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который охарактеризовал дело Бутиной как «современную политическую инквизицию», уверен, что россиянку «сломали». «В таких обстоятельствах сломаться может каждый. Даже здоровый мужик, а речь идёт о молодой, хрупкой женщине, которая была все это время в невыносимых условиях», — говорит он.

А его коллега, член комитета по международным делам Антон Морозов даже предположил, что заключенной могли угрожать тюрьмой в Гуантанамо. «Я не исключаю, что Марии Бутиной могли угрожать помещением в эту тюрьму. И под страхом этой угрозы могли выбить любые показания», — добавил депутат.

Помимо уверенности в том, что признание вины было сделано Бутиной под давлением, российские парламентарии сходятся во мнении, что Москва не перестанет поддерживать Бутину.

Такую позицию, к слову, еще до заседания озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Все решения, которые она примет, которые будут направлены на ее освобождение, они будут нами поддержаны, как мы ее поддерживаем с первого дня», — сказала она, добавив, что все происходящее в деле россиянки, не имеет отношения к правосудию, а является политическим шантажом.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» профессор факультета права НИУ ВШЭ, американист Александр Домрин, «на месте Бутиной любой человек согласился бы на сделку». «Если бы кому угодно предложили бы признать вину, хотя бы опосредованную, в убийстве Джона Кеннеди или даже Авраама Линкольна, и в последствии просидеть в тюрьме не 15 лет, а полгода, любой бы согласился. Это совершенно логично. На какие бы сделки Бутина не пошла со следствием, чем скорее ее выпустят, тем лучше», — говорит эксперт.

Кроме того Домрин отмечает, что хотя американские СМИ и пытаются выставить Бутину как «российскую шпионку», с реальностью подобные обвинения не имеют ничего общего. «Более того, никакой связи между Бутиной и Трампом нет. И заключенная со следствием «сделка» никак не отразится на «российском расследовании» Мюллера. Никаких конкретных фактов и доказательств их связи нет», — подчеркивает эксперт.

Закрывая заседание, судья заявила, что пока не будет объявлять дату вынесения приговора, поскольку Бутина согласилась сотрудничать с правительством США. Статусные слушания по делу россиянки состоятся 12 февраля.