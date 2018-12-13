Пока не отпустят корабли: встречи Путина и Трампа не будет

США не видят в ближайшем будущем возможности для встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, полноформатные переговоры политиков не состоятся до тех пор, пока Россия удерживает военные корабли и экипажи Украины.

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«Не вижу в обозримом будущем обстоятельств, при которых такая встреча могла бы иметь место, пока корабли и экипажи не освобождены», — сказал Болтон.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя заявления советника американского лидера, пояснил, что пока в переговорах двух лидеров нет смысла, поскольку «Трамп, встречаясь с Путиным, дает некие обещания и проговаривает некоторые вещи, а затем легко отказывается от своих слов».

«Российская сторона не видит заинтересованности США во встрече глав государств. От этого повестка дня подвисает. Как только этот интерес будет проявлен, Россия, возможно, его поддержит.

Пока что встреча двух лидеров откладывается по надуманным поводам. Это вызывает сожаление, но не более того. У Владимира Путина достаточно загруженный график и без этого», — сказал эксперт в беседе с RT.

3 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что следующая встреча Путина и Трампа может состояться на ближайшем многостороннем мероприятии — на полях саммита G20 в Осаке, запланированного на июнь будущего года. Площадка международных саммитов является наиболее оптимальным вариантом для полноформатных переговоров глав государств, отметил он. Таким образом, возможная следующая встреча Путина и Трампа состоится лишь через полгода, «а это — непозволительная пауза и для наших двусторонних отношений, и для международной безопасности и стабильности», подчеркнул Песков.

Напомним, что российский и американский президенты планировали провести полноформатные переговоры в Буэнос-Айресе на саммите G20, однако накануне мероприятия 29 ноября Трамп сообщил в твиттере, что отказывается от встречи с Путиным в связи с инцидентом в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили правила прохождения государственной границы РФ. В течение нескольких часов суда продвигались к Керченскому проливу, совершали опасные маневры и не реагировали на требования ФСБ России остановиться. В результате корабли и экипажи были задержаны российскими пограничниками. Три украинских военнослужащих получили ранения, им оказали помощь в керченской больнице.

В настоящий момент все 24 члена экипажей арестованы и помещены в СИЗО Москвы до 25 января. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы. Министр иностранных дел Сергей Лавров также заявил, что при обыске на кораблях нашли оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях российских пограничников.

В России действия украинских военных расценили как провокацию, призванную решить внутриполитические проблемы Украины. В частности, судя по рейтингу, действующий президент страны Петр Порошенко не сможет победить в президентских выборах 2019 года.

После инцидента киевские власти ввели военное положение в десяти областях страны и заявили о «российской агрессии» в отношении своих моряков.

На следующий день после произошедшего Дональд Трамп заявил, что США не нравится ситуация в Азовском море. Глава Белого дома добавил, что европейские лидеры тоже не в восторге от ситуации и готовы работать над решением этого вопроса вместе.

7 декабря председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд опроверг информацию о том, что США рассматривают вариант усилить свое военное присутствие в Черном море в ответ на инцидент.

По его словам, международное сообщество должно принять меры «в сфере дипломатии, экономики или безопасности».

«Сейчас не обсуждается военное измерение ответа на [инцидент] в Азовском море», — заявил Данфорд.

Последняя личная встреча Путина и Трампа состоялась в ходе саммита G20 в Аргентине. Российский президент рассказал, что обсудил с американским коллегой инцидент в Керченском проливе в ходе неформальной беседы.

«Мы, что называется, «на ногах», — там [на саммите] все друг с другом общаются — мы тоже пообщались с президентом Трампом. В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море», --– пояснил он.

Российский лидер отметил, что позиция по данному вопросу у них с Трампом различается.

«У него своя позиция по этим вопросам, проблемам. У меня — своя. Мы остались при своем мнении, но во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента», — сказал президент РФ.

Путин также выразил сожаление, что полноформатная встреча с американским президентом сорвалась, и выразил уверенность, что необходимость подобных переговоров давно назрела.